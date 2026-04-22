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Las bolsas europeas enlazaron una tercera jornada de caídas ante la tensión en Medio Oriente

El retroceso de los principales índices continentales ocurrió mientras los precios energéticos superaban los 100 dólares por barril

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Las bolsas europeas acumularon tres jornadas consecutivas de caídas afectadas por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y el aumento del petróleo. (EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/Handout via REUTERS)
Las bolsas europeas acumularon tres jornadas consecutivas de caídas afectadas por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y el aumento del petróleo. (EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2/Handout via REUTERS)

Las bolsas europeas registraron descensos este miércoles, encadenando su tercera jornada consecutiva a la baja, en un contexto marcado por la persistente incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y el repunte de los precios del petróleo. La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, ampliada de manera indefinida por el presidente estadounidense, Donald Trump, no logró aliviar el ánimo de los inversores, quienes siguieron de cerca la evolución de las negociaciones y de los resultados empresariales en la región.

El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedió un 0,4%, situándose en 613,88 puntos, mientras que los principales parqués de la zona euro también cerraron en rojo. El CAC 40 francés fue el más afectado, con una caída del 0,96%, seguido por el IBEX 35 español (-0,75%), el DAX alemán (-0,31%), la bolsa de Milán (-0,25%) y la de Londres (-0,21%). El Euro Stoxx 50, que agrupa a las 50 mayores empresas de la eurozona, perdió un 0,41% de su valor.

La jornada estuvo marcada por nuevos episodios de tensión. Irán confiscó dos buques en el estrecho de Ormuz, reforzando su control sobre esta vía estratégica, mientras que Estados Unidos mantuvo el bloqueo de la costa iraní. Trump confirmó que existe la posibilidad de retomar el viernes las negociaciones con el gobierno iraní en Pakistán, aunque ni Irán ni Israel indicaron si respetarían el alto el fuego anunciado. Estos acontecimientos impulsaron el precio del brent por encima de los 100 dólares, hasta los 101,39 dólares el barril, con una subida del 2,95%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 92,23 dólares, un avance del 2,85%.

El repunte de los precios de la energía y la prolongación de la inestabilidad en Oriente Medio mantuvieron la presión sobre los mercados europeos. “Sabemos que el aumento de los precios de la energía está lastrando la demanda y las previsiones de crecimiento económico. Por lo tanto, a menos que veamos avances concretos en las negociaciones de paz, creo que las subidas y bajadas no reflejan necesariamente una dirección con gran convicción”, señaló Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank. Patrick Munnelly, de Tickmill Group, explicó que el ánimo del mercado se mantuvo inestable mientras persistían dudas sobre el cumplimiento del alto el fuego por parte de Irán e Israel.

En el sector energético, el índice sectorial ganó un 2,3%, beneficiándose del encarecimiento del crudo. Los sectores de materiales y tecnología también reportaron avances, con subidas del 1,7% y 0,6% respectivamente. Destacó el comportamiento de ASM International, cuyas acciones se dispararon un 7,1% tras anunciar previsiones de ingresos para el segundo trimestre superiores a las expectativas. Otros fabricantes de chips y equipos tecnológicos, como Aixtron, Infineon, ASML y BESI, registraron incrementos superiores al 1%.

La prolongación de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán no logró frenar el pesimismo entre los inversores europeos, preocupados por los resultados empresariales. (REUTERS/Stringer)
La prolongación de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán no logró frenar el pesimismo entre los inversores europeos, preocupados por los resultados empresariales. (REUTERS/Stringer)

En el ámbito macroeconómico, el Ministerio de Economía alemán redujo a la mitad su previsión de crecimiento para 2026 y actualmente estima que el PIB aumente un 0,5% este año, mientras que el gobierno francés prepara recortes del gasto público de 6.000 millones de euros para compensar el costo de la guerra. En Reino Unido, la inflación interanual subió al 3,3% en marzo, impulsada por el encarecimiento de los combustibles. Los bonos soberanos alemán y español subieron hasta el 3,005% y 3,463% respectivamente.

La caída de las bolsas europeas este miércoles se asocia directamente con la extensión indefinida de la tregua en Oriente Medio, el bloqueo persistente del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos y la subida del precio del petróleo por encima de los 100 dólares. Los inversores reaccionaron con cautela ante la falta de avances claros en las negociaciones de paz y el impacto del encarecimiento energético sobre las previsiones de crecimiento económico.

En el mercado de divisas, el euro cedió un 0,18% ante el dólar, cotizando a 1,1723. Los metales preciosos también se revalorizaron: el oro subió un 0,32% hasta los 4.735,33 dólares la onza, y la plata avanzó un 1,68% hasta los 78,01 dólares. En el ámbito digital, el bitcóin recuperó el nivel de principios de febrero, negociándose a 79.210,81 dólares tras subir un 4,6% en la sesión.

Mientras tanto, en Wall Street la tendencia fue opuesta: el Nasdaq subió un 1,29%, el S&P 500 un 0,82% y el Dow Jones de Industriales un 0,8%, impulsados por los buenos resultados empresariales y el rendimiento del sector tecnológico. En Asia, los cierres fueron dispares, con avances en Shanghái y Tokio y retrocesos en Hong Kong.

La volatilidad internacional, el encarecimiento de la energía y la falta de señales claras de resolución en Oriente Medio continúan dominando el panorama bursátil europeo.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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