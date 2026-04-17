Estados Unidos

Mataron a un adolescente de 15 años en medio de una balacera en Queens

Un joven perdió la vida tras recibir un disparo durante un altercado en una cancha de baloncesto. La policía de Nueva York investiga el caso y solicita colaboración ciudadana para identificar al autor del ataque

Guardar
Un oficial de policía de espaldas con uniforme oscuro en una cancha de baloncesto; cinta amarilla de "escena del crimen" atraviesa el plano medio
La muerte de Jaden Pierre en el parque Roy Wilkins conmocionó a la comunidad de Nueva York y puso el foco en la violencia armada juvenil. (Telemundo )

La muerte de un adolescente de 15 años en una cancha de baloncesto del parque Roy Wilkins, en Queens, puso en alerta a la comunidad y a las autoridades de Nueva York por la persistencia de la violencia armada entre jóvenes. Jaden Pierre, alumno de Eagle Academy, falleció tras recibir un disparo en el pecho durante una pelea ocurrida en la tarde del jueves.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) confirmó que el ataque sucedió el pasado 11 de abril alrededor de las 18:16 h y detalló que mientras varias personas estaban en el parque, la cancha era escenario de una discusión entre adolescentes. La víctima sufrió dos heridas de bala en el torso.

Un testigo aseguró que escuchó el disparo y vio a jóvenes corriendo del lugar. Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a Pierre al Hospital Jamaica, donde los médicos lo declararon muerto poco después de su ingreso. Hasta el momento, no se realizaron arrestos y la investigación sigue en curso, según comunicaron tanto la cadena hispana Telemundo 47 como la cadena estadounidense CBS News.

De la discusión al tiroteo en el parque

Las primeras indagaciones del NYPD indicaron que el conflicto comenzó como una discusión simple en la cancha de baloncesto y derivó en violencia armada. Solo se disparó una vez. El tirador huyó a pie, vestido con ropa deportiva gris, y todavía no fue localizado. El NYPD revisa grabaciones de seguridad y solicita información al público a través de líneas confidenciales.

La policía informó que no dispone de una descripción precisa del sospechoso y que por ahora no existen elementos suficientes para identificarlo. Los investigadores insisten en la necesidad de colaboración ciudadana para esclarecer el crimen y evitar represalias o nuevos episodios similares.

El perfil de la víctima y la reacción escolar

Pierre era estudiante de Eagle Academy, una escuela orientada al liderazgo de adolescentes afroamericanos en Nueva York. Docentes y compañeros lo recordaron por su participación en actividades deportivas y su actitud positiva.

La noticia de su muerte generó conmoción en la comunidad educativa, que lamentó la llegada de la violencia armada a un espacio considerado seguro para los jóvenes.

Primer plano de la parte trasera y lateral de un SUV policial híbrido blanco y verde del NYPD con luces de emergencia azules y rojas intermitentes
El tiroteo ocurrió en una cancha de baloncesto de Queens durante una discusión entre adolescentes y el atacante logró huir del lugar. (Telemundo )

El parque Roy Wilkins, escenario del hecho, suele ser sede de programas de prevención y eventos comunitarios. Vecinos y líderes barriales destacaron su preocupación ante la facilidad con la que un arma terminó en manos de adolescentes. “No se supone que esto suceda aquí”, manifestó un residente al canal local ABC7NY.

Avances y desafíos en la investigación

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, expresó su pesar a través de la red social X: “Esta noche siento tristeza tras la pérdida de un joven de 15 años víctima de un acto de violencia armada. Rezo por su familia, sus seres queridos y su comunidad. Seguiré trabajando incansablemente cada día para acabar con la violencia armada en Nueva York”. Su mensaje reflejó el sentimiento de impotencia de autoridades y vecinos.

Las fuerzas policiales continúan con la recolección de evidencias y el análisis de cámaras de seguridad. Los agentes intensificaron la vigilancia en parques y espacios de recreación ante el temor de nuevos episodios.

La comunidad reclama medidas más estrictas para impedir el acceso a armas por parte de menores y la presencia constante de patrullas en zonas escolares y deportivas.

Contexto de violencia juvenil y prevención

El caso de Pierre se suma a otros hechos recientes de violencia entre adolescentes en la ciudad. Organizaciones civiles y autoridades escolares remarcaron que la problemática requiere un abordaje integral, con vigilancia, educación en resolución de conflictos y acompañamiento familiar.

Dos agentes de la Unidad de Escena del Crimen de la NYPD son vistos a través de una valla metálica en una escena nocturna. Uno lleva una camiseta con "N.Y.P.D. POLICE CRIME SCENE UNIT"
Las autoridades de Nueva York intensificaron la vigilancia en parques y escuelas tras el aumento de episodios de violencia entre jóvenes. (Telemundo )

Los incidentes en áreas recreativas aumentaron en el último año, lo que llevó a reforzar patrullajes y crear nuevos programas de mediación.

Especialistas recordaron que la prevención va más allá de la presencia policial y debe involucrar a toda la comunidad educativa. Frente al dolor y la indignación, vecinos y familiares organizaron homenajes espontáneos y exigieron justicia para la víctima.

Temas Relacionados

Estados UnidosNueva YorkViolencia Armada JuvenilPrevención ComunitariaEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Trump dijo que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán

Después de que Teherán anunciara la apertura del estrecho de Ormuz, el presidente dejó un mensaje optimista sobre los plazos: “Debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos están acordados”

Trump dijo que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán

Fracasa la venta del Delmore: ninguna unidad vendida tras el colapso de Champlain Towers South en Miami Beach

La iniciativa inmobiliaria impulsada por Damac Properties en el predio donde ocurrió el derrumbe de 2021 no consiguió atraer interesados, pese a la exclusividad de las viviendas y la colaboración de reconocidos arquitectos internacionales

Fracasa la venta del Delmore: ninguna unidad vendida tras el colapso de Champlain Towers South en Miami Beach

Irán anunció que el estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con EEUU

Lo anunció el ministro de Exteriores del régimen, Abbas Araghchi. “El paso para todos los buques comerciales se declara completamente abierto”, indicó

Irán anunció que el estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con EEUU

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, critica a la FIFA por los costos de transporte para la Copa Mundial

El malestar entre aficionados y autoridades aumenta debido a las restricciones de acceso y las tarifas elevadas que enfrentan quienes planean asistir a los partidos en el MetLife Stadium, a solo semanas del inicio del evento

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, critica a la FIFA por los costos de transporte para la Copa Mundial

Estados Unidos amplió su política de restricción de visas en América Latina: quiénes son los afectados y por qué

La administración estadounidense anunció la implementación inmediata de nuevas limitaciones migratorias en la región como parte de una estrategia para frenar operaciones e inversiones de potencias como China, Rusia o Irán en sectores clave

Estados Unidos amplió su política de restricción de visas en América Latina: quiénes son los afectados y por qué

TECNO

Android 17 en camino: fecha de lanzamiento y qué celulares serán compatibles con el sistema operativo de Google

Android 17 en camino: fecha de lanzamiento y qué celulares serán compatibles con el sistema operativo de Google

El diseño sin clics ya es posible: Canva lanza una IA que entiende voz y texto

Generar imágenes en ChatGPT será más rápido gracias a una función que guarda tus fotos

El iPhone será más inteligente que nunca: las cuatro funciones que llegarán a Apple Intelligence con iOS 27

Por qué Claude Mythos asustó a 12 gigantes tecnológicos, aunque el problema real es otro

ENTRETENIMIENTO

“Fue un gran viaje”: la sentida despedida de Christopher Meloni tras la cancelación de su spin-off de ‘La ley y el orden’

“Fue un gran viaje”: la sentida despedida de Christopher Meloni tras la cancelación de su spin-off de ‘La ley y el orden’

Victoria Beckham afirma que sus hijos deben ser “sensatos” en aparente indirecta a Brooklyn

Christina Applegate fue hospitalizada en medio de su batalla contra la esclerosis múltiple

Michael J. Fox confesó que estaría encantado de volver a “Shrinking” en una próxima temporada

John Krasinski lidera el salto de Jack Ryan a película con Guerra Fantasma en Prime Video

MUNDO

Irán pidió poner fin a la guerra en toda la región: “No queremos un alto el fuego temporal”

Irán pidió poner fin a la guerra en toda la región: “No queremos un alto el fuego temporal”

Donald Trump: “Israel no bombardeará más al Líbano, Estados Unidos se lo prohíbe”

Trump dijo que EEUU mantendrá el bloqueo a los puertos iraníes mientras duren las negociaciones entre Washington y Teherán

Irán anunció que el estrecho de Ormuz estará abierto a la navegación durante el cese del fuego acordado con EEUU

El papa León XIV ofició una multitudinaria misa en Camerún: “Hay pan para todos si se da a todos”