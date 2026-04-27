Wall Street cerró con leves ganancias en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

Wall Street cerró con alzas moderadas en una sesión marcada por la incertidumbre sobre el conflicto Irán-EEUU y el alza del petróleo. (REUTERS/Jeenah Moon)

Wall Street registró alzas moderadas el lunes mientras los mercados tomaban un respiro tras semanas de ganancias, en una jornada marcada por la incertidumbre sobre el conflicto con Irán y el encarecimiento del petróleo. El S&P 500 avanzó 8,93 puntos (0,12%) hasta los 7.174,01 unidades, el Nasdaq Composite sumó 49,78 puntos (0,20%) hasta los 24.886,38 y el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 57,82 puntos (0,12%) hasta los 49.172,89.

La sesión arrancó con el S&P 500 superando el umbral del 100% de rentabilidad acumulada desde el inicio del mercado alcista en octubre de 2022. Los tres índices fluctuaron sin dirección definida durante toda la jornada, en un reflejo de la cautela que siguió al repunte de la semana anterior, que llevó al S&P 500 y al Nasdaq a sucesivos máximos históricos de cierre.

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El precio del petróleo amplificó esa cautela. El barril de Brent con entrega en junio subió un 2,8% hasta USD 108,23, mientras que el contrato de julio —donde se concentra mayor volumen de negociación— avanzó un 2,6% hasta USD 101,69. Antes del estallido del conflicto, el Brent cotizaba en torno a USD 70 el barril y llegó a rozar los USD 120 en los momentos de mayor tensión.

El alza en los precios del crudo respondió al cierre efectivo del estrecho de Ormuz, que mantiene el petróleo atrapado en Oriente Medio e impide su llegada a clientes de todo el mundo, incluido el producido por Irán y bloqueado por la Marina de Estados Unidos. Teherán ofreció reabrir la vía marítima si Washington levanta ese bloqueo, dejando para una fase posterior la discusión sobre su programa nuclear. La propuesta fue transmitida a través de Pakistán, que venía ejerciendo un papel mediador.

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El presidente Donald Trump rechazó implícitamente la oferta al ordenar el fin de semana que los enviados estadounidenses no viajaran a Islamabad, señalando que Irán podía contactar directamente con Washington si tenía alguna propuesta. La decisión fue leída como una señal de que la Casa Blanca prefiere mantener la presión del bloqueo antes de ceder en las condiciones de negociación.

El S&P 500 superó el 100% de rentabilidad acumulada desde octubre de 2022 pese a la volatilidad de los índices. (REUTERS/Jeenah Moon)

La Reserva Federal (Fed) inicia el martes su reunión de política monetaria de dos días. Los mercados dan por descontado que el organismo mantendrá las tasas sin cambios el miércoles, aunque el comunicado posterior y la rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell, serán examinados en busca de señales sobre la evaluación del banco central respecto al impacto inflacionario del alza energética. Esa reunión será, previsiblemente, la última que Powell presida: su mandato como titular de la Fed expira el mes próximo y Trump ya designó a Kevin Warsh como su sucesor.

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Reducir las tasas daría un impulso a la economía, pero agravaría la inflación en un contexto en que el petróleo encarece los costes y los aranceles amenazan con elevar los precios de una amplia gama de productos. También anunciarán sus decisiones sobre tasas esta semana el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra.

La temporada de resultados del primer trimestre llega a su punto de mayor intensidad con la presentación de informes de cinco de las llamadas Siete Magníficas de la tecnología de megacapitalización: Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Microsoft publicarán sus cifras el miércoles, mientras que Apple lo hará el jueves. Los inversores evaluarán en qué medida estas compañías comienzan a rentabilizar sus cuantiosas apuestas en inteligencia artificial.

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A pesar del encarecimiento del combustible, la mayoría de las grandes empresas estadounidenses han registrado un crecimiento de beneficios en el arranque de 2026 que supera las previsiones de los analistas. Ese dinamismo ha impulsado al S&P 500 un 13% desde los mínimos de finales de marzo.

Entre los movimientos individuales del lunes, Verizon Communications subió un 1,5% tras anunciar que, por primera vez desde 2013, captó más clientes de telefonía pospago de los que perdió en un primer trimestre, y elevó sus previsiones de crecimiento de beneficios para el año. En el extremo contrario, Domino’s Pizza cayó un 8,8% después de presentar resultados de beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas.

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En los mercados de deuda, la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 4,33% desde el 4,31% del cierre del viernes. En los mercados internacionales de renta variable, los índices europeos cedieron terreno, mientras que en Asia el Kospi de Corea del Sur avanzó un 2,2% y el Nikkei 225 japonés ganó un 1,4%.

(Con información de AP y Reuters)

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