Periodistas invitados a la cena de corresponsales de la Casa Blanca describieron el terror con los disparos

El intento de atentado en la cena de corresponsales expuso grietas en los protocolos de seguridad en eventos clave de Estados Unidos

Una noche de gala se transformó en caos durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, cuando un tiroteo interrumpió la velada a la que asistían el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance.

Lo que había comenzado como un evento cargado de expectativas políticas y sociales terminó marcado por el pánico, la incertidumbre y cuestionamientos sobre la seguridad presidencial.

El operativo de la Secret Service fue determinante para evacuar al presidente y evitar víctimas durante el incidente de violencia política (REUTERS)

Descripción del ambiente previo y contexto del evento en el Washington Hilton

El salón principal del Washington Hilton albergaba a unos 2.500 invitados, entre periodistas, funcionarios y celebridades, con un ambiente festivo y distendido. Desde el principio, la presencia de Donald Trump como orador generaba un clima diferente al de años anteriores, y numerosos asistentes comentaban la expectativa sobre los temas que abordaría el mandatario.

Esta gala contaba con la actuación prevista del mentalista Oz Pearlman y la asistencia de figuras como el ex beisbolista Mark Teixeira y el empresario David Rubinstein.

La seguridad en los accesos no parecía excesivamente rigurosa. Los controles a las entradas resultaron superficiales para algunos invitados, quienes relataron que los agentes del lugar revisaron entradas a distancia y pasaron detectores de metales sin pedir a los presentes vaciar sus bolsillos. Pese al cierre de calles alrededor del hotel, la atmósfera recordaba más a la de una edición habitual de la cena que a la de un evento con el presidente en funciones.

Mientras los asistentes se acomodaban en sus mesas y degustaban los primeros platos, la rutina dio paso a la tensión tras la presentación oficial del presidente y la entonación del himno nacional.

La presencia de Donald Trump, Melania Trump y JD Vance acentuó la importancia política y el nivel de riesgo del evento en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)

Reacciones inmediatas de asistentes y medidas de seguridad

El estallido de los disparos fue percibido de forma distinta por los presentes: algunos oyeron el “bajo retumbar” característico de armas semiautomáticas, otros apenas notaron el sonido hasta ver el despliegue de seguridad. De inmediato, el salón se sumió en el desconcierto.

Los asistentes se arrojaron al suelo, cubriéndose bajo las mesas o corriendo hacia las salidas, mientras el estruendo de cristales rotos y los gritos inundaban el lugar.

En cuestión de segundos, el salón quedó bajo la custodia de agentes armados, que avanzaban entre las mesas con sus armas desenfundadas en busca de posibles amenazas adicionales. El miedo a que el atacante pudiera ingresar al recinto llevó a cientos de personas a permanecer ocultas, esperando nuevas instrucciones o la llegada de información certera sobre lo sucedido.

En los minutos posteriores al tiroteo, muchos de los presentes intentaron comunicarse con sus familiares, aunque la saturación de la red dificultaba el acceso a llamadas y mensajes. El nerviosismo se apoderó del ambiente, donde la principal preocupación era si el ataque se trataba de un incidente aislado o el inicio de una tragedia de mayor escala.

Periodistas presentes reportaron procedimientos de control poco rigurosos en los accesos, alimentando las críticas sobre la seguridad presidencial (REUTERS/Evan Vucci)

Evacuación y acciones del Servicio Secreto con autoridades presentes

El Servicio Secreto desplegó un operativo inmediato y coordinado. El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance fueron evacuados de la tarima y alejados de la zona de peligro en cuestión de segundos. Los agentes, equipados con cascos y chalecos antibalas, formaron un cordón mientras dirigían a las figuras clave hacia zonas seguras.

Otras autoridades, como el director del FBI Kash Patel y el secretario de Salud RFK Jr., permanecieron en el lugar bajo resguardo, asistidos por agentes que se desplazaron rápidamente para garantizar su protección.

El salón continuó bajo observación sostenida, con los agentes recorriendo el espacio y apuntando sus armas hacia cualquier movimiento sospechoso entre los asistentes.

Durante varios minutos, los presentes no sabían si el tirador continuaba activo o si existía algún cómplice dentro del recinto. Solo tras confirmarse la detención del sospechoso, los organizadores y fuerzas de seguridad comenzaron a tranquilizar a los invitados y a organizar la evacuación paulatina del lugar.

El incidente de la cena de corresponsales motivó a la White House Correspondents’ Association a revisar y reforzar sus protocolos de seguridad (REUTERS/Jonathan Ernst)

Experiencias personales y sensaciones de quienes vivieron el ataque

El pánico y la incertidumbre dominaron la experiencia de los testigos directos. Algunos asistentes relataron la sensación de incredulidad inicial al escuchar los disparos. Mientras otros, como Gary O’Donoghue —un periodista presente—, reconocieron el sonido inmediatamente y se ocultaron bajo las mesas junto a sus colegas. Varios describieron la ansiedad de esos minutos, cuando la mente se acelera y el miedo a una masacre se convierte en una posibilidad real.

Otra periodista acreditada, por parte de The Washington Post, reveló: “Estaba sentado en la mesa 26, a la derecha del escenario hacia el centro de la sala, cuando escuché varios ruidos fuertes provenientes del fondo de la sala en rápida sucesión”.

Y además agregó: “Vi alboroto hacia el fondo cuando algunas personas empezaron a correr y agacharse. Al reconocer que los sonidos podían ser disparos, me tiré de inmediato debajo de nuestra mesa y les pedí a todos los que estaban conmigo que se tiraran al suelo”.

Estos detalles personales resaltaron la intensidad del momento: el roce de un colega que se arrojó al suelo, la espera bajo el mantel, la imposibilidad de comunicarse con el exterior y el temor de que un atacante ingresara al salón y abriera fuego contra la multitud.

Dicho episodio activó recuerdos de otros incidentes violentos y generó una reflexión amarga sobre la frecuencia de estos hechos en Estados Unidos.

En el caos, surgieron confusiones y rumores. Un asistente creyó escuchar que un senador había fallecido, cuando en realidad se referían al atacante, que fue arrestado poco después de los disparos. La tensión se mantuvo hasta que las autoridades confirmaron la detención y aseguraron la zona.

La detención inmediata del atacante evitó heridos graves, pero dejÓ abierta la discusión sobre el manejo de riesgos en eventos oficiales (REUTERS/Jessica Koscielniak)

Reflexiones sobre seguridad y consecuencias para futuros eventos

El ataque generó interrogantes inmediatos sobre los protocolos de seguridad en este tipo de eventos de alto perfil. Muchos asistentes cuestionaron cómo un individuo armado pudo acercarse tanto al presidente y a otras figuras relevantes, considerando el despliegue policial en las inmediaciones y los controles previos. La sensación compartida fue que la seguridad en el acceso al salón no estuvo a la altura del riesgo.

Los organizadores anticiparon que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca revisará los procedimientos y reforzará las medidas para futuras ediciones. El incidente dejó en evidencia la vulnerabilidad de incluso los eventos más custodiados y reavivó el debate sobre la violencia política y la protección de líderes y periodistas en Estados Unidos.

La noche cerró sin víctimas entre los asistentes, en gran parte gracias a la intervención rápida de las fuerzas de seguridad. El detenido fue identificado como Cole Tomas Allen, originario de California. El hecho evitó convertirse en una tragedia mayor, pero marcó un antes y un después en la historia de la tradicional cena de corresponsales.