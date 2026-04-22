Cómo influye el pasado británico de Steve Hilton en su candidatura a gobernador de California

La campaña de Hilton, respaldada por Donald Trump, destaca con su promesa de 'hacer que California vuelva a ser dorada' (KQED)

El ascenso de Steve Hilton en la carrera por la gobernación de California ha sorprendido a analistas y votantes. Su candidatura, respaldada por el presidente Donald Trump y sostenida por un discurso que presenta a California como “el estado peor administrado de Estados Unidos”, lo ha posicionado como favorito entre los republicanos en una contienda sin liderazgo definido.

La transformación política de Hilton, de estratega conservador británico y entusiasta de Silicon Valley a duro crítico de las políticas demócratas, ha captado la atención del electorado y la prensa nacional.

Hilton, nacido en Londres en el seno de una familia de refugiados húngaros, se instaló en Estados Unidos tras una extensa trayectoria en política y consultoría social.

Su campaña por la gobernación se basa en el lema “hacer que California vuelva a ser dorada” y propone reformas radicales en áreas como regulaciones ambientales, impuestos y migración.

La apuesta de Hilton es simultáneamente personal y política, y representa una prueba para los límites del populismo conservador en un estado históricamente dominado por los demócratas.

El ascenso de Steve Hilton en la carrera por la gobernación de California sorprende al electorado y redefine la contienda republicana (Los Angeles Times)

La presencia de Hilton en la escena política de California subraya no solo el giro de un estratega internacional sino también la tensión existente entre el legado progresista del estado y las demandas de un electorado republicano en búsqueda de renovación.

El giro de Silicon Valley al populismo conservador

En 2010, Hilton promovía una visión opuesta: veía en California un modelo de innovación y gestión ambiental que Europa debía imitar.

Durante el gobierno de David Cameron en el Reino Unido, Hilton desempeñó un papel clave para atraer inversiones tecnológicas de empresas californianas y renovar la agenda conservadora británica, con énfasis en sostenibilidad y responsabilidad social.

En esa etapa, la prensa londinense llegó a describir su tarea como “el thatcherismo sobre una tabla de surf”.

Tras mudarse al área de la Bahía, Hilton desde su cargo como profesor universitario y conductor en Fox News pasó a denunciar la manera en que, bajo conducción demócrata, California funciona como “el laboratorio de la izquierda moderna”. Alega que el exceso de burocracia y regulaciones ha trastocado el modelo económico y social del estado.

El propio Hilton afirma que, aunque admiraba la gestión ambiental californiana, la experiencia directa le llevó a reconsiderar su postura sobre su viabilidad y sus consecuencias económicas para la población.

Steve Hilton propone reducir impuestos, flexibilizar regulaciones ambientales y aumentar la producción local de petróleo y gas en California (@SteveHiltonx)

Propuestas y polémicas en la campaña para gobernador

Según Hilton, el estado padece una “burocracia inflada” que ha agravado la pobreza y encarecido el costo de vida. Entre sus propuestas figuran reducir impuestos, flexibilizar regulaciones ambientales y aumentar la producción local de petróleo y gas para abaratar el precio de la gasolina.

Además, plantea suprimir la cobertura sanitaria estatal para inmigrantes no documentados y fortalecer la cooperación local con las autoridades federales de inmigración.

De acuerdo con el Public Policy Institute of California, la mayoría de los californianos respalda regulaciones ambientales estrictas, evidenciando los grandes desafíos que enfrenta Hilton en un estado donde los demócratas superan a los republicanos casi dos a uno.

Hilton insiste en la creación de una Comisión de Rendición de Cuentas sobre la gestión de la pandemia y sostiene que, si corresponde, debe haber consecuencias legales para las autoridades: “Deben rendir cuentas por estos crímenes”.

El énfasis de Hilton en la responsabilidad estatal y el giro en sus propuestas sobre migración y energía aparecen como los principales ejes de controversia en una campaña tensionada entre modelos opuestos de gestión pública.

De asesor verde a crítico de la agenda ambiental

La trayectoria de Hilton como promotor de políticas ecológicas en el Reino Unido ha sido utilizada por sus rivales republicanos para cuestionar la solidez de su discurso conservador actual.

Hilton responde justificando que sigue siendo “un ambientalista muy fuerte”, pero sostiene que el movimiento verde, al centrarse únicamente en el cambio climático y la reducción de CO₂, pierde perspectiva.

Hilton, ex estratega británico y ahora crítico de la agenda ambiental, busca diferenciarse en la política californiana (@SteveHiltonx)

Critica la dependencia estatal del petróleo importado y afirma que esta práctica incrementa las emisiones globales debido al transporte marítimo en lugar de preferir producción local.

Para Hilton, “estamos aumentando las emisiones de carbono en nombre del cambio climático”, lo que expone, a su juicio, la contradicción de importar crudo a largas distancias mientras se restringe la exploración interna.

Sus declaraciones reflejan el intento de reposicionar su agenda como una síntesis entre su pasado ambientalista y las demandas del electorado conservador californiano, en un escenario partidario altamente polarizado.

Obstáculos y un electorado profundamente dividido

El dominio democrático en California pone en jaque el avance de una candidatura abiertamente conservadora y alineada con Trump.

Especialistas como Christian Grose, de la Universidad del Sur de California, consideran que Hilton necesita moderar su retórica y enfocarse en temas de gestión y asequibilidad si busca captar a electores fuera del núcleo republicano.

Observadores británicos advierten que la figura de Hilton rompe los moldes tradicionales: su paso de arquitecto de una derecha británica moderna y socialmente abierta a abanderado de posiciones alineadas con la base conservadora estadounidense llama la atención en ambos continentes.

Desde Londres, el columnista Fraser Nelson resume: “El viaje político de Steve Hilton, de ser cercano a Newsom a convertirse en su némesis, es algo digno de observar”.

La postulación de Hilton a la gobernación de California, impulsada por el sector conservador y marcada por el giro en su propio discurso público, tensiona tanto su capacidad de adaptación política como la de un electorado expuesto a propuestas de reforma radical en una de las principales economías estadounidenses.