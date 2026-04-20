El gobierno de India y Corea del Sur acuerda fortalecer cooperación económica

El presidente surcoreano Lee Jae Myung interviene durante el Foro Empresarial India-Corea en Bharat Mandapam, Nueva Delhi, India, el 20 de abril de 2026. REUTERS/Bhawika Chhabra

India y Corea del Sur anunciaron el lunes que fortalecerán sus lazos económicos mediante una mayor cooperación en sectores como energía, minerales críticos, construcción naval, semiconductores y acero, con el objetivo de duplicar su comercio bilateral hasta alcanzar los USD 50 mil millones para 2030. El acuerdo fue dado a conocer durante la visita de Estado del presidente surcoreano Lee Jae Myung a Nueva Delhi, la primera de un mandatario surcoreano en ocho años, quien llegó acompañado por cerca de 200 empresarios de su país.

El presidente Lee y el primer ministro indio Narendra Modi informaron que ambos gobiernos retomarán las negociaciones para revitalizar el acuerdo comercial firmado en 2010. India busca equilibrar el intercambio, mientras que Corea del Sur aspira a ampliar su acceso al mercado indio, considerado la gran economía de más rápido crecimiento global. Lee afirmó ante la prensa: “Decidimos actualizar el marco de cooperación económica entre ambos países para crear un nuevo motor de crecimiento compartido”.

Por primera vez, los dos países han creado un comité ministerial para la cooperación económica, según indicó Lee. El organismo se encargará de coordinar proyectos conjuntos en energía nuclear, energías limpias, comercio e inversiones. Dada la presión sobre los suministros de energía a causa de la guerra en Irán, se acordó fortalecer la colaboración para garantizar el abastecimiento estable de recursos energéticos y materias primas clave como la nafta.

Ambos países también reiteraron su intención de eliminar barreras no arancelarias y ampliar el acceso a sus respectivos mercados, con negociaciones en curso para acelerar la reforma del acuerdo comercial vigente. India y Corea del Sur buscan explotar sus ventajas complementarias: la capacidad india en inteligencia artificial y la manufactura avanzada surcoreana.

En respuesta a la pregunta sobre los motivos y objetivos del acuerdo, se informó que India y Corea del Sur acordaron intensificar su cooperación económica para diversificar sus fuentes de energía y materias primas, y aumentar el comercio bilateral a USD 50 mil millones para 2030. Esta decisión responde a la necesidad de equilibrar el intercambio comercial y crear nuevas oportunidades de inversión y desarrollo conjunto.

El ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, interviene durante el Foro Empresarial India-Corea en Bharat Mandapam, Nueva Delhi, India, el 20 de abril de 2026. REUTERS/Bhawika Chhabra

El ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, y su homólogo surcoreano, Yeo Han-koo, mantuvieron conversaciones para relanzar el pacto comercial y profundizar la cooperación en industria, energías verdes y comercio digital. Goyal explicó que trabajarán en una “vía rápida” para resolver obstáculos normativos y facilitar el acceso a los mercados.

En el foro empresarial conjunto participaron ejecutivos de firmas como Samsung Electronics, Hyundai Motor y LG Group. Durante el evento, Lee destacó el potencial de sinergia entre la inteligencia artificial india y la manufactura avanzada surcoreana, así como el impacto de la cooperación en la construcción naval.

Por su parte, POSCO Holdings anunció que su filial siderúrgica invertirá alrededor de USD 1.090 millones hasta 2031 en una planta de acero integrada en el estado indio de Odisha, en alianza con JSW. El proyecto contempla una capacidad anual de seis millones de toneladas, según el comunicado presentado ante reguladores.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung. REUTERS/Bhawika Chhabra

Según datos de la Korea International Trade Association, Corea del Sur registró el año pasado un superávit comercial de USD 12.800 millones con India, al exportar bienes por USD 19.200 millones e importar USD 6.400 millones. El investigador Maeng Hyun-chul, del Asia Center de la Universidad Nacional de Seúl, recordó en un seminario en el parlamento surcoreano que India lleva años reclamando por el déficit comercial, y que las relaciones políticas no han avanzado al ritmo de las comerciales.

Tras su paso por India, el presidente Lee tiene previsto visitar Vietnam. (Con información de Reuters)