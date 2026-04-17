Florida propone una nueva norma para prohibir el acceso a las universidades estatales a los inmigrantes indocumentados

Florida propone prohibir el ingreso de inmigrantes indocumentados a los 28 colegios estatales como parte de una nueva norma educativa

La propuesta del Departamento de Educación de Florida para restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a los colegios estatales ha generado un debate intenso en el ámbito educativo y político. Según el texto oficial, la nueva norma busca impedir que personas sin estatus legal en Estados Unidos puedan ingresar a alguna de las 28 instituciones de educación superior estatales de Florida. Esta medida se presenta en un contexto de crecientes esfuerzos legislativos por controlar la matrícula de estudiantes extranjeros y endurecer los criterios de acceso en el sistema público.

El reglamento propuesto establece que cada junta directiva del Sistema Universitario de Florida debe asegurar que todos los alumnos admitidos sean ciudadanos estadounidenses o cuenten con una presencia legal en el país. De acuerdo con la redacción, la responsabilidad recae en las instituciones, que deberán verificar de manera rigurosa el estatus migratorio de quienes soliciten ingreso. Para ello, los aspirantes tendrían que presentar documentación que demuestre su ciudadanía estadounidense o su residencia legal. La norma exige que dicha documentación sea “clara y convincente”, además de “creíble, precisa y convincente”, lo que refuerza el nivel de escrutinio que enfrentarán los solicitantes.

Este requisito implica que los colegios estatales no solo podrán, sino que estarán obligados, a solicitar pruebas formales y detalladas sobre el estatus migratorio de todos los postulantes. La regla, al establecer un estándar elevado de prueba, podría dejar fuera a quienes no logren reunir la documentación exigida, aunque su situación migratoria sea regular o estén en proceso de legalización. La audiencia pública sobre esta propuesta está programada para el 14 de mayo en el Miami Dade College, donde se espera la asistencia de representantes institucionales, estudiantes y defensores de los derechos de los inmigrantes.

La nueva norma del Departamento de Educación de Florida exige a los solicitantes demostrar ciudadanía estadounidense o residencia legal con documentación precisa y creíble

La nueva norma también introduce cambios en los criterios de admisión, otorgando a los colegios estatales la facultad discrecional de considerar la conducta pasada de los solicitantes. Según el texto, las instituciones podrán “negar la admisión o la matrícula a un solicitante por mala conducta si se determina que es en el mejor interés de la institución del Sistema Universitario de Florida”. Esto significa que, más allá del estatus migratorio, los antecedentes de comportamiento de un estudiante podrán ser motivo suficiente para rechazar su ingreso. Esta potestad no solo amplía la autoridad de los colegios, sino que introduce un elemento subjetivo en el proceso de selección, lo que podría generar cuestionamientos sobre la equidad y la transparencia de los procesos de admisión.

En cuanto al alcance de la norma, la propuesta es explícita al limitar su aplicación a los 28 colegios estatales de Florida, dejando fuera a las 12 universidades estatales del sistema. Esta distinción resulta fundamental, ya que los colegios estatales suelen ofrecer programas de dos años y representan la puerta de entrada a la educación superior para muchos jóvenes, especialmente aquellos en situación vulnerable o que buscan una alternativa económica antes de acceder a la universidad. El hecho de que las universidades no estén contempladas en la regla sugiere una estrategia escalonada o un intento de limitar los efectos inmediatos de la medida, aunque no se descarta que iniciativas similares puedan dirigirse a las universidades en el futuro.

El debate sobre el acceso de inmigrantes indocumentados a la educación superior no es nuevo en Florida. En los últimos meses, varios proyectos de ley han buscado restringir la matrícula de estudiantes no estadounidenses en las instituciones públicas. Uno de ellos, el HB 1279, patrocinado por la representante republicana Jennifer Kincart-Johnson de Lakeland, proponía limitar al 5% la admisión de estudiantes de pregrado no residentes de Florida. Aunque la Cámara de Representantes aprobó inicialmente esta disposición, el Senado la eliminó de la versión final enviada al gobernador Ron DeSantis. Otro proyecto, el SB 1052 de la senadora Erin Grall de Vero Beach, pretendía prohibir la admisión de cualquier persona que no fuera ciudadana ni residente legal, pero la iniciativa no llegó a ser debatida en comisión.

Las instituciones estatales de educación superior deberán verificar rigurosamente el estatus migratorio de todos los aspirantes a ingreso (REUTERS/Reba Saldanha)

Adicionalmente, el representante Berny Jacques presentó el proyecto HB 721, que habría exigido a las instituciones limitar el número de estudiantes matriculados procedentes de países extranjeros y que no fueran residentes permanentes de Estados Unidos a un porcentaje específico de la población estudiantil. Sin embargo, esta propuesta solo tuvo una audiencia y nunca llegó al pleno de la Cámara de Representantes. Estos intentos legislativos reflejan la presión política para endurecer el acceso de extranjeros a la educación superior pública, aunque hasta ahora han encontrado obstáculos en su tramitación.

Florida ya había tomado medidas restrictivas en materia de educación y migración. Una ley reciente eliminó las tarifas de matrícula estatal para unos 6.500 estudiantes inmigrantes que entraron ilegalmente al país cuando eran niños, afectando de manera directa a jóvenes que anteriormente podían acceder a la educación superior en igualdad de condiciones con los residentes legales. Además, el gobernador DeSantis promulgó el mes pasado una legislación que permite al estado designar a ciertos grupos como “terroristas nacionales”. Dentro de esta ley se incluye una disposición que autoriza la expulsión de estudiantes universitarios que “promuevan” el apoyo a dichos grupos. Según la norma, si las acciones de un estudiante pueden interpretarse “razonablemente” como una amenaza real de violencia, perturban el ambiente de aprendizaje, infringen los derechos de otros u ofrecen “apoyo material o reclutamiento de miembros para dicha organización”, estos pueden ser expulsados de manera inmediata.