Mataron a un adolescente de 15 años en medio de una balacera en Queens

La muerte de Jaden Pierre en el parque Roy Wilkins conmocionó a la comunidad de Nueva York y puso el foco en la violencia armada juvenil. (Telemundo )

La muerte de un adolescente de 15 años en una cancha de baloncesto del parque Roy Wilkins, en Queens, puso en alerta a la comunidad y a las autoridades de Nueva York por la persistencia de la violencia armada entre jóvenes. Jaden Pierre, alumno de Eagle Academy, falleció tras recibir un disparo en el pecho durante una pelea ocurrida en la tarde del jueves.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) confirmó que el ataque sucedió el pasado 11 de abril alrededor de las 18:16 h y detalló que mientras varias personas estaban en el parque, la cancha era escenario de una discusión entre adolescentes. La víctima sufrió dos heridas de bala en el torso.

Un testigo aseguró que escuchó el disparo y vio a jóvenes corriendo del lugar. Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a Pierre al Hospital Jamaica, donde los médicos lo declararon muerto poco después de su ingreso. Hasta el momento, no se realizaron arrestos y la investigación sigue en curso, según comunicaron tanto la cadena hispana Telemundo 47 como la cadena estadounidense CBS News.

De la discusión al tiroteo en el parque

Las primeras indagaciones del NYPD indicaron que el conflicto comenzó como una discusión simple en la cancha de baloncesto y derivó en violencia armada. Solo se disparó una vez. El tirador huyó a pie, vestido con ropa deportiva gris, y todavía no fue localizado. El NYPD revisa grabaciones de seguridad y solicita información al público a través de líneas confidenciales.

La policía informó que no dispone de una descripción precisa del sospechoso y que por ahora no existen elementos suficientes para identificarlo. Los investigadores insisten en la necesidad de colaboración ciudadana para esclarecer el crimen y evitar represalias o nuevos episodios similares.

El perfil de la víctima y la reacción escolar

Pierre era estudiante de Eagle Academy, una escuela orientada al liderazgo de adolescentes afroamericanos en Nueva York. Docentes y compañeros lo recordaron por su participación en actividades deportivas y su actitud positiva.

La noticia de su muerte generó conmoción en la comunidad educativa, que lamentó la llegada de la violencia armada a un espacio considerado seguro para los jóvenes.

El tiroteo ocurrió en una cancha de baloncesto de Queens durante una discusión entre adolescentes y el atacante logró huir del lugar. (Telemundo )

El parque Roy Wilkins, escenario del hecho, suele ser sede de programas de prevención y eventos comunitarios. Vecinos y líderes barriales destacaron su preocupación ante la facilidad con la que un arma terminó en manos de adolescentes. “No se supone que esto suceda aquí”, manifestó un residente al canal local ABC7NY.

Avances y desafíos en la investigación

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, expresó su pesar a través de la red social X: “Esta noche siento tristeza tras la pérdida de un joven de 15 años víctima de un acto de violencia armada. Rezo por su familia, sus seres queridos y su comunidad. Seguiré trabajando incansablemente cada día para acabar con la violencia armada en Nueva York”. Su mensaje reflejó el sentimiento de impotencia de autoridades y vecinos.

Las fuerzas policiales continúan con la recolección de evidencias y el análisis de cámaras de seguridad. Los agentes intensificaron la vigilancia en parques y espacios de recreación ante el temor de nuevos episodios.

La comunidad reclama medidas más estrictas para impedir el acceso a armas por parte de menores y la presencia constante de patrullas en zonas escolares y deportivas.

Contexto de violencia juvenil y prevención

El caso de Pierre se suma a otros hechos recientes de violencia entre adolescentes en la ciudad. Organizaciones civiles y autoridades escolares remarcaron que la problemática requiere un abordaje integral, con vigilancia, educación en resolución de conflictos y acompañamiento familiar.

Las autoridades de Nueva York intensificaron la vigilancia en parques y escuelas tras el aumento de episodios de violencia entre jóvenes. (Telemundo )

Los incidentes en áreas recreativas aumentaron en el último año, lo que llevó a reforzar patrullajes y crear nuevos programas de mediación.

Especialistas recordaron que la prevención va más allá de la presencia policial y debe involucrar a toda la comunidad educativa. Frente al dolor y la indignación, vecinos y familiares organizaron homenajes espontáneos y exigieron justicia para la víctima.