La rápida respuesta del Servicio Secreto ante el ataque del presunto tirador durante la cena de corresponsales en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó imágenes de la respuesta del Servicio Secreto durante el incidente registrado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton. El video muestra a los agentes de seguridad actuando con rapidez ante una situación fuera del campo de visión de la cámara.

Los guardias armados abrieron fuego contra el atacante que irrumpió atravesando el control de seguridad en la entrada del salón de baile del hotel, donde se encontraban el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, altos funcionarios del gobierno y cientos de periodistas y celebridades invitadas.

“Un hombre asaltó un puesto de control de seguridad armado con varias armas y fue abatido por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto”, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la residencia presidencial poco después del incidente.

El inquilino de la Casa Blanca señaló que todo indica que el atacante actuó solo, como un “lobo solitario”. El hombre, identificado por medios estadounidenses como Cole Tomas Allen de 31 años, fue detenido en el lugar. Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno estadounidense confirmó dichos datos.

Trump detalló que un agente del Servicio Secreto recibió un disparo a quemarropa, aunque aparentemente no resultó gravemente herido. “Las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el individuo”, declaró a la prensa el jefe de policía de Washington, Jeffrey Carroll y agregó detalles al reporte del presidente: “Un agente uniformado del Servicio Secreto de Estados Unidos recibió un disparo en el chaleco antibalas. Fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento. Aparentemente se encuentra bien”.

“Fue, en cierto modo, muy hermoso, realmente algo muy hermoso ver a un hombre lanzarse contra un puesto de control de seguridad armado, y que fuera neutralizado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez”, destacó el mandatario en referencia al servicio encargado de su seguridad.

Durante la rueda de prensa con los periodistas, Trump relató que inicialmente pensó que el estruendo era causado por una bandeja caída hasta que comprendió que se trataba de disparos, y calificó al sospechoso como un “aspirante a asesino”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es escoltado fuera de la sala después de que un hombre abriera fuego con una escopeta contra el personal de seguridad que se encontraba fuera, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Bo Erickson)

Trump subrayó que el hotel no era una instalación especialmente segura y expresó preocupación por la seguridad presidencial tras varios incidentes recientes. Erin Thiellman, veterana militar presente en la cena, fue una de las primeras testigos. Había salido del salón por un momento cuando escuchó tres disparos. “Vi a un hombre caer justo detrás de mí”. Describió que el sospechoso portaba un rifle y dos cargadores.

Al producirse el incidente, equipos tácticos armados también tomaron posiciones en el escenario donde Donald Trump había estado sentado durante la cena, antes de ser evacuado. La policía acordonó el hotel y helicópteros patrullaron la zona desde el aire.

La brecha de seguridad tuvo lugar tras el discurso de bienvenida y durante la cena, justo antes de que Trump estuviera programado para hablar. Los miembros del gabinete fueron evacuados en primer lugar, mientras la confusión y la preocupación se extendían entre los asistentes al evento.

El sospechoso del tiroteo que irrumpió en la gala de corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistió el presidente Donald Trump el sábado, será procesado el lunes en la capital estadounidense, según informó la fiscalía federal.

Personal del Servicio Secreto detuvo al principal sospechoso del intento de ataque en el hotel Washington Hilton (@realDonaldTrump)

El detenido, que intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto y no resultó herido, comparecerá ante un juez del tribunal de distrito de Estados Unidos.

La fiscal federal Jeanine Piro indicó que el sospechoso enfrentará cargos por el uso de un arma de fuego durante un delito violento y por agredir a un agente federal con un arma peligrosa.