Nueva York propone ley para restringir acceso de adolescentes a una hora diaria en redes sociales

El Concejo Municipal de Nueva York debate limitar a una hora diaria el uso de redes sociales para menores de 17 años, exigiendo consentimiento parental para más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Concejo Municipal de Nueva York analiza esta semana un proyecto que podría transformar el entorno digital para menores de 17 años en la ciudad: la propuesta busca restringir el acceso a redes sociales a una hora diaria, salvo autorización parental.

Este paquete legislativo, que según el portal informativo local Gothamist se encuentra entre los más estrictos del país, pretende no solo reducir la exposición de los adolescentes, sino también modificar la arquitectura operativa de gigantes tecnológicos como Meta, TikTok y Google.

De aprobarse, estas compañías estarían obligadas a desarrollar sistemas capaces de monitorear el tiempo de uso por usuario, bloquear el acceso una vez cumplidos los 60 minutos y exigir comprobantes de consentimiento de padres o tutores en los casos excepcionales.

Un informe de 2021 elaborado a partir de una encuesta en escuelas secundarias de la ciudad reveló que el 77% de los estudiantes pasa tres horas o más al día frente a las pantallas de sus teléfonos.

El contraste entre este consumo y el límite propuesto pone de manifiesto el desafío que enfrenta la iniciativa. Además, el proyecto establece multas mínimas de USD 5.000 por cada infracción y habilita a las familias a presentar demandas civiles si una plataforma incumple la reglamentación o causa daño a un menor.

El Departamento de Salud e Higiene Mental municipal ha advertido que el uso excesivo de redes sociales entre adolescentes está asociado con tasas elevadas de ansiedad y depresión, así como con mayor exposición al ciberacoso, contenido perturbador y presión social. Las autoridades sanitarias recomiendan prohibir el acceso a menores de 14 años.

El concejal de Queens, Shekar Krishnan, remarcó ante el pleno que la norma apunta a responsabilizar a las plataformas tecnológicas por los efectos de sus servicios y los mecanismos que retienen la atención infantil: “Cada vez con mayor frecuencia, ese contenido consiste en tendencias peligrosas que fomentan sentimientos de aislamiento y ansiedad”.

Un estudio reciente del Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York documenta que los adolescentes usuarios de redes sociales presentan una mayor incidencia de problemas emocionales en comparación con quienes tienen un uso más limitado. Este informe destaca que los riesgos aumentan exponencialmente cuando el tiempo de exposición supera la hora diaria, fundamento central del umbral propuesto por el Concejo Municipal.

Los alcances del paquete legislativo: límites a la publicidad dirigida y a los algoritmos

La norma establece multas mínimas de 5.000 dólares por infracción y permite demandas civiles si las plataformas incumplen la restricción o causan daño a menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa, impulsada por la concejal Althea Stevens, presidenta del Comité de Niños y Jóvenes, no se limita a restringir el tiempo de conexión. El texto legal incluye la prohibición de publicidad personalizada dirigida a menores y la restricción del uso de algoritmos de recomendación que priorizan contenidos personalizados.

De aprobarse, plataformas como Instagram, YouTube y Facebook deberían modificar la forma en que diseñan y distribuyen contenidos para jóvenes, lo que afectará directamente sus modelos de negocio basados en la maximización del tiempo de permanencia y la personalización algorítmica.

Stevens resaltó la necesidad de contar con datos objetivos sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental juvenil. El paquete legal contempla la elaboración de informes públicos periódicos, en colaboración con autoridades sanitarias, que incluyan recomendaciones sobre edades mínimas de acceso y límites diarios de uso.

Estos reportes serán fundamentales para la actualización futura de la normativa y para orientar campañas de información pública sobre los riesgos del consumo digital desmedido.

La concejal Natasha Williams propuso, como parte del paquete, que se investigue la relación entre conflictos físicos entre jóvenes y su actividad digital previa.

Se busca identificar patrones de riesgo y diseñar estrategias preventivas, tanto en el entorno escolar como familiar, para enfrentar los desafíos de la convivencia virtual.

Reacciones de la industria tecnológica y organizaciones civiles

Empresas tecnológicas y la Unión de Libertades Civiles advierten sobre posibles conflictos con la libertad de expresión y cuestionan la viabilidad de los mecanismos de verificación de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grandes empresas del sector digital han recurrido a instancias judiciales para frenar regulaciones similares en otras jurisdicciones, argumentando que estas medidas vulneran la libertad de expresión. Justin Harrison, asesor legal de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), advirtió que el proyecto podría ser considerado inconstitucional y de difícil aplicación.

Harrison explicó que, de convertirse en ley, la norma podría exigir que también los adultos prueben su edad para evitar la restricción horaria, lo que —según su análisis— crearía obstáculos adicionales a la libertad de expresión, especialmente para personas sin fácil acceso a documentación oficial: “la norma podría exigir que también los adultos prueben su edad para evitar la restricción horaria”.

En 2024, la administración encabezada por el alcalde Eric Adams presentó una demanda contra cinco de las principales plataformas: TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube. Este proceso judicial avanza en paralelo a la discusión municipal, aunque su ritmo se ha visto ralentizado debido a la complejidad del litigio y a que otros estados de Estados Unidos exploran o implementan regulaciones análogas.

La gobernadora estatal, Kathy Hochul, aumentó la presión institucional al exigir la implementación de advertencias específicas en los contenidos dirigidos a niños y la prohibición del uso de teléfonos inteligentes en las escuelas públicas del estado.

De esta forma, Nueva York busca consolidar un marco regulatorio orientado a la protección de la infancia y la adolescencia frente a los riesgos digitales.

Contexto nacional y global: el debate por el bienestar digital de menores

El debate neoyorquino sobre el bienestar digital de menores podría influir en regulaciones estatales y globales, sentando precedentes para la protección infantil en internet (REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo)

La discusión en Nueva York se inscribe en un debate más amplio sobre el bienestar digital de niños y adolescentes. Según el portal internacional de estadísticas Statista, Estados Unidos figura entre los países con mayor consumo de redes sociales en edades tempranas.

En 2023, el promedio nacional superó dos horas con ocho minutos diarios para adolescentes, lo que refuerza la preocupación de autoridades y especialistas sobre los efectos a largo plazo.

Diversas investigaciones publicadas en la revista médica británica The Lancet han documentado la correlación entre el uso intensivo de redes sociales y el aumento de trastornos emocionales entre jóvenes.

Organizaciones como la Academia Estadounidense de Pediatría recomiendan límites estrictos y supervisión parental activa para reducir los riesgos asociados.

El paquete en debate en Nueva York podría sentar un precedente para otras ciudades y estados del país, así como para países que evalúan políticas similares.

La experiencia internacional muestra que la regulación efectiva requiere no solo de leyes claras, sino también de mecanismos tecnológicos robustos y campañas de educación digital que involucren a familias, escuelas y empresas.

Desafíos de implementación y perspectivas a futuro

Expertos en derecho digital y protección de la infancia advierten que la aplicación de límites estrictos de tiempo en redes sociales enfrenta obstáculos técnicos y legales. El desarrollo de herramientas de verificación de edad y control parental plantea interrogantes sobre la privacidad y la eficacia de los sistemas automatizados.

Además, organizaciones civiles indican el riesgo de crear nuevas brechas de acceso y exclusión para grupos vulnerables.

Por su parte, las plataformas tecnológicas han iniciado pruebas piloto de alertas de uso y límites automáticos en algunos mercados, aunque afirman que la responsabilidad principal recae en las familias y los sistemas educativos. La presión regulatoria y judicial obliga actualmente a las compañías a acelerar el desarrollo de soluciones que equilibren protección y derechos digitales.

La agenda política en Nueva York para 2024 ubica la regulación del consumo digital infantil como una de las prioridades legislativas, en un contexto de proliferación de contenidos y dispositivos que amplían la brecha entre hábitos reales y recomendaciones sanitarias.