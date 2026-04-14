Estados Unidos

Un plan frustrado, la intervención del FBI y la tensión en la comunidad marcan el caso de la Jewish Defense League en Nueva York

La investigación sobre el supuesto complot de asesinato sacude a la ciudad, involucra a autoridades federales y genera preocupación en grupos religiosos y defensores de derechos civiles por las posibles repercusiones sociales

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La Jewish Defense League (J.D.L.) cobra notoriedad tras el arresto de Alexander Heifler, quien fabricó cócteles molotov con ayuda de un detective encubierto (New York Times)
La Jewish Defense League (J.D.L.) cobra notoriedad tras el arresto de Alexander Heifler, quien fabricó cócteles molotov con ayuda de un detective encubierto (New York Times)

El intento frustrado de asesinato contra la activista palestina Nerdeen Kiswani, descubierto el mes pasado en Nueva York, expuso la reaparición de grupos radicales judíos en la ciudad.

El nombre de la Jewish Defense League (J.D.L.) vuelve a cobrar notoriedad tras años de baja actividad, según autoridades y observadores del extremismo en Estados Unidos.

La policía evitó el ataque porque Alexander Heifler, de 26 años, reveló sus planes a un supuesto integrante de la J.D.L. 613, quien en realidad era un detective encubierto.

De acuerdo con la investigación, Heifler fue arrestado después de fabricar ocho cócteles molotov en su apartamento, con la colaboración del agente infiltrado.

El caso puso en primer plano nuevamente a la Jewish Defense League, fundada en 1968 en Nueva York por el rabino ortodoxo Meir Kahane.

El intento frustrado de asesinato contra la activista palestina Nerdeen Kiswani en Nueva York reaviva el debate sobre grupos radicales judíos y antisemitismo (NBC News)
El intento frustrado de asesinato contra la activista palestina Nerdeen Kiswani en Nueva York reaviva el debate sobre grupos radicales judíos y antisemitismo (NBC News)

Originalmente surgió como un grupo de vigilancia para proteger barrios judíos, pero las autoridades estadounidenses la vincularon a episodios violentos tanto en el país como en Israel.

En 2001, el FBI la clasificó como grupo terrorista, aunque actualmente no figura en esa lista. En los últimos años, la organización había permanecido prácticamente inactiva, manteniendo solo una base en Chicago, según organizadores.

Sin embargo, en 2024 apareció el desprendimiento J.D.L. 613 Brotherhood, liderado por Yisrael Yaacob Ben Avraham, residente de Nueva Jersey que se convirtió al judaísmo poco antes del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en Israel.

El informe policial detalla que la nueva agrupación, inspirada en la figura de Kahane y el aumento del antisemitismo tras la guerra en Gaza, centra parte de su discurso en los desafíos de los hombres judíos, abordando temas como el antisemitismo, el suicidio y la soledad.

La preocupación pública por la J.D.L. resurgió tras el arresto de uno de sus miembros en Nueva York, acusado de preparar una agresión letal contra una activista palestina.

El hecho destapó la existencia de una nueva corriente de radicalismo judío local, vinculada tanto al sionismo extremo como a discursos masculinistas presentes en foros digitales.

Especialistas advierten sobre la radicalización juvenil en comunidades digitales de la J.D.L., donde jóvenes judíos buscan pertenencia y propósito ante el antisemitismo (AP)
Especialistas advierten sobre la radicalización juvenil en comunidades digitales de la J.D.L., donde jóvenes judíos buscan pertenencia y propósito ante el antisemitismo (AP)

Radicalismo digital y la nueva militancia judía

Las agrupaciones actuales de la J.D.L. y sus ramificaciones, tanto en Chicago como en Nueva Jersey, se presentan como herederas del movimiento original de Kahane.

Mantienen una intensa actividad en internet, mediante blogs, pódcast y redes sociales, donde promueven hostilidad hacia los palestinos y una visión agresiva de la autodefensa judía.

Ambas facciones comercializan productos: la base de Chicago ofrece una revista y un álbum musical, mientras el grupo de Nueva Jersey vende camisetas, tazas y prendas para bebés con la insignia de la J.D.L.

Ben Avraham declaró al diario The New York Times que el objetivo de su grupo es: "asegurar que cada judío, joven o mayor, sepa defenderse y usar un arma si lo desea“.

Aunque condenó el accionar de Heifler y sostuvo que su organización rechaza la violencia ilegal, la presencia digital de J.D.L. 613 incluye publicaciones en las que se incita a “abrazar la violencia” y se defiende el derecho religioso a portar armas.

También comparten memes antimusulmanes y argumentan a favor de "un ataque preventivo para garantizar la seguridad“.

Oficial de policía en Nueva York muestra una bolsa con botellas marrones frente a un edificio residencial acordonado, con luces de patrullas encendidas de noche.
El desprendimiento J.D.L. 613 Brotherhood, liderado por Yisrael Yaacob Ben Avraham en Nueva Jersey, mantiene actividad online y discursos sobre autodefensa judía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Orígenes ideológicos y trayectoria violenta

El discurso actual de la J.D.L. retoma el legado de Kahane, cuyo propósito inicial de proteger a los judíos del antisemitismo derivó en posiciones mucho más radicales.

Kahane fue condenado por contrabando de armas en 1971, y en Israel defendió la expulsión de árabes y la demolición de lugares sagrados musulmanes.

Fundó el partido Kach, vetado en elecciones por incitación al racismo y considerado organización terrorista por Estados Unidos hasta 2022.

Kahane fue asesinado en Nueva York en 1990, y miembros de la J.D.L. estuvieron vinculados a hechos violentos posteriores, como la masacre en una mezquita de Cisjordania en 1994 y un intento de atentado en 2005 contra una mezquita y una oficina legislativa.

Radicalización juvenil y tensiones internas

Especialistas como Miriam Eve Mora, de la Universidad de Michigan, observan que la retórica de Kahane sobre masculinidad y victimismo resulta atractiva para ciertos jóvenes judíos en comunidades digitales conocidas como la “manosfera”.

Este fenómeno se alimenta de foros donde hombres se sienten desarraigados o sin apoyo. Barry Jonas, experto en extremismo y exfiscal federal, destaca que estos grupos crecen en internet, apelando a quienes buscan pertenencia y propósito.

No existen cifras verificables sobre el tamaño actual de las agrupaciones rivales de la J.D.L. Ben Avraham se negó a precisar el número de miembros de J.D.L. 613, aunque mencionó que entre 20 y 30 personas participaron de una reunión el día del arresto de Heifler.

Por su parte, Na’amah Devine, organizadora en Chicago, sostiene que su grupo es “más pequeño y clandestino”, con cerca de 200 miembros en todo Estados Unidos.

El intento de ataque contra Kiswani se produjo tras años de enfrentamientos entre activistas pro-palestinos y pro-israelíes en Nueva York.

El grupo de Kiswani, Within Our Lifetime, es rechazado por sectores pro-Israel debido a su discurso incendiario y protestas que han paralizado infraestructuras.

Kiswani calificó de “aterrador” el plan en su contra y pidió investigar a otros integrantes de J.D.L. 613, presentes en chats con Heifler y el agente encubierto.

Ben Avraham, aunque no fue acusado de delitos, reconoció haber participado en uno de los chats mencionados en la denuncia penal y afirmó que se apartó al censurar a Heifler por hablar de cócteles molotov.

No obstante, documentos judiciales indican que Heifler y el detective prosiguieron el contacto de modo privado, lo que permitió su detención.

Seis hombres con camisetas J.D.L. se reúnen en un sótano oscuro de ladrillo. Discuten alrededor de una mesa con laptops y papeles.
Un grupo de hombres con camisetas de la J.D.L. se reúne en un sótano con poca luz, discutiendo alrededor de una mesa con papeles y computadoras portátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto actual y desafíos para Nueva York

El resurgimiento de la J.D.L. y sus derivados ocurre en un clima de creciente antisemitismo y polarización tras episodios como el ataque a la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh y el atentado del 7 de octubre de 2023.

Según Shaul Magid, profesor de Harvard, estos hechos han propiciado que sectores de la comunidad judía reconsideren la vigencia de la visión de Kahane.

Mientras tanto, Nueva York enfrenta el desafío de contener el auge de discursos y acciones extremistas, en un entorno donde la frontera entre autodefensa y la incitación a la violencia se vuelve cada vez más difícil de definir.

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