Aerolíneas de Estados Unidos modifican cronogramas y advierten posibles cancelaciones masivas

El proceso para convertirse en controlador aéreo incluye pruebas de aptitud, exámenes médicos, formación inicial y hasta seis años de entrenamiento profesional. (Reuters)

La escasez de combustible para aviones, vinculada a las crecientes tensiones en torno al estrecho de Ormuz, podría provocar en las próximas semanas cancelaciones de vuelos internacionales y un aumento en los gastos de viaje, afectando la temporada estival, según informó el medio USA TODAY. El riesgo, advierten organismos y expertos del sector, se centra en el efecto dominó por la reducción en la oferta mundial de petróleo tras los recientes enfrentamientos en Irán y la consiguiente interrupción de un canal clave para la exportación de hidrocarburos.

A partir de datos de la U.S. Energy Information Administration, la paralización parcial del tráfico marítimo a través del estrecho ya bloqueó cerca del 20% del suministro global de petróleo. Si el conflicto y los actuales bloqueos continúan, el impacto en la capacidad aérea mundial podría extenderse durante más de un año, lo que no ha ocurrido desde los episodios de racionamiento de combustible en la década de 1970, según explicó Giacomo Santangelo, profesor adjunto de Economía en Fordham University, al medio estadounidense.

El sector aéreo en alerta ante un desplome de la oferta y alza sostenida de precios

La Airports Council International Europe, que agrupa a los principales operadores aeroportuarios del continente, remitió una carta a la comisaria de Transporte y Turismo de la Unión Europea advirtiendo: “Una escasez sistémica de combustible para aviones está a punto de convertirse en una realidad para la Unión Europea”, según recogió el medio CNBC. Esta proyección implica cambios bruscos en la operativa de los aeropuertos europeos en vísperas de la temporada alta de viajes.

Aunque todavía no se registró un aumento generalizado en las tarifas de las aerolíneas estadounidenses, la restricción en la disponibilidad de combustible ya repercute en el precio del insumo, lo que lleva a algunas compañías a transferir parte de esos costos a los pasajeros, por ejemplo, mediante aumentos en las tarifas de equipaje.

Pasajeros caminan por el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York, el 30 de marzo del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Expertos energéticos y especialistas del sector aéreo citados por USA TODAY advirtieron sobre la posibilidad de recortes adicionales en las frecuencias de vuelos y de ajustes tarifarios si la crisis energética se prolonga durante los próximos meses.

Santangelo detalló a USA TODAY: “Actualmente enfrentamos una escasez global de combustible para aviones”. El académico precisó que aerolíneas como SAS y Air New Zealand ya han comenzado a cancelar trayectos, mientras que la estadounidense United Airlines anticipó que podría eliminar hasta un 5% de su cronograma en el tercer trimestre si el precio del combustible no se estabiliza ni mejora la provisión.

Consecuencias para viajeros: menos asientos globales y riesgo de interrupciones imprevistas

Diane Merians Penaloza, profesora en la City University of New York School of Professional Studies, explicó que ante un eventual cierre prolongado del estrecho de Ormuz durante un periodo de 12 a 18 meses, el mercado aéreo enfrentaría una reducción considerable: “Estaríamos hablando de entre un 30 % y un 40 % menos de asientos disponibles a nivel mundial”, dijo en diálogo con USA TODAY.

Esta proyección lleva a los viajeros, sobre todo a quienes planifican desplazamientos internacionales durante el verano boreal, a revisar sus expectativas. Santangelo recomendó flexibilidad y señaló: “No se aferren a sus horarios. Es probable que cambien”.

FOTO DE ARCHIVO: Un Airbus 380 de Lufthansa es repostado en el aeropuerto de Fráncfort. 12 de julio de 2013. REUTERS/Ralph Orlowski

Las compañías suelen cancelar primero los trayectos domésticos con múltiples frecuencias diarias en vez de interrumpir los de larga distancia. Sin embargo, Santangelo comentó en USA TODAY que no hay seguridad de que esa lógica operativa se mantenga bajo el nuevo escenario, especialmente si las aerolíneas no pueden asegurar el reabastecimiento de combustible en aeropuertos internacionales para operar el regreso a Estados Unidos.

En cuanto al origen y la magnitud de la crisis, desde el inicio del conflicto en torno al estrecho de Ormuz y con el refuerzo del bloqueo impuesto por la administración Trump —que decidió intensificar las sanciones y restricciones al comercio iraní como respuesta a los incidentes recientes—, los mercados globales vieron una reducción en la oferta mundial de petróleo del 20%.

Imagen de archivo del estado de los vuelos en una pantalla del aeropuerto de La Guardia en Nueva York (EE.UU.). Foto EFE/ Ángel Colmenares

Esto ha impulsado un aumento continuo de precios y una presión sin precedentes sobre la logística de la aviación. Las principales aerolíneas evalúan recortar vuelos, mientras organismos del sector prevén que, si la crisis continúa, la oferta global de asientos podría caer hasta en un 40%. Los pasajeros internacionales se enfrentan así a la posibilidad de cancelaciones imprevistas y mayores gastos de viaje.

Aerolíneas y autoridades europeas adoptan medidas ante la incertidumbre energética

La Airports Council International Europe, mediante la carta enviada y citada por USA TODAY, reiteró el pedido de una respuesta coordinada para mitigar las consecuencias en la operativa aeroportuaria y en la conectividad regional durante el verano. Operadores y autoridades temen que los paros y reorganizaciones de vuelos afecten al turismo y los viajes de negocios, sectores que apenas inician su recuperación tras la pandemia.

FOTO DE ARCHIVO: Un avión de American Airlines pasa volando junto a la cola de un avión de United Airlines mientras aterriza en el Aeropuerto Nacional Reagan en Arlington, Virginia, EEUU, el 24 de enero de 2022. REUTERS/Joshua Roberts/Foto de archivo

Expertos y responsables del sector reconocen que el comportamiento del mercado y de las aerolíneas podría variar respecto a precedentes, dada la singularidad de la situación actual. Santangelo recordó: “La última vez que vivimos algo similar fue en los años setenta. No quiero que se repita, pero entonces hubo racionamiento de gasolina”. La expectativa de que los recortes de vuelos se concentren en rutas domésticas podría no cumplirse este año, lo que intensifica la incertidumbre para millones de viajeros internacionales.