La presencia de explosivos ocultos dificulta el regreso de civiles a la capital de Sudán

Jartum, la capital de Sudán, sigue marcada por la presencia de explosivos ocultos tras el conflicto armado. (REUTERS)

El conflicto entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha dejado la capital en un estado de alerta constante. El hallazgo de explosivos ocultos en barrios residenciales ha añadido una nueva amenaza para quienes buscan regresar a sus hogares. Más de 1,8 millones de personas han vuelto desde que el ejército retomó Jartum, pero muchos se encuentran con un entorno en el que municiones y minas no detonadas convierten viviendas y parques en zonas de alto riesgo.

La presencia de artefactos explosivos sin detonar provocó decenas de víctimas, según los reportes más recientes. Las autoridades y organizaciones especializadas han retirado más de 12.000 explosivos solo en el Parque Al-Mugran, aunque reconocen que sólo una parte menor de la ciudad ha sido limpiada. El trabajo de desminado comenzó en agosto del año pasado y enfrenta el desafío de la vasta superficie afectada y el peligro permanente de los dispositivos, cuyo fin es mutilar y desmoralizar.

El regreso implica adaptarse a una ciudad donde la amenaza de explosivos condiciona cada aspecto de la vida diaria.

Minas antipersona retiradas del suelo de Jartum (crédito Colprensa)

En julio se detectó un área de 4,5 km² sembrada de minas, lo que confirmó que el peligro superaba las previsiones iniciales. Otros dos campos minados han sido identificados en la ciudad, y las autoridades aseguran que han desactivado decenas de miles de explosivos a lo largo de Jartum.

En el Parque Al-Mugran, el equipo liderado por la ONG internacional dedicada al apoyo humanitario Consejo Danés para los Refugiados y la organización local JASMAR ha localizado 164 objetos peligrosos, entre ellos 19 minas antipersona y 7 antivehículo. De acuerdo con Jomaa Ibrahim, jefe del operativo, el 80% del área se encuentra despejada y proyectan concluir el trabajo el próximo mes.

La ubicación estratégica del parque resultó crucial durante la guerra. Ubicado en la entrada occidental de la ciudad, fue minado deliberadamente para impedir el avance de las fuerzas militares desde el puente sobre el Nilo. “Las minas impidieron que las tropas que se acercaban por el puente sobre el Nilo se dispersaran”, indicó Ibrahim. La táctica buscó detener los vehículos y exponer a las fuerzas rivales al fuego directo, generando temor entre los combatientes.

El progreso de los equipos se observa en la instalación de postes amarillos que delimitan las áreas seguras. Entre los especialistas destaca Hussein Idris, quien cuenta con casi dos décadas de experiencia en desminado y ha aportado conocimientos fundamentales para mitigar los riesgos en cada operación.

El miedo a explosivos ocultos mantiene muchas viviendas vacías y retrasa el regreso de las familias tras el conflicto armado. (EP)

La amenaza de los explosivos no se restringe a sitios abiertos. Familias que regresan han hallado proyectiles, granadas y morteros sin detonar dentro de sus hogares y jardines. Incluso se encontraron artefactos frente a una guardería en Jartum Norte.

“A medida que las familias comienzan a regresar, lo hacen a un entorno peligroso, muchas veces sin conocer los riesgos que enfrentan”, advirtió Mohamed Sediq Rashid, jefe de la agencia de Naciones Unidas especializada en desminado.

El retorno masivo se concentra en los barrios considerados seguros, mientras que otras áreas permanecen deshabitadas por el temor a detonaciones accidentales. Decenas de personas han resultado heridas o han perdido la vida tras entrar en contacto con explosivos no detectados, lo que ha intensificado la urgencia de campañas de sensibilización pública.

Durante las visitas guiadas, periodistas documentaron calles cubiertas de metralla, casquillos y edificios con daños estructurales graves. El uso de artillería y los combates dejaron edificaciones con paredes agujereadas y techos desplomados, lo que obstaculiza aún más el proceso de limpieza y rehabilitación.

El equipo de desminado prevé que la recuperación total llevará meses, posiblemente años hasta que todos los barrios puedan ser considerados seguros.

(Con información de AFP)