Así es el valle donde los grandes depredadores dejaron de ser rivales y aprendieron a convivir

Tres grandes carnívoros comparten el territorio del valle de Lapchi en el Himalaya sin conflicto directo por recursos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una región poco explorada del Himalaya, un equipo internacional de científicos ha documentado la convivencia de tres grandes carnívoros —el leopardo de las nieves, el leopardo común y el lobo himalayo— en un mismo territorio.

Esta observación, difundida por la revista especializada Muy Interesante y respaldada por un estudio publicado en la revista científica PLOS One, revela una dinámica inusual para los ecosistemas de alta montaña: estas especies, habitualmente rivales, logran evitar el conflicto directo al compartir espacio y recursos.

La coexistencia de estos depredadores era considerada improbable debido a la competencia por alimento en zonas donde sus hábitats se solapan. No obstante, investigaciones desarrolladas durante varios años en el valle de Lapchi, Nepal, han permitido registrar cómo estas tres especies mantienen un equilibrio en el mismo entorno, repartiéndose las presas y minimizando la rivalidad territorial.

Este hallazgo desafía la visión tradicional sobre la competencia entre grandes carnívoros en entornos extremos y abre nuevas líneas para estudiar la convivencia de depredadores en otros lugares del mundo.

El leopardo de las nieves mantiene una dieta basada en más del 85% de fauna silvestre, especialmente oveja azul y ciervo almizclero (Shutterstock)

El valle de Lapchi como laboratorio natural

El valle de Lapchi se ha consolidado como un laboratorio natural donde se han registrado transformaciones recientes en la distribución de grandes carnívoros. Originalmente, los sondeos detectaban principalmente leopardos de las nieves, pero con el tiempo se observó la llegada del leopardo común a mayores altitudes y la colonización del lobo himalayo en este entorno alpino.

Para analizar la convivencia, el equipo de científicos desplegó cámaras trampa entre 2018 y 2025, combinando los registros visuales con análisis genéticos de excrementos y estudios microhistológicos de la dieta. Esta metodología permitió identificar la presencia de cada especie, reconstruir cuándo aparecía cada una y determinar con precisión su alimentación.

El estudio abordó la coexistencia en tres dimensiones: espacio, tiempo y alimento, y permitió observar el solapamiento y las diferencias entre los depredadores presentes en el valle.

El leopardo común muestra flexibilidad alimenticia y consume numerosas especies domésticas tras expandirse hacia hábitats humanizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Separación y diferencias en la dieta de los depredadores

El análisis de la dieta reveló una separación muy marcada en los hábitos alimenticios. El leopardo de las nieves se mostró como el cazador más vinculado a presas salvajes, especialmente la oveja azul (bharal), que representó 47.14% de su dieta, seguida del ciervo almizclero (15.7%). En conjunto, más del 85% de su alimentación procedía de fauna silvestre, lo que demuestra su dependencia de ecosistemas montanos funcionales y de poblaciones sanas de ungulados.

El leopardo común, a diferencia del anterior, evidenció mayor flexibilidad y se acerca a paisajes humanizados. Su presa más frecuente fue el jabalí silvestre (35.52%), pero alrededor del 40.42% de su dieta provenía de especies domésticas, incluyendo ovejas, caballos, cabras y perros. Esta capacidad de adaptación explica por qué la especie logra expandirse hacia zonas antes dominadas casi en solitario por el leopardo de las nieves.

El lobo himalayo adoptó una estrategia intermedia. Su dieta fue mixta: marmota himalaya (32.11%), oveja azul (28.62%) y ciervo almizclero (9.57%) entre las presas salvajes, junto con una fracción notable de ganado cercana al 25.92%. Por tanto, el lobo no se especializa tanto como el leopardo de las nieves, ni se vincula tanto al espectro doméstico del leopardo común, manteniendo un equilibrio intermedio.

El lobo himalayo adopta una dieta mixta que combina marmota, oveja azul y ganado, ajustando su estrategia trófica a la disponibilidad (Freepik)

Coincidencia y convivencia sin conflicto directo

El estudio detectó un solapamiento espacial completo entre el leopardo de las nieves y el lobo himalayo en el área muestreada, mientras que el leopardo común también compartía parte del territorio con ambos. Los tres depredadores presentaron una actividad predominantemente nocturna, con coeficientes de coincidencia temporal elevados.

El hallazgo relevante es que, aunque comparten montañas, noches y corredores, cada depredador ejerce presión sobre diferentes tipos de presas. La superposición dietaria es alta entre el leopardo de las nieves y el lobo himalayo, pero muy baja entre el leopardo común y los otros grandes carnívoros. Esta divergencia en la dieta reduce la competencia y permite una coexistencia sin que la cercanía espacial y temporal genere conflicto ecológico.

El descenso de presas salvajes podría aumentar ataques al ganado y generar conflicto entre carnívoros y comunidades locales en Nepal (EFE/Martin Athenstaedt)

Implicaciones ecológicas y humanas del hallazgo

La arquitectura ecológica observada en el valle de Lapchi conlleva riesgos. Si las presas salvajes disminuyen, este reparto puede alterarse y empujar a más carnívoros hacia el ganado, lo que intensificaría el conflicto con las comunidades locales. Los autores del estudio insisten en que conservar a los depredadores implica también proteger a sus presas silvestres.

El sostenimiento de las poblaciones de oveja azul, ciervo almizclero y otras especies contribuye no solo a la biodiversidad de altura, sino que puede reducir la pérdida de ganado y atenuar el impacto negativo sobre las comunidades locales. El caso de Lapchi muestra que, en un contexto de cambio climático y expansión humana, la convivencia de grandes carnívoros depende de acuerdos ecológicos dinámicos y no exclusivamente de la separación territorial.