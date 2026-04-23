Un soldado de Estados Unidos fue arrestado tras ganar USD 400.000 con el uso de información clasificada sobre la captura de Maduro

FOTO DE ARCHIVO: Nicolás Maduro, es escoltado, mientras se dirige a la Corte Daniel Patrick Moynihan de los Estados Unidos en Manhattan, en el Helipuerto del Centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 5 de enero de 2026 REUTERS/Adam Gray CALIDAD DISPONIBLE/Fotografía de archivo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó este jueves a Gannon Ken Van Dyke, sargento del Ejército con base en Fort Bragg, Carolina del Norte, acusado de usar información secreta para apostar sobre el destino de Nicolás Maduro en la plataforma Polymarket. Con poco más de 33.000 dólares invertidos, obtuvo ganancias de casi 410.000 dólares.

Van Dyke, de 38 años, participó en la planificación y ejecución de la operación militar que capturó a Maduro en Caracas en la madrugada del 3 de enero de 2026. Como parte de sus obligaciones, había firmado acuerdos de confidencialidad en los que se comprometía a no divulgar ni revelar por ningún medio información clasificada relacionada con operaciones militares.

Desde el 27 de diciembre, mientras tenía acceso a esos datos sobre la misión, realizó 13 apuestas sobre si Estados Unidos enviaría fuerzas a Venezuela, si Maduro sería depuesto antes del 31 de enero y si Trump invocaría poderes de guerra contra Caracas. Una vez resuelta la operación, transfirió las ganancias a un monedero de criptomonedas en el extranjero y abrió una cuenta de corretaje con ese dinero.

Para borrar sus huellas, pidió a Polymarket que eliminara su perfil, argumentó que había perdido acceso a su correo electrónico y cambió la dirección registrada en su cuenta de criptomonedas por una que había creado semanas antes a nombre de un tercero. La plataforma, según el Departamento de Justicia, cooperó con la investigación.

El logotipo de Polymarket aparece en esta ilustración tomada el 22 de abril de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Van Dyke enfrenta cargos por tres violaciones a la Ley de Intercambio de Mercancías, fraude electrónico y una transacción monetaria ilegal. Las penas máximas suman décadas de prisión, aunque la condena efectiva, de llegar a producirse, la determinará el juez. La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y se tramitará ante la jueza Margaret M. Garnett en Manhattan.

Trump, consultado por periodistas sobre el arresto, dijo que investigaría el caso. Según ABC News, que reportó la detención citando fuentes familiarizadas con la investigación, el presidente también cuestionó el fenómeno de las apuestas en línea. “El mundo entero, desafortunadamente, se ha convertido en algo parecido a un casino”, declaró. “Nunca fui muy partidario de esto. No me gusta conceptualmente.”

Polymarket es una plataforma que permite apostar sobre el desenlace de eventos reales: elecciones, guerras, decisiones políticas, resultados deportivos. Los usuarios compran contratos que se resuelven con un resultado binario —sí o no— según lo que ocurra, y las transacciones se realizan en criptomonedas. A diferencia de su principal competidora en el mercado estadounidense, Kalshi, Polymarket permite operar de forma anónima desde su versión internacional, sin necesidad de presentar documentación de identidad.

La plataforma ganó notoriedad durante las elecciones presidenciales de 2024, cuando sus predicciones resultaron más certeras que las de muchos analistas. Fue sancionada y expulsada del mercado estadounidense en 2022 por operar sin registro ante la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), y reingresó con un perfil limitado a finales de 2025 tras adquirir una bolsa con licencia federal. Su valoración actual ronda los 9.600 millones de dólares.

Shayne Coplan, CEO y fundador de Polymarket US, interviene durante la Conferencia Global de Mercados Liquidados de la FIA Boca 2026, celebrada en Boca Ratón, Florida, EEUU, el 10 de marzo de 2026 REUTERS/Marco Bello

El arresto de Van Dyke se inscribe en un patrón más amplio de sospechas sobre el uso de información privilegiada en estas plataformas. El 7 de enero, un video viral mostró a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cerrando una rueda de prensa segundos antes de que se cumpliera el umbral de 65 minutos que Kalshi había fijado como referencia para una apuesta. Quienes apostaron a que el evento no llegaría a ese tiempo multiplicaron su dinero hasta 50 veces.

Ese episodio menor no fue más que el preludio de casos más graves. El 7 de abril, al menos 50 cuentas recién creadas apostaron sumas significativas en Polymarket a favor de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, minutos antes de que Trump lo anunciara en su red Truth Social. Las ganancias sumaron cientos de miles de dólares. En paralelo, un reservista de la Fuerza Aérea israelí fue acusado de apostar sobre el momento exacto de los ataques de Israel contra instalaciones nucleares iraníes. La Casa Blanca descartó cualquier vinculación con funcionarios de la administración.

La acumulación de casos empujó al Congreso de EEUU a actuar. El senador demócrata Chris Murphy presentó la Ley BETS OFF, que prohibiría a estas plataformas a permitir apuestas sobre guerras, muertes o acciones gubernamentales. El representante Ritchie Torres impulsó la Ley de Integridad Pública en Mercados de Predicción Financiera, respaldada por 30 legisladores demócratas. Un grupo bipartidista encabezado por los senadores Adam Schiff y John Curtis propuso además transferir la regulación a los estados y eliminar los contratos de tipo deportivo.

La presión legislativa del Congreso no encuentra eco en la Casa Blanca. El presidente de la CFTC designado por Trump, Michael Selig, retiró las propuestas del gobierno anterior para prohibir las apuestas electorales y deportivas, y calificó estos mercados de “productos emocionantes” en The Wall Street Journal. La administración demandó además a varios estados que intentaron aplicar sus leyes de juego a estas plataformas. Donald Trump Jr. posee una inversión multimillonaria en Polymarket y actúa como asesor de Kalshi, su principal competidora.