Estados Unidos

El emblemático restaurante giratorio Spindletop volverá a operar en Houston tras seis años de cierre

La esperada reapertura introduce una nueva propuesta culinaria y acceso limitado, al tiempo que devuelve a la ciudad uno de sus espacios más emblemáticos para la gastronomía y el turismo

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Vista cercana de un edificio cilíndrico de color cobre con ventanas horizontales, flanqueado por rascacielos con fachadas de vidrio y luces internas encendidas
La reapertura del restaurante giratorio Spindletop en Houston se anuncia para el 15 de mayo de 2026 tras seis años de cierre (Hyatt Regency Houston)

El restaurante giratorio Spindletop, situado a 31 pisos sobre el nivel de la calle en el Hyatt Regency de Houston, reabrirá sus puertas al público el 15 de mayo de 2026 tras permanecer cerrado durante seis años.

La reapertura fue confirmada por el medio local CHRON, que señaló el impacto del retorno para la escena gastronómica de la ciudad. El establecimiento, reconocido por sus vistas panorámicas de 360 grados sobre el centro de la ciudad, regresa con renovaciones y una propuesta enfocada en la exclusividad y la alta cocina.

El Spindletop retomará su mecanismo giratorio habitual, completando una vuelta cada45 minutos y permitiendo a los comensales apreciar el panorama de Houston a lo largo de la velada. La propuesta gastronómica consistirá en un menú degustación de cuatro pasos, disponible únicamente los viernes y sábados por la noche, con acceso exclusivo mediante reserva anticipada.

Esta modalidad busca garantizar una experiencia más selecta y personalizada, alineada con las tendencias actuales del sector de alta gama. El restaurante está ubicado en el 1200 de Louisiana St., una de las principales arterias del distrito financiero de la ciudad.

El regreso del Spindletop estará liderado por el chef ejecutivo Hernán Meléndez, quien ha desarrollado su carrera en hoteles y restaurantes de lujo como Carmel Valley Ranch en California, Estados Unidos, y el Ritz-Carlton en Lake Tahoe. Según información del medio local CHRON, Meléndez asumirá el diseño de la carta y la dirección del equipo culinario en esta nueva etapa.

La elección del menú degustación responde al interés por ofrecer una propuesta gastronómica contemporánea y diferenciada, en la que se prioriza la calidad de los ingredientes y la presentación de los platos.

Historia y relevancia del Spindletop en Houston

Lounge de lujo con grandes ventanales curvos, vistas urbanas nocturnas. Muebles rojos, mesas con velas, taburetes de madera, mostrador y persiana
Inaugurado en 1972, Spindletop es un ícono del distrito financiero de Houston, reconocido por su sistema giratorio y su vista privilegiada (Hyatt Regency Houston)

El Spindletop fue inaugurado en 1972 y su nombre remite al histórico pozo petrolero descubierto en 1901 en Beaumont, Texas, un hecho que marcó el inicio de la era moderna del petróleo en el estado.

Desde sus inicios, el restaurante se consolidó como uno de los puntos más reconocibles del horizonte urbano de Houston, tanto por su ubicación privilegiada como por su sistema giratorio, que permite a los comensales disfrutar de un panorama en constante cambio sin moverse de su mesa.

Durante décadas, el Spindletop ha sido escenario de celebraciones familiares, reuniones empresariales y cenas de gala. El cierre prolongado a raíz de la pandemia de COVID-19 significó una reducción en la oferta gastronómica y turística de la ciudad. Su reapertura recobra su papel como referente en el sector.

Detalles operativos y expectativas para la reapertura

Interior de un restaurante de lujo con mesas puestas y un ventanal curvo ofreciendo una vista nocturna de una ciudad iluminada y carreteras
La reapertura de Spindletop se considera clave para fortalecer la imagen de Houston como destino gastronómico destacado en el sur de Estados Unidos (Instagram)

La administración del Hyatt Regency dispuso que la reapertura del Spindletop se lleve a cabo con acceso solo los viernes y sábado por la noche, mediante reserva previa en TOCK.com. Según explicaron directivos del hotel al medio local CHRON, la medida busca controlar el aforo y garantizar estándares de servicio y seguridad alimentaria en esta nueva etapa.

La experiencia gastronómica girará en torno a un menú degustación de cuatro tiempos, cuya composición variará según la temporada y la disponibilidad de productos frescos.

El chef ejecutivo Hernán Meléndez, con trayectoria en reconocidos establecimientos de lujo en Estados Unidos, adelantó que la carta combinará influencias de la cocina texana contemporánea con técnicas internacionales, priorizando la presentación y el maridaje adecuado de cada plato.

Impacto en la oferta turística y gastronómica de la ciudad

La reapertura del Spindletop añade atractivo a la oferta turística de Houston, una ciudad que en los últimos años ha diversificado su propuesta cultural y de entretenimiento. La ubicación en el distrito financiero, junto a la reputación del Hyatt Regency, afianza al restaurante como opción para residentes y visitantes.

Fuentes del sector turístico local estiman que la reactivación de espacios como el Spindletop aportará a la economía del centro urbano y fortalecerá la imagen de Houston como destino gastronómico en el sur de Estados Unidos. El desempeño tras la reapertura dependerá de su capacidad para responder a las expectativas de un público exigente en calidad y exclusividad.

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