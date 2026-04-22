Escena de alto impacto en Nueva York: agente a caballo atrapa a un fugitivo buscado por varios delitos

Imágenes muestran cómo la policía montada logra capturar a un sospechoso tras un robo en el Upper West Side, destacando la rápida intervención y la colaboración ciudadana en Manhattan. (X: @NYPDnews)

Un agente montado de la policía de Nueva York intervino este miércoles en el Upper West Side, donde logró la recuperación inmediata de un bolso sustraído tras una persecución a plena luz del día. La operación terminó con la detención de Felicia Field, de 44 años, en las inmediaciones de West 72nd Street y Columbus Avenue, cerca de las 11:00 h.

La víctima, una mujer de edad avanzada, identificó a Field ante el personal policial, conforme detalló el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). El hecho fue registrado en la cámara corporal del agente y difundido en la cuenta oficial en X del NYPD, en un esfuerzo por dar visibilidad al despliegue operativo de la policía montada en áreas residenciales de Manhattan. La intervención fue posible gracias a la alerta inmediata de la víctima, lo que permitió la actuación rápida del agente.

El arresto de Felicia Field no representa un episodio aislado en su historial judicial. La mujer, de 44 años, enfrenta cargos por hurto mayor y suplantación de identidad, ya que al ser interceptada intentó engañar a las autoridades proporcionando un nombre falso.

Según información oficial, Field acumula 14 detenciones previas y se encuentra actualmente bajo un régimen de libertad condicional de por vida, una sanción impuesta tras ser hallada culpable del homicidio de un conductor de taxi en abril de 2000.

El NYDP subrayó que estos antecedentes resultan relevantes para precisar la gravedad de los hechos recientes y para contextualizar el seguimiento que las autoridades efectúan respecto de individuos con historial delictivo reincidente.

Operativo policial y antecedentes de Felicia Field

Un agente montado del NYPD logró la recuperación inmediata de un bolso robado tras una persecución en el Upper West Side de Manhattan (X: @NYPDnews)

La acción policial tuvo lugar en una de las áreas más transitadas del Upper West Side. De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas de Criminalidad de Nueva York, dependencia oficial del municipio, los delitos contra la propiedad en Manhattan han experimentado un incremento interanual del 7,3% en el primer trimestre de 2026, lo que ha llevado a intensificar los patrullajes en puntos estratégicos.

El despliegue de la policía montada, tradicional en eventos multitudinarios y parques, se ha extendido a corredores urbanos con el objetivo de incrementar la visibilidad policial y acelerar los tiempos de respuesta ante emergencias.

El incidente que derivó en la detención de Field se produjo cuando la víctima transitaba por West 72nd Street y fue abordada por la sospechosa, quien le arrebató el bolso antes de intentar huir entre la multitud. La intervención del agente montado, junto con la reacción de un testigo que presenció el hecho, permitió circunscribir el área y proceder a la aprehensión en cuestión de minutos.

La jefa de la Sección Montada del NYPD, la teniente Patricia Mulrooney, indicó: “La colaboración ciudadana y la presencia de agentes a caballo han demostrado ser mecanismos eficientes para responder con rapidez a situaciones de flagrancia en espacios urbanos”. Además, resaltó el papel de las cámaras corporales para documentar el accionar policial y preservar la cadena de custodia de las pruebas.

Además del proceso penal abierto por el reciente hurto, la situación judicial de Field podría agravarse debido a la violación de los términos de su libertad condicional, ya que la reincidencia en delitos constituye una causal directa de revocatoria según la legislación del estado de Nueva York.

El Departamento de Libertad Condicional, la agencia estatal responsable de supervisar la libertad condicional en Nueva York, informó que evalúa la reapertura del expediente de Field y la posible solicitud de reclusión, en función de la gravedad de los nuevos cargos y la naturaleza violenta de su condena original.

Estadísticas de delitos y respuesta institucional

Los delitos contra la propiedad en Manhattan aumentaron un 7,3% en el primer trimestre de 2026, motivando más patrullajes policiales (X: @NYPDnews)

La difusión del video en la red social X por parte del NYPD busca informar a la comunidad sobre el resultado del operativo y concientizar sobre la importancia de la denuncia inmediata y la cooperación entre ciudadanos y fuerzas de seguridad.

En el material audiovisual se observa tanto la persecución de la sospechosa como la recuperación del bolso. El NYDP recordó que las cámaras corporales forman parte de un programa de transparencia institucional y documentación de incidentes, implementado desde 2017 para reducir los márgenes de discrecionalidad y fortalecer la confianza pública en la actuación policial.

Impacto y repercusiones en la comunidad

El caso de Felicia Field ilustra las tensiones persistentes en la gestión de la reincidencia y la vigilancia en los barrios de Manhattan. El NYPD mantiene activa la vigilancia en el Upper West Side y otras zonas de Manhattan, con el objetivo de reducir los delitos contra la propiedad y responder de manera eficiente a situaciones de urgencia, apoyándose en la cooperación ciudadana, la tecnología y la capacitación continua de sus agentes.