Tragedia en el río Hudson: el accidente de helicóptero en Nueva York reveló fallos de supervisión y mantenimiento

Mercè Camprubí Montal, su esposo, Agustín Escobar, y sus hijos fallecieron en el accidente ocurrido hace poco más de un año. Foto: New York Post

Una demanda presentada en la Corte Suprema de Manhattan sostiene que el accidente de helicóptero en el río Hudson que causó la muerte de cinco miembros de una familia fue consecuencia de una negligencia “predecible” por parte del operador turístico New York Helicopter Charter Inc., su director ejecutivo Michael Roth, así como fallos de supervisión de la Federal Aviation Administration y la National Transportation Safety Board.

Entre las víctimas estuvieron Agustín Escobar, ejecutivo de Siemens, su esposa Mercè Camprubí Montal y sus tres hijos de cuatro, ocho y diez años.

De acuerdo con el expediente judicial, seis personas murieron el 10 de abril de 2025 cuando, apenas 16 minutos después del despegue, el helicóptero turístico que abordaron se desintegró y cayó al agua.

Una demanda presentada en la Corte Suprema de Manhattan sostiene que el accidente de helicóptero en el río Hudson que causó la muerte de cinco miembros de una familia fue consecuencia de una negligencia “predecible” por parte de la empresa Siemens, el operador turístico New York Helicopter Charter Inc, April 10, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

Este vuelo era operado por New York Helicopter Charter Inc., cuyo director, Michael Roth, es señalado de actuar con “desprecio voluntario” por la vida humana. La demanda fue presentada por el hermano de Camprubí Montal, en representación de los bienes de sus familiares fallecidos.

Según se relata en la presentación judicial, la familia experimentó “gran terror previo al impacto y miedo ante la muerte inminente, así como fuertes dolores físicos, angustia mental y pánico antes de fallecer”.

Este vuelo era operado por New York Helicopter Charter Inc., cuyo director, Michael Roth, es señalado de actuar con “desprecio voluntario” por la vida humana., as seen from Newport, New Jersey, U.S., April 10, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

El documento legal afirma que Roth ignoró tareas de mantenimiento bajo su responsabilidad, incluyendo un aviso “crítico” de 2022 Federal Aviation Administration notice, conocido como Directiva de Aeronavegabilidad. Este requería realizar inspecciones recurrentes a las palas principales del rotor del helicóptero Bell 206L-4.

Riesgos identificados en la aeronave y disputas sobre la responsabilidad

El aviso de la agencia reguladora estadounidense Federal Aviation Administration instruía una “inspección repetitiva” a las palas del rotor para detectar posibles señales de separación de componentes, fenómeno denominado delaminación.

Si se producía ese efecto, explica la demanda, existía un riesgo de fallo prematuro que, según se detalla, “pudo haber causado la falla mecánica en la cola que desembocó en la separación en pleno vuelo y el accidente”.

El texto presentado en la Corte agregó que la empresa carecía de un responsable de seguridad “debidamente calificado” y que Roth despidió a su director de operaciones apenas dieciséis minutos después de que este cumpliera con la solicitud de la agencia estadounidense de detener los vuelos mientras avanzaba la investigación.

Hasta la fecha, tanto la Federal Aviation Administration como la National Transportation Safety Board —ambas autoridades de aviación de Estados Unidos— no han emitido sus conclusiones finales sobre el accidente, según los datos publicados en sus sitios oficiales.

Equipos de emergencia retiran el helicóptero que se estrelló el jueves en el río Hudson con el fallecimiento de una familia de cinco españoles más el piloto que los transportaba. Foto de archivo. EFE/SARAH YENESEL

Cuando fue consultado por el periódico estadounidense The Post, Roth sostuvo: “Mi empresa no hizo nada incorrecto — la culpa fue de las palas principales del rotor”. El empresario añadió: “Estas palas no debieron ser aprobadas para su uso por la Federal Aviation Administration.” Además, aseguró que ya no utiliza ese tipo de palas.

Sobre la pregunta referida a la obligación de inspección periódica de estos componentes, Roth contestó que no era responsable del mantenimiento dado que el helicóptero era alquilado. Ante la insistencia sobre quién debía controlar el estado de las piezas, concluyó: “No creo que esté escuchando. Creo que tiene su propia versión”.

Continúa la investigación del accidente del helicóptero en Nueva York con buzos peinando el río Hudson, en Nueva York. ( EFE/ Junta Nacional De Seguridad en el Transporte)

Cómo fue el accidente de helicóptero en el río Hudson que terminó con la vida de cinco personas

La familia de Escobar y Camprubí había llegado a Nueva York apenas unas horas antes del accidente, con el objetivo de realizar un recorrido turístico en helicóptero por el río Hudson, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos ofrecida por BBC Mundo.

La aeronave partió a las 14:59 (hora local) desde un helipuerto en Manhattan y siguió un itinerario que incluyó un trayecto hacia el norte del río, antes de regresar hacia el sur y precipitarse cerca de un embarcadero de Hoboken, en Nueva Jersey, justo frente a Manhattan.

El modelo de la aeronave era un Bell 206L-4 LongRanger IV, típicamente utilizado para fines turísticos y con capacidad para siete pasajeros.