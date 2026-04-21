Estados Unidos

Sheila Cherfilus-McCormick renunció 20 minutos antes de ser expulsada del Congreso

La representante demócrata por Florida, enfrentaba acusaciones por la apropiación indebida de cinco millones de dólares en fondos federales. El Comité de Ética de la Cámara tenía previsto analizar su situación este martes.

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Cherfilus-McCormick, de 47 años, fue acusada formalmente en noviembre de malversación de fondos federales para desastres y desviar parte de ese dinero a su campaña para el Congreso en 2021. REUTERS/Nathan Howard
Cherfilus-McCormick, de 47 años, fue acusada formalmente en noviembre de malversación de fondos federales para desastres y desviar parte de ese dinero a su campaña para el Congreso en 2021. REUTERS/Nathan Howard

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, acusada de sustraer USD 5 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) para su campaña, anunció el martes su renuncia, de acuerdo al diario The New York Times.

Cherfilus-McCormick, de 47 años, fue acusada formalmente en noviembre de malversación de fondos federales para desastres y desviar parte de ese dinero a su campaña para el Congreso en 2021.

El caso podría generarle una pena de prisión de hasta 53 años. La congresista negó haber cometido delito alguno, de acuerdo al diario estadounidense.

El Comité de ética de la Cámara de Representantes llevaba años investigando a la congresista y el martes se preparaba para proceder a su expulsión. La legisladora renunció unos 20 minutos antes de que el comité votara.

Cherfilus-McCormick, que se postulaba para la reelección, escribió en redes sociales que el comité no les concedió tiempo a sus abogados para preparar la defensa. A su vez, señaló también el riesgo de castigar a las personas “antes de que se complete el debido proceso”. Por último, la congresista indicó: “No permitiremos que las meras acusaciones anulen la voluntad del pueblo”.

Quién es la congresista Sheila Cherfilus-McCormick

La congresista Sheila Cherfilus-McCormick fue reelegida en 2024 para representar el distrito correspondiente a Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en su tercer mandato, según información oficial de su oficina legislativa.

Entre las responsabilidades actuales de Cherfilus-McCormick figuran su papel como miembro del Comité de Asuntos de Veteranos, su participación en el Comité de Asuntos Exteriores como miembro de más alto rango del Subcomité sobre Medio Oriente y áfrica del Norte, la presidencia del Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Globales de la Mujer del Caucus de Mujeres Demócratas y su función de copresidenta del Caucus sobre Haití.

También integra el Congressional Black Caucus, de acuerdo con datos publicados por su despacho. Formada en Ciencias Políticas y Gobierno en Howard University, la representante obtuvo además el título de Juris Doctor en St. Thomas University.

Desde su ingreso en el Congreso, minifestó su prioridad en la lucha contra la crisis de vivienda, el acceso limitado a la atención sanitaria de calidad y la promoción de oportunidades equitativas en su distrito y a nivel nacional.

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