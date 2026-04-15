Latinos suman un 80% de los trabajadores en la recuperación de Los Ángeles tras incendios

Los Ángeles (EE.UU.), 15 abr (EFE).- Los latinos representan aproximadamente a cuatro de cada cinco trabajadores en las ocupaciones relacionadas con la recuperación de Los Ángeles por los incendios del año pasado, al tiempo que enfrentan salarios más bajos y menores beneficios, según un análisis revelado este miércoles por la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

El informe elaborado por el Instituto de Política y Política Latina (LPPI) y del Centro de Conocimiento Vecinal (CNK) de la UCLA mostró que la restauración de las áreas quemadas depende en gran medida de los latinos. Sin embargo, estos trabajadores enfrentan retos económicos y de coberturas de salud.

Entre estos trabajadores, el ingreso mediano es de 36.000 dólares, en comparación con los cerca de 54.000 dólares que perciben los trabajadores blancos no latinos.

Asimismo, los latinos que se desempeñan en labores de remoción de escombros, construcción, reparación de servicios públicos, el paisajismo, entre otros, tienen menos probabilidades de contar con cobertura de seguro médico.

Se estima que el 32 % de los trabajadores en Altadena, área del fuego Eaton, y el 28 % de las personas que participan en la recuperación de Pacific Palisades, donde ocurrió el incendio Palisades, no cuentan con cobertura de seguro de desempleo.

Entre los residentes de dichas comunidades (Altadena y Pacific Palisades), cerca del 14 % podría carecer también de esta cobertura, incluso si trabajan en otros lugares.

“Estas brechas suscitan inquietudes sobre la manera en que los trabajadores y sus familias logran subsistir cuando los desastres interrumpen sus fuentes de ingresos”, destacó el informe.

El análisis también revela que la vulnerabilidad económica asociada a las interrupciones causadas por los incendios forestales se extiende más allá de las comunidades directamente afectadas por el fuego.

“Muchos trabajadores empleados en las zonas impactadas por los incendios se desplazan desde vecindarios circundantes con mayores poblaciones latinas; esto significa que las interrupciones laborales, los retrasos en la reconstrucción y el cierre de negocios pueden tener repercusiones que trascienden con creces el perímetro del incendio”, señaló Chhandara Pech, coautora del informe.

Los investigadores señalaron la necesidad de adoptar estrategias de recuperación que tengan en cuenta a la fuerza laboral que sostiene las labores de limpieza y reconstrucción, lo cual incluye mayores protecciones para los trabajadores, un mejor acceso a la atención médica y políticas que contribuyan a estabilizar a las familias que sufren pérdidas de ingresos tras los desastres.

“Una recuperación equitativa exige prestar atención a los trabajadores que la hacen posible y a las comunidades que dependen de sus ingresos”, advirtió Paul M. Ong, director de (CNK). EFE