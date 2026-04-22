Nuevo cambio de vida social: las reservas para cenar temprano crecen entre los jóvenes en Nueva York

Una mesa llena de platos vegetarianos y saludables, parcialmente consumidos, en un moderno comedor corporativo con empleados almorzando en segundo plano, reflejando hábitos alimenticios cambiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York se transformó en la ciudad que “nunca duerme” porque bares y restaurantes están abiertos a toda hora; sin embargo, salir temprano y acostarse antes se convirtió casi en la norma.

Entre los jóvenes, los hábitos nocturnos neoyorquinos evolucionan: reservas para cenar entre las 18:00 y las 18:59 son ahora las más solicitadas en 2025, según el medio neoyorquino Time Out New York, con un incremento del 12 % respecto al año anterior.

Esta preferencia por veladas más breves y la búsqueda de rutinas saludables reflejan un giro profundo en la vida social urbana.

Entre los jóvenes, los hábitos nocturnos neoyorquinos evolucionan: reservas para cenar entre las 18:00 y las 18:59 son ahora las más solicitadas en 2025, según el medio neoyorquino Time Out New York, (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio neoyorquino Time Out New York informó que la tendencia hacia noches más cortas y medidas se consolida: el 60 % de las reservas de cena en la plataforma de reservas Yelp entre 2024 y 2025 se hicieron antes de las 19:00, cifra proporcionada por el portal digital Yahoo y respaldada por Tara Lewis, especialista en tendencias.

En comparación, en 2018 ese valor era del 51 %. El porcentaje de reservas para las 20:00 pasó del 14 % al 10 % en el mismo periodo. Las cifras revelan que la ciudad experimenta una reconstrucción de sus costumbres nocturnas, donde la planificación y el bienestar marcan el ritmo.

Una transición paulatina hacia noches más breves y selectivas

OpenTable comunicó al medio neoyorquino Time Out New York que las reservas para cenar a las 17:00 crecieron un 20 % y las de las 16:00 aumentaron un 16 % entre 2024 y 2025.

Una encuesta independiente de consumidores en la ciudad, citada por Time Out New York y conducida a nivel local, detalló que el 45% de los neoyorquinos prefieren una “cena temprana” en 2026, mientras que solo un 30 % mantienen la costumbre de comer más tarde.

En términos prácticos, la tradicional escena nocturna de Nueva York, basada en cenas en torno a las 20:30 y varias rondas de copas, da paso a modalidades menos frenéticas, caracterizadas por noches que finalizan antes y una organización más previsora de las consecuencias físicas y económicas para el día posterior.

El medio neoyorquino Time Out New York informó que la tendencia hacia noches más cortas y medidas se consolida: el 60 % de las reservas de cena en la plataforma de reservas Yelp entre 2024 y 2025 se hicieron antes de las 19:00, cifra proporcionada por el portal digital Yahoo y respaldada por Tara Lewis, especialista en tendencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las motivaciones detrás del cambio: bienestar, rutinas y consumo más cuidado

Para muchos jóvenes residentes, la vida social se reconfigura alrededor de la conexión y el autocuidado. Ben Salus, actor de 32 años que vive en Hamilton Heights, explicó a Time Out New York que hoy elige reservar a las 17:30 o 18:00 y resumió: “La noche gira más en torno a la comunidad y la conexión”, diferenciando este presente del exceso de los veinte.

A su vez, expresó que el habitual crush de reservas entre las 19:00 y las 20:00 resulta difícil de gestionar, dado que ahora la estabilidad de las rutinas matutinas influye en los planes nocturnos.

Julie Schecter, trabajadora sanitaria de 33 años en Astoria, enumeró el sueño y el bienestar como responsables centrales de este giro, consideró un logro regresar a casa a las 23:00 durante el fin de semana. “Me siento mucho más contenta con una buena comida, 1 o 2 tragos y terminar temprano”, afirmó, y subrayó que incluso una copa “impacta su estado al día siguiente, por lo que da prioridad al descanso”.

Para muchos jóvenes residentes, la vida social se reconfigura alrededor de la conexión y el autocuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque medido se observa también en los bares. Meaghan Dorman, directora de barra en Raines Law Room y Dear Irving, dijo a Time Out New York que, aunque el público nocturno de fin de semana continúa, durante la semana los clientes tienden a retirarse en horarios más tempranos: “Actualmente, la noche termina de forma natural sin necesidad de apurar a los clientes”.

Carl Radke, cofundador de Soft Bar, un bar y cafetería sin alcohol, reconoció la tendencia: la mentalidad de “ya me ocuparé mañana” se desvanece. Radke consideró que la gente aún busca salir y divertirse, pero con mayor consciencia sobre cómo se sentirá al día siguiente, tanto física como mentalmente. En Soft Bar, el ambiente es social sin la presión de consumir alcohol en exceso.

Menos espontaneidad, más elección y nuevas formas de socializar

El auge de las reservas tempranas supone una reducción de la imprevisibilidad que, tradicionalmente, definía la vida nocturna neoyorquina. Maddie Zingeser, del Upper East Side y empleada en una tecnológica, observó menos oportunidades de interacción casual debido a que “todos están ahora firmemente plantados en sus mesas”. Salus añadió que “la planificación sustituye a la exploración espontánea” de nuevos lugares.

La tendencia hacia eventos más planeados no implica la desaparición de la vida nocturna. Dorman, desde sus posiciones en Raines Law Room y Dear Irving, nota una mayor atracción por actividades diurnas, clases de coctelería y eventos culturales, ampliando así el significado de vida nocturna en la ciudad.

Persisten enclaves que mantienen los patrones tradicionales. Justin Sievers, copropietario de Café Mulberry, adviertió una recuperación de la demanda de las mesas entre las 19:00 y las 20:00 después del auge de las reservas anticipadas durante la pospandemia; también se completan las plazas de las 21:30 y la pista de baile permanece activa hasta el cierre en fines de semana.

Prevalece una vida social más consciente y selectiva

En síntesis factual: en Nueva York, las reservas para cenar entre las 18:00 y las 18:59 en 2025 lideran las preferencias, con incrementos cercanos al 12 % según el medio Time Out New York, mientras que el 60 % de las reservas en Yelp se concretaron antes de las 19:00.

La modificación responde a la priorización del descanso, el bienestar y la gestión económica por parte de los jóvenes, aunque persisten zonas donde la vida nocturna tardía sigue vigente.