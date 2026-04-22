Estados Unidos

Estados Unidos extendió por 30 días el permiso especial que autoriza la comercialización de petróleo ruso

La decisión se produjo tras el pedido de varios países en medio de la volatilidad del mercado energético global por la escalada de la guerra con Irán

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declara ante un subcomité del Senado en el Capitolio (REUTERS/Annabelle Gordon)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declara ante un subcomité del Senado en el Capitolio (REUTERS/Annabelle Gordon)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este miércoles la extensión por 30 días del permiso especial que autoriza la comercialización de petróleo ruso, una medida adoptada luego de que más de diez países solicitaran formalmente el alivio durante las recientes reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

Bessent explicó en una audiencia ante el Senado que la decisión responde a la preocupación global sobre la estabilidad de los mercados energéticos y el impacto de nuevas restricciones en el contexto de la guerra contra Irán.

La extensión contrasta con la posición inicial del Tesoro, que había descartado la prórroga a comienzos de la semana pasada. Sin embargo, el viernes por la noche, la administración estadounidense modificó su postura tras evaluar los riesgos de aumentar la presión sobre el suministro mundial y recibió el respaldo explícito de aliados estratégicos.

La línea de canje beneficiaría tanto a los Emiratos Árabes Unidos como a Estados Unidos”, sostuvo Bessent, en referencia a la posibilidad de ofrecer un mecanismo de intercambio de divisas para estabilizar las economías de los países del Golfo afectados por la crisis del estrecho de Ormuz.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, durante una audiencia en el Senado sobre el presupuesto del Departamento para 2027 (REUTERS/Annabelle Gordon)
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, durante una audiencia en el Senado sobre el presupuesto del Departamento para 2027 (REUTERS/Annabelle Gordon)

Durante la comparecencia, Bessent abordó el efecto de la guerra en los precios del combustible, subrayando que el conflicto ha elevado el costo promedio de la gasolina en Estados Unidos por encima de los cuatro dólares por galón, frente a los 2,98 dólares registrados antes del inicio de las hostilidades a finales de febrero.

El funcionario se mostró optimista y afirmó que una vez terminadas las operaciones militares y restablecida la normalidad en las rutas de exportación, “los precios de la gasolina podrían ser más bajos que antes de que empezara el conflicto bélico”.

El secretario del Tesoro detalló que Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo han solicitado ayuda a través de canjes de dólares para evitar liquidaciones apresuradas de activos estadounidenses, una tendencia observada a medida que estas naciones buscan asegurar liquidez en medio de la alteración de sus ingresos petroleros.

Bessent insistió en que mantener la flexibilidad y la cooperación financiera es esencial para prevenir turbulencias adicionales en los mercados globales y garantizar la estabilidad de los flujos de capital.

Imagen de archivo de una bomba de extracción de crudo operando en Walsheim, en las proximidades de Landau (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
Imagen de archivo de una bomba de extracción de crudo operando en Walsheim, en las proximidades de Landau (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Máxima presión sobre Irán

En paralelo a la prórroga sobre el crudo ruso, Bessent reiteró el martes el respaldo del Tesoro a la estrategia de presión máxima contra el régimen iraní.

El secretario defendió la continuidad del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en torno a los puertos de Irán, afirmando que el cerco reducirá drásticamente la capacidad exportadora del país persa en cuestión de días.

Los almacenes de la Isla de Kharg estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados”, advirtió Bessent.

El funcionario subrayó que la Operación Furia Épica busca debilitar el flujo de divisas que sostiene al aparato estatal iraní y limitar la financiación de sus actividades militares.

Bessent incidió en que el Tesoro ha reforzado la presión con nuevas sanciones contra individuos y empresas vinculadas al desarrollo de misiles y transferencia de tecnología armamentística a Irán.

La postura estadounidense se produce en un contexto de incertidumbre diplomática, mientras la segunda ronda de negociaciones en Islamabad permanece sin fecha confirmada.

La Guardia Revolucionaria de Irán incautó varios buques en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán incautó varios buques en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump optó por extender el alto el fuego indefinidamente, a la espera de una propuesta consensuada de Teherán, aunque advirtió que la paciencia de Washington tendrá un límite si no se logran avances concretos.

Desde Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, minimizó el impacto de la tregua y equiparó el bloqueo naval con una agresión directa, reiterando que “Estados Unidos no está en capacidad de imponer condiciones”.

La administración estadounidense sigue apostando por el endurecimiento de las sanciones y el aislamiento económico como vía principal para forzar un cambio de rumbo en la política iraní, convencida de que la presión financiera es la herramienta más eficaz para debilitar al régimen y limitar su influencia regional.

(Con información de EFE y AFP)

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