El sur de California apuesta por un Día de la Tierra sin autos y con tren gratis para todos

Metrolink ofrece viajes gratuitos en todo el sur de California por el Día de la Tierra para fomentar el uso del transporte público (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los trenes de Metrolink en el sur de California ofrecerán viajes gratuitos este miércoles 22 de abril para celebrar el Día de la Tierra, según informó el medio local Secret Los Angeles.

La medida incluye la totalidad de la red ferroviaria, incorporando el servicio Arrow en el condado de San Bernardino, y permitirá a los usuarios abordar cualquier tren sin necesidad de presentar billete, utilizar la aplicación móvil ni realizar pago alguno durante toda la jornada.

El principal objetivo de esta acción, de acuerdo con Doug Chaffee, presidente de la junta directiva de Metrolink, es reducir las emisiones de carbono regionales mediante el fortalecimiento del transporte público como alternativa al uso de vehículos particulares.

Chaffee destacó que la iniciativa busca concientizar a la población sobre el impacto ambiental del transporte privado y alentar a los residentes a optar por opciones sostenibles.

Esta estrategia, alineada con las metas estatales de California en materia de reducción de emisiones y transición ecológica, evidencia el compromiso de Metrolink con el desarrollo de soluciones de movilidad sustentable.

La jornada de gratuidad, válida el 22 de abril, abarca rutas en Los Ángeles, Orange, Riverside, Ventura, San Bernardino y San Diego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Día de la Tierra, los usuarios podrán desplazarse sin costo entre múltiples condados y acceder a todo el sistema ferroviario, incluyendo conexiones con servicios locales y regionales.

La campaña está dirigida tanto a pasajeros habituales como a quienes no utilizan el tren con frecuencia, en un esfuerzo por incentivar nuevos hábitos de movilidad y disminuir la congestión vehicular.

Alcance y detalles del servicio gratuito

La gratuidad abarca tanto trayectos locales como intercondales, cubriendo rutas clave que conectan áreas metropolitanas como Los Ángeles, Orange, Riverside, Ventura, San Bernardino y San Diego.

Además, varias agencias de transporte asociadas han confirmado que ofrecerán transbordos gratuitos durante la jornada, facilitando la movilidad entre distintos sistemas y promoviendo el uso combinado de varias redes de transporte público.

Según datos de Metrolink, el sistema ferroviario cubre más de 885 kilómetros (550 millas) de vías y transporta diariamente a decenas de miles de pasajeros en el sur de California.

Metrolink transporta a decenas de miles de pasajeros diariamente y cubre más de 885 kilómetros en el sur de California (Metrolink)

Se espera que la gratuidad durante el Día de la Tierra incremente de manera significativa el número de usuarios, contribuyendo a reducir el tráfico vehicular y las emisiones contaminantes.

Experiencias anteriores han demostrado que iniciativas similares generan un aumento en el uso del transporte público durante jornadas con incentivo ambiental.

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) ha instado a las agencias regionales a fortalecer la coordinación y facilitar el acceso a alternativas verdes, especialmente en fechas conmemorativas como el Día de la Tierra.

Este esfuerzo conjunto busca acelerar la transición hacia medios de transporte menos contaminantes y más eficientes.

Guía de destinos accesibles y promoción de la movilidad activa

Como parte de la campaña, Metrolink ha desarrollado una guía digital con destinos accesibles a pie o en bicicleta desde sus estaciones.

Esta herramienta, disponible en su página web oficial, ofrece recomendaciones de actividades recreativas y lugares de interés ambiental para reforzar el mensaje de movilidad activa y sostenible.

Entre los sitios sugeridos figuran parques urbanos, reservas naturales y rutas ciclistas, facilitando que los usuarios combinen el tren con desplazamientos no motorizados.

El acceso gratuito a toda la red de Metrolink y la integración con otras agencias de transporte público representan una oportunidad concreta para que los habitantes del sur de California experimenten alternativas de movilidad más eficientes y ecológicas.

Según la dirección de Metrolink, la acción se enmarca en el compromiso institucional de contribuir al bienestar ambiental y social de la región, incentivando la adopción de prácticas más responsables.

La jornada de gratuidad, vigente durante el miércoles 22 de abril, busca reducir la huella de carbono del transporte y fomentar un cambio de hábitos entre usuarios habituales y potenciales.

La expectativa es que, a partir de esta experiencia, más personas incorporen el uso del tren y el transporte colectivo en su vida diaria, avanzando hacia un modelo de movilidad urbana menos dependiente del automóvil privado y más respetuoso con el entorno natural.