Eva Longoria, a gusto en Europa: lo que extraña y lo que celebra de su nueva vida lejos de Estados Unidos

Instalada en Marbella, Eva Longoria apuesta por una vida más tranquila junto a su familia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Eva Longoria lleva años construyendo una vida lejos del bullicio de Los Ángeles. La actriz y directora, quien se hizo mundialmente famosa por interpretar a Gabrielle Solis en Amas de casa desesperadas, ha elegido Europa y México como su nuevo hogar, y no parece arrepentirse.

En una entrevista exclusiva con People, la texana de 51 años habló sobre los cambios más profundos que ha traído esta decisión: lo que disfruta, lo que echa de menos y cómo cría a su hijo en este nuevo entorno.

En 2024, Longoria y su esposo, el productor mexicano José Bastón, revelaron que llevaban años dividiendo su tiempo entre España y México.

La confesión no sorprendió a quienes siguen de cerca su carrera. En 2023, la actriz adquirió una mansión de seis habitaciones en Marbella, comenzó a trasladar sus pertenencias al otro lado del Atlántico y rebajó el precio de su propiedad en Beverly Hills de 22,8 a 18,9 millones de dólares porque, según dijo entonces, estaban “listos para irse”.

La estrella de Desperate Housewives dejó atrás el bullicio de Hollywood en busca de calma (Backgrid UK/The Grosby Group)

El ritmo que conquistó a la actriz

Si hay algo que Longoria resalta de su vida en España es el ritmo pausado de la cultura local. Criada en Texas y acostumbrada durante décadas al estilo de vida acelerado de Los Ángeles, admite que aprender a “desacelerar” ha sido el cambio más significativo.

“En España disfrutan mucho la vida. Les encanta una comida larga. Nunca tienen prisa”, relató a People.

Entre las cosas que no añora de Estados Unidos, mencionó el “almuerzo de trabajo”, esa costumbre de comer entre reuniones, sin pausa real, con un sándwich en la mano y el reloj encima.

“Es sorprendente cómo no hacemos una pausa para almorzar en nuestra cultura laboral. Siempre haces el almuerzo de trabajo: ‘Voy a buscar un sándwich. Ya regreso’. Solo tienes una hora. Es tan estresante pensar: ‘Tengo que apresurarme para regresar’”, explicó.

Otro cambio que valora es la ausencia de tráfico en su zona de residencia y la prioridad a los peatones. “Camino a todas partes”, contó. Para alguien que pasó años atrapada en los atascos de Los Ángeles, moverse a pie representa un alivio.

La actriz valora crecer rodeada de familia en su nueva vida fuera de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)

No todo es ideal. Longoria reconoce que hay dos cosas que le hacen falta cuando está en Europa: “Extraño a mi familia, mi familia de Texas… [y] la buena comida mexicana. Eso es lo que extraño. Eso es lo que no hay en Europa: buena comida mexicana”, dijo a la revista.

Por qué se fue: política, cansancio y un cambio de etapa

La decisión de dejar Los Ángeles no respondió solo a razones prácticas. Longoria, quien apoyó la candidatura de Kamala Harris en las elecciones de 2024, admitió en una entrevista con Marie Claire que el triunfo de Donald Trump influyó en su decisión de no regresar. “Si cumple sus promesas, va a ser un lugar aterrador”, declaró entonces, según recogió Daily Mail.

Pero el desencanto con California venía de antes. La pandemia, según explicó en 2024, fue el punto de quiebre de algo que ya se estaba agrietando. “Eso lo empujó al límite. Ya sea la falta de vivienda o los impuestos… simplemente siento que este capítulo de mi vida ha terminado”, afirmó en esa publicación. Aun así, reconoció que tiene el privilegio de poder mudarse.

Su vínculo con España también tiene raíces familiares. Longoria cuenta con ciudadanía española y ostenta el título honorífico de “Dama” por su ascendencia de la ciudad de Oviedo. En Marbella encontró hace dos décadas lo que describió como amor a primera vista: “Me dije: ‘Algún día viviré aquí’”, recordó en Hello!.

Longoria asegura que su hijo es más feliz cuando está rodeado de familia en España y México.(Captura: @evalongoria/instagram)

El traslado también ha implicado decisiones importantes para su hijo Santiago, de 7 años, fruto de su matrimonio con Bastón, celebrado en 2016. El niño estudió en casa durante un tiempo, pero recientemente comenzó la escuela presencial en Los Ángeles, donde la familia pasó más tiempo mientras Longoria preparaba su segunda película como directora, The Fifth Wheel.

“Le ha encantado. Ha estado muy emocionado de tener compañeros, amigos y fiestas de cumpleaños. Aunque tenemos una familia muy grande, así que siempre tuvo el aspecto social, incluso cuando estudiaba en casa. Pero realmente está creciendo como persona, y es muy divertido verlo”, compartió.

Aun así, la actriz adelantó que esta etapa en Los Ángeles podría ser breve. La familia “podría” regresar pronto a España porque Santiago lo prefiere y porque allí, y en México, está rodeado de primos. “Creo que él es más feliz cuando está con la familia. Así que lo tomamos día a día, año a año”, explicó.

Actualmente, Eva Longoria protagoniza la serie de viajes Eva Longoria: Searching for France, que se estrenó el 12 de abril en CNN y emite dos episodios semanales hasta el 3 de mayo.