Una huelga paralizó 14 cárceles en Francia: reclaman por falta de personal y hacinamiento

La protesta por parte de los funcionarios penitenciarios se extiende por catorce centros en la región norte del país (AP)

El hacinamiento en las cárceles francesas llevó a una huelga que afecta a 14 de los 17 centros penitenciarios de la región de Alta Francia. Funcionarios denuncian condiciones insostenibles, con una ocupación que supera el 137 %.

El sistema penitenciario francés enfrenta una crisis tras la paralización de 14 cárceles en la región de Alta Francia, en una huelga convocada por el sindicato UFAP-UNSa. Los funcionarios de prisiones denuncian un sistema al borde de la implosión, con bloqueos en centros de Oise, Nord y Pas-de-Calais, y la interrupción de traslados y extracciones de presos.

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Según la cadena internacional Euronews, la ocupación carcelaria llega a niveles críticos. Cifras oficiales afirman que, el 1 de marzo, la tasa de ocupación de las ciento noventa cárceles de Francia era del 137,5 %, con 87.126 presos para 63.500 plazas disponibles. Esta situación sitúa a Francia entre los países europeos con peores índices de hacinamiento, solo superada por Eslovenia y Chipre.

Los sindicatos, encabezados por UFAP-UNSa, reclaman un plan de urgencia para aliviar la superpoblación, mejorar las condiciones de trabajo y vida en los centros penitenciarios y, además, denuncian la falta de personal con 5.000 puestos vacantes sin cubrir.

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Bloqueos y demandas en aumento

Las demandas de personal suficiente y mejoras en las condiciones carcelarias motivan la paralización de actividades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las protestas incluyen bloqueos en las entradas de las cárceles y la suspensión de actividades y traslados internos. De acuerdo con el sindicato, la situación se agravó por la escasez crónica de guardias y el uso extendido de colchones en el suelo para alojar a más reclusos en celdas ya saturadas.

El organismo supranacional Consejo de Europa condenó a principios de año las condiciones de aglomeración e insalubridad en las cárceles francesas, exigiendo reformas inmediatas. Los sindicatos insisten en que ‘el deterioro pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los internos’.

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El sindicato FO no se sumó a la huelga, considerándola ‘demasiado prematura’, pero reconoció la gravedad del problema. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia prepara un proyecto de ley para enfrentar el hacinamiento, aunque aún no tiene fecha para su debate en la Asamblea Nacional.

Propuestas y respuestas oficiales

Las autoridades prevén la creación de tres mil plazas penitenciarias adicionales, la mitad de ellas antes de 2027, en prisiones modulares destinadas a reclusos con condenas cortas o a punto de finalizar su pena. La propuesta incluye prohibir el uso de colchones en el suelo y mejorar la distribución de internos.

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La ocupación carcelaria alcanza el 137 por ciento y la magnitud de la protesta evidencia reclamos de sindicatos por falta de plazas - REUTERS/Louiza Vradi

El bloqueo de cárceles en Alta Francia se suma a otras acciones en distintas regiones, aumentando la presión sobre el gobierno para acelerar las reformas. Los funcionarios exigen un plan integral que contemple tanto la ampliación de plazas como la contratación de personal.

La huelga expone los límites del sistema penitenciario francés, enfrentando críticas internas y externas por la sobrepoblación y la falta de recursos, mientras que el debate sobre alternativas como el arresto domiciliario y la reducción de penas para delitos menores toma fuerza entre expertos y organizaciones de derechos humanos.

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Francia se acerca a un récord histórico de población carcelaria

Según el portal de noticias local Le Monde, la población penitenciaria en Francia sigue una tendencia ascendente sostenida y podría superar los 90.000 internos antes de septiembre de 2026, una cifra nunca alcanzada hasta ahora y que sitúa al país muy por encima de su capacidad oficial, establecida en 63.500 plazas. Fuentes oficiales consultadas por estos medios señalan que, pese a la apertura de nuevas plazas en prisiones modulares, el ritmo de crecimiento de la población reclusa supera la capacidad de respuesta del sistema.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, rechazó la posibilidad de limitar automáticamente los ingresos en prisión según la disponibilidad de plazas, apostando en cambio por nuevas metas de capacidad legal y reformas estructurales. Organismos internacionales, como el Consejo de Europa y la Corte Europea de Derechos Humanos, reiteraron sus advertencias sobre el deterioro progresivo de las condiciones en los centros penitenciarios franceses y el riesgo de que el sistema se convierta en un “depósito humano” debido al hacinamiento y la falta de recursos humanos.

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