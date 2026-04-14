Estados Unidos

The Circuit: una experiencia inmersiva de discoteca silenciosa, teatro y danza llega a DUMBO, Brooklyn

La nueva iniciativa, creada por un equipo internacional, transforma las calles empedradas del vecindario en un escenario vivo, favoreciendo la interacción directa entre visitantes y elenco durante cada presentación organizada

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La nueva experiencia inmersiva The Circuit ha llegado a DUMBO, uno de los barrios costeros de Brooklyn, y ofrece una propuesta de discoteca silenciosa con teatro y danza en directo.
La nueva experiencia inmersiva The Circuit ha llegado a DUMBO, uno de los barrios costeros de Brooklyn, y ofrece una propuesta de discoteca silenciosa con teatro y danza en directo.

El barrio de DUMBO, Brooklyn, Superfine, East River, Nueva York da la bienvenida a una nueva experiencia inmersiva que amplía su calendario de propuestas artísticas. Se trata de The Circuit, un evento que fusiona la discoteca silenciosa con teatro y danza en directo, invitando a los asistentes a recorrer escenarios urbanos del área.

Según informó el sitio especializado en eventos urbanos Secret NYC, la experiencia comenzará el 15 de mayo de 2026 a las 19:30 en Superfine, ubicado en el 126 Front St.

A diferencia de otros espectáculos tradicionales, The Circuit no se desarrolla en un solo espacio cerrado. Propone a los participantes desplazarse por las calles empedradas de DUMBO, siguiendo una ruta especialmente diseñada.

En el desarrollo de The Circuit, los asistentes no permanecen en un lugar fijo, sino que avanzan junto a artistas internacionales por una ruta trazada entre las calles empedradas de DUMBO. Foto: Fiver
En el desarrollo de The Circuit, los asistentes no permanecen en un lugar fijo, sino que avanzan junto a artistas internacionales por una ruta trazada entre las calles empedradas de DUMBO. Foto: Fiver

Al llegar, cada asistente recibe un par de auriculares inalámbricos para escuchar, en tiempo real y de manera individual, la banda sonora de música electrónica de baile (EDM) y los recursos de drama sonoro que acompañan la narrativa del recorrido. El objetivo es lograr una puesta en escena en la que el entorno urbano se integra como parte fundamental del espectáculo.

La inspiración de The Circuit surge de La Ronde, la obra del dramaturgo austríaco Arthur Schnitzler, reconocida por su estructura circular y escenas entrelazadas. Esta pieza teatral es el punto de partida para una experiencia dirigida por un equipo internacional de artistas.

La propuesta combina elementos de teatro contemporáneo y danza moderna, posibilitando una narrativa en movimiento con momentos coreografiados y dramatizaciones distribuidas a lo largo del recorrido.

Al llegar, cada asistente recibe un par de auriculares inalámbricos para escuchar, en tiempo real y de manera individual, la banda sonora de música electrónica de baile (EDM) y los recursos de drama sonoro que acompañan la narrativa del recorrido
Al llegar, cada asistente recibe un par de auriculares inalámbricos para escuchar, en tiempo real y de manera individual, la banda sonora de música electrónica de baile (EDM) y los recursos de drama sonoro que acompañan la narrativa del recorrido

Participación del público e interacción en The Circuit

Uno de los ejes de The Circuit es la participación activa del público. Quienes asisten no solo observan las intervenciones de los artistas, sino que pueden sumarse a la acción. El recorrido incluye oportunidades para interactuar con actores y bailarines, y en ciertos tramos, el público es invitado a bailar junto al elenco durante momentos clave de la historia. Esta integración reemplaza la barrera tradicional entre espectadores y artistas y favorece un formato de inmersión total.

Para asegurar una experiencia personalizada, la organización ha optado por limitar la cantidad de entradas disponibles por función. Los grupos serán reducidos, facilitando una conexión más cercana entre los participantes y el elenco, y garantizando que cada recorrido mantenga un ambiente cuidado y exclusivo.

Esta política responde tanto a consideraciones artísticas como operativas, permitiendo que la interacción sea genuina y que la logística funcione sin inconvenientes.

El calendario de presentaciones considera varias fechas, todas con inicio en Superfine, el espacio gastronómico y cultural que actúa como punto de encuentro y partida para la experiencia. Los organizadores informaron que la propuesta está diseñada para adaptarse a múltiples públicos, desde residentes de Brooklyn hasta turistas y amantes de las artes escénicas que buscan nuevas formas de participación cultural en Nueva York.

El contexto del formato y el entorno de DUMBO

El formato de discoteca silenciosa, que ha ganado popularidad en diferentes eventos urbanos a nivel mundial, encuentra en The Circuit una nueva variante al combinar música, dramaturgia y movimiento en un entorno urbano.

La elección de DUMBO, con sus vistas al East River y su paisaje arquitectónico, refuerza la integración de la ciudad como escenario activo y cambiante.

Quienes deseen asistir pueden consultar la disponibilidad de entradas y el cronograma de funciones a través de los canales oficiales del evento y de la plataforma Superfine.

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