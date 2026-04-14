Estados Unidos

Nueva York financia aire acondicionado hasta USD 1.000: quiénes reciben la ayuda y hasta cuándo inscribirse

El beneficio estatal busca proteger a quienes enfrentan mayor riesgo por el calor, con un proceso de selección basado en criterios de salud y situación familiar

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El programa HEAP de Nueva York ofrece hasta USD 1.000 por familia para adquirir o instalar aire acondicionado en hogares vulnerables (REUTERS/Kylie Cooper)
El programa HEAP de Nueva York ofrece hasta USD 1.000 por familia para adquirir o instalar aire acondicionado en hogares vulnerables (REUTERS/Kylie Cooper)

Con el inicio de la temporada de altas temperaturas, el estado de Nueva York ha puesto en marcha una nueva edición del Home Energy Assistance Program (HEAP), su programa de ayuda económica para la compra e instalación de sistemas de aire acondicionado en hogares vulnerables.

El objetivo es reducir los riesgos sanitarios asociados al calor extremo, ofreciendo un apoyo de hasta USD 1.000 por familia en 2026. Los recursos, limitados y asignados por orden de solicitud, estarán disponibles a partir del 15 de abril de 2026, según informó el portal oficial del programa, sitio web gubernamental del estado de Nueva York.

El HEAP ofrece hasta USD 800 para la adquisición de un equipo y hasta USD 1.000 si la ayuda corresponde a la instalación en una pared ya existente. La administración estatal no entrega el beneficio en efectivo: las autoridades gestionan directamente la compra o instalación del aparato y, en ocasiones, el reemplazo de equipos obsoletos o en mal estado.

La iniciativa está destinada prioritariamente a personas con bajos ingresos, adultos mayores, niños pequeños o quienes tengan condiciones de salud agravadas por el calor. El periodo de solicitudes inicia en abril de 2026 y permanece abierto hasta agotar los fondos asignados.

La administración y supervisión de este programa está a cargo de la New York State Office of Temporary and Disability Assistance, la agencia estatal responsable de programas sociales, que define anualmente el calendario de acceso a esta ayuda durante los meses en los que se registran las temperaturas más elevadas.

Un principio fundamental del sistema es la prevención de fraudes: no se otorgan transferencias directas, sino que la propia agencia estatal coordina la adquisición e instalación de los equipos para garantizar que el subsidio se destina exclusivamente a la refrigeración del hogar.

El proceso de postulación no es automático. El programa otorga prioridad a hogares con ingresos bajos o moderados en los que residan personas mayores de sesenta años, niños menores de cinco años o personas con enfermedades crónicas, como asma, afecciones cardíacas o respiratorias, quienes pueden ver agravada su situación por las olas de calor.

Además, es obligatorio acreditar mediante documentación que la ausencia de un sistema de enfriamiento representa un riesgo médico para algún integrante del grupo familiar. El acceso al beneficio se rige por el principio de ventanilla rápida: quienes completan el trámite en los primeros días suelen tener mayores probabilidades de ser seleccionados.

Cada año sucede que la demanda supera el presupuesto y los fondos se agotan en pocas semanas desde la apertura de la convocatoria, dejando a miles de familias fuera del programa por retrasos en la presentación de los formularios y la documentación necesaria.

Para iniciar el trámite, los interesados deben comprobar su elegibilidad económica y demográfica, reunir documentos personales, comprobantes de ingresos y gastos del hogar, y presentar la solicitud a través de la oficina local de servicios sociales, por internet o vía telefónica según el condado de residencia.

Una vez recibida la documentación, la agencia estatal evalúa el caso y determina qué equipo se asignará a cada familia, prestando especial atención a la situación de salud y edad de los residentes.

El sitio oficial del HEAP advierte que uno de los errores más habituales consiste en esperar a que llegue el verano para solicitar el beneficio. La recomendación es iniciar el trámite apenas se habilita la convocatoria y presentar todos los documentos requeridos, especialmente los certificados médicos cuando corresponda.

La falta de seguimiento del expediente es otra causa frecuente de exclusión, ya que el proceso no es automático ni garantiza la aprobación inmediata de la ayuda.

Modelos estatales distintos para el acceso a la refrigeración en Estados Unidos

Un hombre de camisa azul se agacha para ajustar un aire acondicionado de ventana. Una mujer se abanica sentada en un sofá con un niño durmiendo en su regazo.
El proceso de selección de beneficiarios excluye transferencias de dinero y garantiza la compra e instalación directa de equipos para evitar fraudes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa de Nueva York es uno de los más centralizados en materia de ayudas para refrigeración residencial en Estados Unidos. Otros estados han implementado mecanismos similares, aunque con diferencias sustanciales. Por ejemplo, California ofrece programas de eficiencia energética focalizados en zonas de calor extremo, mientras que Texas distribuye equipos de enfriamiento gratuitos durante emergencias climáticas.

Arizona promueve subsidios y centros de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad, y Florida orienta sus políticas a aliviar los altos costos de electricidad, aunque no financia la compra de nuevos equipos de aire acondicionado. En la mayoría de estos casos, la gestión recae en gobiernos locales o condados, sin un sistema estatal unificado como el de Nueva York.

Barreras informativas y lingüísticas para familias latinas

Familia de cuatro, incluyendo una niña, sentados en el sofá intentando refrescarse con un aire acondicionado de ventana y dos ventiladores. La niña tiene un paño húmedo en la frente.
Barreras lingüísticas y falta de información impiden que muchas familias latinas accedan al subsidio para aire acondicionado en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un obstáculo recurrente señalado por las autoridades del estado es la escasa difusión del programa entre comunidades latinas y otros grupos minoritarios.

La New York State Office of Temporary and Disability Assistance ha reportado que, año tras año, una parte significativa de los fondos del HEAP no se utiliza porque muchas familias elegibles desconocen el beneficio o no logran completar el proceso por barreras de idioma o por falta de información clara y accesible.

Para acceder efectivamente a la ayuda de refrigeración en Nueva York, es fundamental iniciar el trámite tan pronto se habilite el periodo de inscripción, reunir toda la documentación exigida y realizar un seguimiento regular del expediente hasta obtener la resolución final.

La falta de información o la postergación de la solicitud suelen ser las causas por las que familias que cumplen los requisitos quedan excluidas del programa.

Las autoridades recomiendan consultar fuentes oficiales y recurrir a las oficinas locales de servicios sociales para recibir asistencia personalizada en el proceso de solicitud. Existen líneas de atención telefónica y servicios en línea disponibles en varios idiomas, destinados a facilitar el acceso al beneficio para todos los residentes que lo necesiten.

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