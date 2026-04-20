Inglaterra reduce el número de baños públicos y enfrenta “desiertos sanitarios”, según informe de salud pública

El informe evidencia que miles de residentes enfrentan dificultades para acceder a instalaciones(Imagen Ilustrativa Infobae)

Inglaterra enfrenta una situación crítica tras la reducción de un 14% en el número de baños públicos en la última década, según el informe publicado por la Real Sociedad de Salud Pública (RSPH). El análisis, basado en respuestas de 221 ayuntamientos, revela la existencia de extensas zonas urbanas sin instalaciones adecuadas, lo que genera “desiertos sanitarios” y complica el acceso a servicios básicos para miles de ciudadanos en todo el país.

Según el diario británico The Guardian, el estudio revela que existe un baño público por cada 15.481 personas en Inglaterra, cifra considerablemente más alta que en Escocia —8.500 personas por baño— y en Gales —6.748 personas por baño—. El documento advierte que esta tendencia plantea riesgos para la salud pública y afecta la calidad de las calles comerciales.

La RSPH señala que la falta de baños públicos provoca un aumento de micciones en la vía pública, lo que conlleva condiciones antihigiénicas y afecta la convivencia urbana. Según el informe, esta carencia conduce a que muchas personas eviten salir de casa o restrinjan su consumo de líquidos, especialmente entre los grupos más vulnerables.

¿Qué muestra el informe sobre la reducción de baños públicos en Inglaterra?

El documento revela que amplias zonas carecen de servicios básicos y detalla cómo esta escasez limita la permanencia de personas en espacios comerciales - REUTERS/Mina Kim

William Roberts, director ejecutivo de la RSPH, enfatizó que el acceso a baños públicos es una necesidad universal. El directivo declaró: “Un baño público por cada 15 000 personas no es suficiente”.

La escasez de aseos también repercute en la economía local. El informe indica que la ausencia de baños en calles principales desincentiva la actividad comercial y reduce la permanencia de los ciudadanos en los espacios públicos. Además, la falta de instalaciones adecuadas puede forzar a las personas a modificar sus rutinas diarias, lo que afecta su bienestar y salud.

Ante esta situación, la organización sanitaria solicitó la creación de autoridades estratégicas encargadas de asegurar una red suficiente de aseos públicos, respaldada por financiación del gobierno central. El informe recomienda, además, que los promotores inmobiliarios incluyan baños en los proyectos de unidades no residenciales.

¿Cómo afecta la falta de baños a la vida urbana y la economía local?

La agrupación de municipios Asociación de Gobiernos Locales advirtió que la falta de baños públicos afecta de manera desproporcionada a personas mayores, personas con discapacidad, familias con niños pequeños y personas sin hogar. Según la entidad, las restricciones presupuestarias obligan a los ayuntamientos a replantear la prestación de estos servicios básicos. El mantenimiento anual de un baño público puede alcanzar las 25.000 libras, dependiendo del estado en que se encuentre la instalación.

a organización sanitaria propone la creación de instancias responsables y financiamiento estatal - Salisbury, en Inglaterra (Visit Salisbury).

Según declaraciones el organismo, el vandalismo y el comportamiento antisocial generan gastos adicionales. Los ayuntamientos deben invertir en limpieza y seguridad y, para paliar la demanda, muchos han puesto en marcha proyectos de aseos comunitarios en colaboración con empresas locales. Sin embargo, estas medidas no han logrado cubrir la demanda total de instalaciones en las áreas urbanas.

Al mismo tiempo, los cierres de comercios en las calles principales generaron nuevas carencias en la prestación de servicios, lo que agrava el problema en zonas con elevado tránsito peatonal. Los ayuntamientos reconocen la dificultad para garantizar una cobertura adecuada y subrayan la urgencia de soluciones estructurales.

¿Qué medidas proponen las autoridades y las asociaciones?

Frente a este panorama, la RSPH urge a la creación de nuevas autoridades estratégicas con la obligación de garantizar una red suficiente de baños públicos, asegurando el respaldo financiero del gobierno central. Recomiendan que los planes de desarrollo urbano contemplen la instalación de aseos públicos en proyectos no residenciales.

La agrupación de municipios Asociación de Gobiernos Locales propuso avanzar en políticas de colaboración público-privada para expandir la oferta de aseos comunitarios y brindar asistencia financiera a los municipios que sufren mayores dificultades presupuestarias.

¿Cuál es la posición del gobierno y qué perspectivas hay?

Ante las críticas, un portavoz del ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local afirmó a The Guardian que el gobierno destinó más de 78 000 millones de libras a los ayuntamientos para la gestión de sus finanzas y servicios públicos, incluido el mantenimiento de baños. Remarcó que las autoridades locales cuentan con libertad para decidir cómo administrar estos fondos.

El informe de la RSPH subraya que la provisión de baños públicos no es únicamente un asunto sanitario; también repercute en la cohesión social y la calidad de vida urbana. La organización insta a invertir en infraestructuras que permitan el acceso de los ciudadanos a entornos seguros y saludables.

La falta de baños públicos podría seguir deteriorándose si no se adoptan medidas concretas para revertir la tendencia. El análisis sostiene que la creación de espacios públicos habitables demanda asegurar servicios esenciales, entre ellos, el acceso a aseos aptos para toda la población.