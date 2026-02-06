EEUU lanza el portal 'TrumpRx.gov' con medicamentos a bajo precio tras firmar acuerdos con farmacéuticas

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado este jueves una página web denominada 'TrumpRx.gov', en clara alusión al presidente, Donald Trump, que ofrece a los pacientes estadounidenses los medicamentos con los precios "más bajos del mundo".

La iniciativa, anunciada por el inquilino de la Casa Blanca, se produce a raíz de la firma de une serie de acuerdos con más de una de decena de farmacéuticas, incluidas Pfizer, AstraZeneca y Novo Nordisk, para incluir algunos de sus medicamentos en TrumpRx con grandes descuentos.

De este modo, el proyecto ofrece hasta 40 de los fármacos "de marca más populares" con receta a precios reducidos, destacando el 'Ozempic', indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pese a que se ha popularizado entre personas sanas que quieran bajar de peso, que pasa de 1.028 a 350 dólares (de 871 a 296 euros), de acuerdo a una hoja informativa difundida por el Ejecutivo.

Una unidad de 'Gonal-F', un medicamento común utilizado en el proceso de fertilización in vitro (FIV), se ofrece en TrumpRx a 252 dólares (213 euros), un 83% más barato que su precio habitual, según recoge la cadena CBS. Durante la campaña electoral, Trump se comprometió a garantizar que los tratamientos de fertilidad estuvieran totalmente cubiertos, ya sea por seguros privados o por el Gobierno.

El mandatario estadounidense, que ha presentado el portal en un evento en la sede presidencial en Washington, ha afirmado que se trata de "una de las iniciativas de salud más transformadoras de todos los tiempos". "Nunca ha habido nada igual", ha asegurado.