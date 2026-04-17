Estados Unidos

Viajó de Francia a Alabama por amor y terminó bajo custodia del ICE a los 86 años

Diplomáticos franceses actuaron tras el arresto de Marie-Thérèse en Anniston, donde las autoridades la acusaron de exceder su visa y la dejaron en un limbo legal después de enviudar

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Vista trasera de una anciana de cabello blanco sentada en una cama con sábanas blancas, junto a una maleta marrón en una habitación con una ventana enrejada.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a Marie-Thérèse en Alabama por sobrepasar el plazo de su visa, según fuentes oficiales de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Marie-Thérèse, una mujer francesa de 86 años, reunió una historia de reencuentro amoroso y una detención migratoria en Estados Unidos. Su petición de residencia quedó pendiente tras el fallecimiento de su esposo estadounidense, lo que motivó la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y desencadenó una gestión diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.

El ministerio francés solicitó la liberación de Marie-Thérèse y exigió acceso consular y atención médica. El cónsul general de Francia en Nueva Orleans, Rodolphe Sambou, informó a la agencia AP que: “el gobierno francés se ha movilizado plenamente para atender la situación” y que la mujer ya ha sido visitada en el centro de detención en Luisiana. Además, expresó: “Dada su edad, deseamos fervientemente que salga de esta situación lo antes posible. Queremos sacarla de la cárcel”.

La historia de Marie-Thérèse incluye su realidad legal en territorio estadounidense, describe fricciones familiares provocadas por la herencia y una serie de dificultades personales tras la muerte de su esposo. Según el diario regional francés Ouest-France, la familia denunció presuntos actos de intimidación y cortes de servicios esenciales en la vivienda de la mujer en Alabama.

De reencuentro romántico a detención migratoria: el giro en el destino de Marie-Thérèse

Marie-Thérèse es originaria de Nantes, Francia, y conoció a Billy, un soldado estadounidense destacado en una base de la OTAN en Saint-Nazaire en la década de 1960. Tras su separación en 1966, ambos formaron nuevas familias por separado en sus países.

El contacto se reanudó en el año 2010 y formalizaron nuevamente su relación tras enviudar ambos en el año 2022. Decidieron casarse el año pasado y Marie-Thérèse se trasladó a Alabama para iniciar el trámite de residencia permanente en Estados Unidos.

Primer plano de una mujer mayor con cabello blanco y gafas de montura redonda, vestida con una camisa rosa, mirando directamente a la cámara
Marie-Thérèse, ciudadana francesa de 86 años, enfrenta detención migratoria en Estados Unidos tras la muerte de su esposo estadounidense. (Facebook)

El desenlace cambió cuando Billy murió en enero, antes de que Marie-Thérèse pudiera obtener su “green card” (Tarjeta de Residente Permanente). Su situación migratoria quedó en un limbo legal. Esto se agravó por una disputa familiar en torno a la herencia y, de acuerdo con la familia entrevistada por el diario regional francés Ouest-France, se produjeron actos de intimidación y cortes de servicios en el hogar de la mujer.

Detención por exceder el plazo de visa y atención internacional al caso

La detención de Marie-Thérèse se concretó a principios de abril en Anniston, Alabama, apenas un día antes de una audiencia judicial. El ICE la trasladó a un centro de detención en Luisiana, donde permanece bajo custodia, según el medio estadounidense Univision Noticias.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que la causa inmediata del arresto fue exceder el plazo autorizado de 90 días que ofrecía su visa. La aplicación estricta de la política migratoria estadounidense y el aumento de detenciones en circunstancias similares han dirigido la atención internacional al caso de Marie-Thérèse.

Primer plano de una Tarjeta de Residente Permanente de Estados Unidos (Green Card) verde claro sobre una mesa de madera. Muestra texto y el sello de USCIS.
La disputa familiar por la herencia y los presuntos actos de intimidación complicaron aún más la situación personal y legal de la mujer en Alabama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su hijo declaró al diario regional francés Ouest-France: “Le esposaron las manos y los pies como si fuera una criminal peligrosa”. Las autoridades francesas destacaron que la salud de la ciudadana —incluyendo afecciones cardíacas y de espalda— es motivo de creciente preocupación para la representación diplomática.

En el contexto de este proceso legal, el gobierno francés fortaleció sus gestiones diplomáticas. El cónsul general Sambou confirmó la existencia de contacto frecuente con la familia y gestiones oficiales ante representantes estadounidenses.

Marie-Thérèse fue liberada y ya se encuentra en Francia

El desenlace del caso llegó con el anuncio del ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien confirmó este viernes que la ciudadana francesa fue liberada y regresó a su país. Barrot declaró que Marie-Thérèse Ross-Mahé ya está en Francia desde esta mañana, lo que calificó como “fuente de satisfacción”.

El funcionario francés subrayó: “Lo esencial es que esté de vuelta en Francia, y eso nos satisface plenamente”. Aunque evitó profundizar en las condiciones del arresto, Barrot recordó sus críticas previas a los métodos del ICE, señalando que sus prácticas “han suscitado nuestra preocupación”, especialmente por el uso de la violencia.

Las condiciones de detención de Marie-Thérèse en Luisiana preocuparon a diplomáticos franceses debido a sus problemas cardíacos y de espalda. REUTERS/David 'Dee' Delgado
Las condiciones de detención de Marie-Thérèse en Luisiana preocuparon a diplomáticos franceses debido a sus problemas cardíacos y de espalda. REUTERS/David 'Dee' Delgado

La liberación se produjo después de que el gobierno francés y el consulado se movilizaron para gestionar su situación. El caso provocó controversia por la edad de la mujer y los procedimientos utilizados por las autoridades de Estados Unidos, dado que como esposa de un ciudadano estadounidense podía solicitar la residencia permanente.

La noticia fue confirmada oficialmente el 17 de abril y pone fin a un episodio que atrajo la atención internacional sobre la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos y la respuesta diplomática de Francia ante situaciones humanitarias de sus ciudadanos en el exterior.

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