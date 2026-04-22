Estados Unidos

La autopsia de Celeste Rivas Hernández revela muerte por “múltiples heridas penetrantes”

El cantante D4vd permanece detenido sin derecho a fianza mientras enfrenta acusaciones formales por el asesinato, el abuso y la mutilación de la adolescente de 14 años con la que mantenía una relación

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El informe forense detalla que Celeste presentaba dos heridas en el torso y rastros de benzodiacepinas y metanfetamina/MDMA en el organismo (REUTERS/Daniel Cole).
El informe forense detalla que Celeste presentaba dos heridas en el torso y rastros de benzodiacepinas y metanfetamina/MDMA en el organismo (REUTERS/Daniel Cole).

Las autoridades del condado de Los Ángeles informaron que Celeste Rivas Hernández, la adolescente de catorce años hallada sin vida en el portaequipajes delantero de un vehículo perteneciente al cantante D4vd, sufrió “múltiples heridas penetrantes” y su muerte fue calificada oficialmente como homicidio, reportó BBC.

De acuerdo con ABC 7, la información, cuya divulgación estuvo restringida por orden judicial durante meses, fue liberada con el aval de la oficina del médico forense tras una larga espera para la familia de la víctima y en el contexto de una investigación que involucra acusaciones por asesinato, abuso sexual de menores y mutilación de restos humanos. Si es declarado culpable, el acusado enfrenta la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte.

David Anthony Burke, conocido como D4vd, permanece detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos penales (TED SOQUI/Pool via REUTERS).
David Anthony Burke, conocido como D4vd, permanece detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos penales (TED SOQUI/Pool via REUTERS).

La relación y las causas de la muerte

La desaparición de Celeste fue denunciada por sus padres, Jesús Rivas y Mercedes Martínez, residentes en Lake Elsinore, Riverside County, donde la joven fue vista por última vez el 5 de abril de 2024.

La investigación estableció que Celeste Rivas Hernández mantenía una relación con el músico David Anthony Burke, quien tenía veintiún años al momento de los hechos. El fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, indicó que el artista habría sostenido “una relación sexual prolongada con la menor” y que, “al verse amenazado por una posible exposición pública de esa relación, le quitó la vida para proteger su carrera”, según declaraciones recogidas por NBC Los Angeles.

Un altar con flores, velas y peluches rinde homenaje a Celeste Rivas, de 14 años, cerca de la calle Jamieson en Lake Elsinore, California (REUTERS/Arafat Barbakh).
Un altar con flores, velas y peluches rinde homenaje a Celeste Rivas, de 14 años, cerca de la calle Jamieson en Lake Elsinore, California (REUTERS/Arafat Barbakh).

El cuerpo fue hallado desmembrado y almacenado en bolsas para cadáveres dentro de un Tesla, ubicado en un depósito de vehículos en Hollywood el 8 de septiembre de 2025. Los resultados de la autopsia revelaron que la joven presentaba dos heridas penetrantes en el torso, una de ellas con daño en el hígado, y que en su organismo había benzodiacepinas y metanfetamina/MDMA, según el reporte del médico forense.

Las condiciones del cuerpo y el tiempo transcurrido hasta su hallazgo complicaron la labor de los expertos forenses, lo que retrasó la divulgación oficial de la causa de muerte. El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, declaró explicó que la condición en que se encontró el cuerpo de la adolescente dificultó establecer la causa del fallecimiento, ya que el largo período entre la muerte y el hallazgo provocó que pruebas clave se deterioraran o se perdieran, reportó BBC News.

Además, agregó que fue necesario actuar con cautela para preservar la integridad del proceso judicial: “Mi deber no es alimentar la especulación, sino impartir justicia. Eso requiere paciencia y disciplina por parte de todos”.

El homicidio, la acusación y la respuesta de la defensa

La acusación formal contra David Burke se fundamenta en varios cargos: homicidio en primer grado con circunstancias agravantes (asesinato por lucro, alevosía y asesinato de testigo), abuso sexual continuado de una menor de catorce años y mutilación ilegal de restos humanos, precisó la fiscalía.

Tal como informó ABC 7, la hipótesis sostiene que Burke asesinó a la adolescente tras invitarla a su residencia en Hollywood Hills el 23 de abril de 2025, fecha en que se perdió contacto con la joven. La mutilación del cadáver habría ocurrido el 5 de mayo y los restos permanecieron ocultos hasta su hallazgo en septiembre.

La investigación apunta al cantante D4vd, quien enfrenta cargos por asesinato, abuso sexual de menores y mutilación de restos humanos (TED SOQUI/Pool via REUTERS).
La investigación apunta al cantante D4vd, quien enfrenta cargos por asesinato, abuso sexual de menores y mutilación de restos humanos (TED SOQUI/Pool via REUTERS).

De acuerdo con BBC News, sus abogados, Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter, rechazan las acusaciones y afirman que “las pruebas reales demostrarán que David Burke no mató a Celeste Rivas Hernandez y no fue la causa de su muerte”. A su vez, manifestaron: “Defenderemos enérgicamente la inocencia de David”.

Asimismo, durante la investigación, surgieron versiones sobre la posible participación de más personas en la muerte y disposición ilegítima del cuerpo, aunque las autoridades han evitado proporcionar detalles.

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