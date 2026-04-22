Ministerio de Vivienda identifica 350 mil lotes sin regularizar en El Salvador

El Ministerio de Vivienda reporta la existencia de 350 mil lotes sin regularizar en El Salvador, con miles de familias afectadas por la falta de escrituras legales. (Foto: Ministerio de Vivienda)

El Ministerio de Vivienda reporta la existencia de 350 mil lotes sin regularizar en El Salvador. La ministra Michelle Sol explicó que muchas familias han construido viviendas sin respaldo legal, enfrentando dificultades para acceder a créditos y el riesgo constante de perder su terreno.

“Sabemos que en el país el tema de las escrituras ha tenido mucho que hablar”, afirmó Sol. Denunció que empresas como Argos ofrecieron lotificaciones y cobraron por trámites de escrituración, pero en numerosos casos “siempre daba una excusa para no entregarle”, mientras sí cumplían con el cobro mensual a las familias.

Sol relató que algunas personas pagaron hasta tres veces por el mismo terreno. “Muchos pagaban y les llegaban a decir: ‘Ahora el dueño es otra empresa’. Entonces esta otra empresa les decía: ‘No, yo no tengo sus pagos, empiecen a pagar otra vez’”. Describió que los afectados eran personas trabajadoras, que “con un gran esfuerzo pagaban sus escrituras mes a mes”, pero terminaban estafadas.

La ministra atribuyó parte del problema a la falta de supervisión de las autoridades. “Lastimosamente, el Estado en sí no puso atención en el pasado a las estafas que se estaban dando”. Agregó que la inseguridad en ciertos territorios favoreció estas prácticas: “Les decían que no podían llegar porque ya estaban los delincuentes allí... y la gente les creía”.

La nueva ley permanente de lotificación permite que los usuarios sigan el trámite sin renovar cada año, facilitando la regularización de más de 72,726 lotes. (Foto: Ministerio de Vivienda)

El Estado optó por sustituir las leyes transitorias por una ley permanente de lotificación que permite el seguimiento de los casos y evita que las familias deban iniciar trámites cada año. El Ministerio de Vivienda ha regularizado 72,726 lotes. “Estos ya están en proceso de escriturar, que ya pueden ser escriturados, pero nos faltan muchos”, afirmó. Las entregas se realizan en el edificio de Argos, con convocatorias periódicas. “Cada vez que vamos acumulando cien, ciento cincuenta escrituras, convocamos”, detalló la funcionaria.

El ministerio prioriza los casos más sencillos, mientras que los expedientes complejos esperan reformas legales adicionales. “Hay casos mucho más serios, casos que el dueño del terreno también hipotecó en un banco y a la vez le dio el terreno a Argos, o sea, tiene doble”, señaló Sol. Para estos escenarios, adelantó que “pronto vamos a anunciar nuevas iniciativas para poder ayudar a esos casos difíciles”.

Procedimiento técnico y legal para la escrituración

Sol desglosó las etapas que debe seguir cada familia. “El usuario tiene que llenar el formulario, los equipos técnicos deben revisar y validar la información, se recibe el expediente y se le entrega una contraseña”. También se revisan los planos y se realiza una inspección en campo antes de que el expediente pase a un comité resolutor.

En la fase de legalización, “se elabora el plano de segregación, la descripción técnica para la escritura pública, el replanteo en campo... también se genera un trámite de interés social para que paguen únicamente el 25% de la inscripción en el CNR”, explicó. Añadió que el Ministerio de Vivienda asume el trabajo que debió realizar la lotificadora y recordó que, tras la intervención judicial, “todo el personal es nuevo” en Argos. Los números 2280-9851 y 2280-9831 están disponibles para consultas.

Créditos y acceso a vivienda social

La ministra aclaró que el Fondo Social para la Vivienda otorga créditos hasta $100 mil, con condiciones preferenciales para viviendas de hasta $40 mil: “Cero prima, cuatro por ciento tasa de interés de vivienda hasta 40 mil dólares”. El principal criterio es la capacidad de pago. “Si uno tiene capacidad de pago para comprar dos o tres casas y lo puede demostrar... depende toda la capacidad de pago”.

El Fondo Social para la Vivienda ofrece créditos hasta $100,000, con condiciones preferenciales y tasa de interés del 4% para viviendas de hasta $40,000 dólares. (Foto: Ministerio de Vivienda)

En lo que va del año, Sol afirmó que “llevamos en créditos... aproximadamente 16 millones mensuales de créditos”. El acumulado alcanza “1,180 millones en créditos de vivienda dados a las familias”. El Fondo Social y FONAVIPO ofrecen líneas de crédito, servicios en línea y asesoría para la adquisición y mejora de viviendas. La ministra advirtió sobre prácticas fraudulentas en la compra de viviendas y recomendó a la población consultar y verificar toda documentación antes de firmar cualquier compromiso.

Proyectos de vivienda y permisos de construcción

La ministra informó que se han autorizado 26 mil soluciones habitacionales: “16 mil son viviendas y 10 mil son de nuevas lotificaciones”. Destacó proyectos en diferentes departamentos y la agilización de permisos. “Apoyar a los privados a dar esa asesoría para facilitarle los permisos de construcción y luego que el Fondo Social para la Vivienda le dé el crédito a las familias directamente”, señaló.

El enfoque es la oferta de viviendas accesibles: “El reto está en que la familia busque esa vivienda que quiere comprar y luego se acerque al Fondo Social para la Vivienda y pueda acceder a ese programa de crédito”.

Avances en vivienda recuperada y reducción de la mora

Sol destacó que el Plan Control Territorial y el régimen de excepción permitieron recuperar 11 mil viviendas: “De las cuales más de nueve mil ya están vendidas. Son 129 millones escriturados, que la familia ya está pagando la cuota mensual”. La digitalización de pagos ha reducido la mora: “Hoy tenemos una mora extremadamente sana”.

La ministra anunció programas piloto de alquiler para personas con mal historial crediticio: “En San Martín teníamos unos apartamentos que los estamos dando en alquiler... estas personas tienen, no pueden acceder a un crédito. Entonces, estamos dando la oportunidad que nos alquilen estas viviendas que tenemos”. También mencionó que FONAVIPO ha iniciado proyectos de alquiler, ampliando alternativas para quienes buscan soluciones inmediatas y seguras.