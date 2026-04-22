Tribunales emiten condenas por feminicidio y otros delitos contra mujeres en El Salvador

Múltiples condenas otorgadas por casos de violencia contra las mujeres. (Foto: FGR)

El Juzgado de San Juan Opico dictó una pena de 35 años de prisión a Joaquín Ernesto García Galdámez tras hallarlo culpable del asesinato de su expareja. La decisión se tomó tras un proceso en el que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que resultaron determinantes para acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El caso se remonta al 28 de junio de 2024, cuando la víctima se dirigió a la vivienda de García Galdámez en el distrito de San Juan Opico, en La Libertad Centro. Según las investigaciones, esa noche el hombre agredió físicamente a la mujer en varias partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.

De acuerdo con la información de la FGR, tras cometer el delito, el propio Galdámez notificó a las autoridades sobre lo ocurrido y permaneció en la escena hasta la llegada de los agentes policiales, quienes procedieron a capturarlo en flagrancia.

El Juzgado de San Juan Opico sentenció a Joaquín Ernesto García Galdámez a 35 años de prisión por el asesinato de su expareja en La Libertad Centro. (Foto: FGR)

Adolescente recibe 20 años de internamiento por trata y violación

En el departamento de San Miguel, un adolescente fue sancionado con 20 años de internamiento tras ser hallado responsable de trata de personas agravada y violación en menor o incapaz. La decisión se adoptó luego de que la Fiscalía General de la República demostrara la participación del joven en estos delitos tras un proceso en el Juzgado de Menores.

El adolescente utilizó redes sociales para contactar a la víctima. Posteriormente, la manipuló hasta convencerla de abandonar su hogar y trasladarse a vivir con él. Una vez bajo su control, la joven fue amenazada tanto por el procesado como por su hermana, quienes la obligaron a ejercer la prostitución.

Profesor sentenciado en ausencia a 12 años por agresión sexual continuada

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó en ausencia a Wilber Antonio Gutiérrez Martínez a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada. El hecho ocurrió mientras el imputado trabajaba como profesor en una escuela del distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Oeste.

La investigación de la Fiscalía General de la República estableció que los abusos se produjeron entre 2023 y 2025. Gutiérrez aprovechó momentos en los que la víctima estaba sola en el centro escolar para perpetrar los actos, y en otras ocasiones los cometió durante las clases, tocando a la menor.

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso 12 años de cárcel a Wilber Antonio Gutiérrez Martínez por agresión sexual continuada en menor de edad. (Foto: FGR)

La denuncia de la víctima fue clave para iniciar el proceso penal. El tribunal impuso la condena, que Gutiérrez deberá cumplir una vez que sea capturado, tras valorar las pruebas presentadas por el ente fiscal.

12 años de cárcel y responsabilidad civil por abuso infantil en San Juan Opico

Tomás Eliseo Alvarado fue sentenciado a 12 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla tras comprobarse que abusó de una niña de nueve años en el municipio de San Juan Opico, en La Libertad Centro, durante el año 2018.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República revelaron que Alvarado aprovechaba la confianza familiar para cometer los abusos cada vez que la menor visitaba la vivienda de su abuela paterna. El imputado perpetraba los hechos cuando la familiar salía a trabajar y él quedaba a solas con la niña.

El caso fue revelado a finales de 2018, cuando la menor relató lo sucedido a sus parientes, quienes denunciaron los hechos ante las autoridades. Pese a haber sido declarado rebelde, Alvarado fue detenido por orden judicial aproximadamente un mes antes de la audiencia.

Además de la condena de prisión por agresión sexual en menor en modalidad continuada, el tribunal ordenó a Alvarado el pago de USD 500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

Casos de feminicidio en El Salvador durante 2026

Seis feminicidios fueron registrados en El Salvador de enero a marzo de 2026, revelando patrones de relación víctima-agresor, edades y distribución geográfica en departamentos como San Salvador y Santa Ana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos de violencia contra las mujeres en El Salvador continúan, con seis feminicidios registrados entre el 1 de enero y el 29 de marzo de 2026, según ORMUSA. Las relaciones entre víctima y agresor variaron: en dos hechos el responsable era pareja, en uno existía vínculo de pareja y conocida, y en tres casos no se pudo determinar la relación. Las autoridades informaron sobre dos detenciones y un suicidio, mientras que en tres situaciones no se estableció la condición del agresor.

Los hechos ocurrieron en San Salvador, Santa Ana, Usulután e Ilobasco (Cabañas), con municipios involucrados como Guazapa, Santa Ana, San Dionisio, San Juan Buena Vista, Ilobasco y San Marcos. Se identificaron muertes por asfixia, arma de fuego y, en cuatro casos, la causa no fue determinada. Tres víctimas tenían entre 36 y 50 años; en las otras tres, la edad no se precisó. Por mes, se reportaron dos feminicidios en enero, uno en febrero y tres en marzo, predominando los cometidos por agresores distintos a la pareja, aunque dos de los hechos fueron perpetrados por parejas.