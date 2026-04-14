Ordenan restituir la bandera del Orgullo en el Monumento Stonewall

El acuerdo judicial garantiza la exhibición permanente y oficial de la bandera LGBTQ en el principal sitio histórico del movimiento por la igualdad en Estados Unidos. (Reuters)

Una sentencia judicial obliga a la administración del presidente Donald Trump a restituir la bandera del Orgullo en el Monumento Nacional Stonewall en Nueva York, tras haber sido retirada en febrero por decisión del Departamento del Interior. El acuerdo, que resuelve una demanda de varias organizaciones sin fines de lucro, garantiza que el emblema se exhiba nuevamente de manera oficial y permanente y reconoce su papel en la historia del movimiento LGBTQ+.

El fallo de alcance nacional podría afectar medidas similares del gobierno de Trump destinadas a limitar iniciativas de diversidad. El acuerdo ordena la reinstalación formal de la bandera en un plazo máximo de siete días y establece que solo podrá ser retirada por razones de mantenimiento.

El Monumento Nacional Stonewall, con estatuas y banderas del arcoííris, sirve como un recordatorio constante de los disturbios de Stonewall y la lucha por los derechos LGBTQ+ frente a The Stonewall Inn. (Reuters)

Durante febrero de 2025, una orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día de gobierno llevó al Departamento del Interior a remover las referencias a personas transgénero y queer del monumento, restringiendo de esta forma la definición federal de sexo a masculino o femenino.

En consecuencia, la sigla en el sitio oficial del monumento cambió de “LGBTQ” a “LGB”, lo que redujo el reconocimiento oficial a las realidades trans y queer, según reportó CBS News. La decisión fue cuestionada por múltiples organizaciones y desencadenó una rápida reacción legal y social.

Contexto y consecuencias de la restitución de la bandera en el Monumento Stonewall

El texto del acuerdo judicial establece que “la bandera no quedará más sujeta a los vaivenes políticos de quien detente el poder”, según consignó el documento citado por CBS News. Alexander Kristofcak, abogado de los demandantes, enfatizó la relevancia histórica y social del símbolo: “la bandera es inseparable de la memoria y las luchas de la comunidad”.

Las organizaciones LGBTQ celebran la sentencia que reconoce la relevancia de la bandera como símbolo inseparable de la lucha por la igualdad y los derechos humanos. (Reuters)

Para él, su presencia en el monumento consolida el vínculo entre la historia del colectivo LGBTQ+ y su lucha por la igualdad.

La respuesta de funcionarios y figuras públicas fue inmediata. La remoción llevó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a condenar el hecho como un “acto de borrado”, mientras que la gobernadora Kathy Hochul lo calificó como “una vergüenza”.

Además, ciudadanos y representantes locales volvieron a izar la bandera días después de su retiro aunque sin autorización federal. Esta situación motivó al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, a impulsar una ley para proteger la exhibición permanente de la bandera en el futuro.

La activista por la liberación gay Marsha P. Johnson durante una marcha del Orgullo en 1982. (Reuters)

Schumer consideró la decisión como el resultado de la presión pública y legal: “La administración Trump se vio obligada a ceder y atender nuestra demanda”, declaró al medio CBS News.

El Monumento Nacional Stonewall fue declarado como tal en 2016 y es el primer sitio en Estados Unidos dedicado a las luchas y derechos de personas LGBTQ+. Este lugar conmemora el inicio del movimiento por la igualdad, a partir de las protestas tras la redada policial en el bar Stonewall Inn en 1969.

Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, íconos de los derechos LGBTQ+, junto a otros activistas durante una protesta en Nueva York, exhibiendo pancartas por la igualdad. (Reuters)

La presidenta del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, celebró la resolución y cuestionó los intentos de modificar el significado del sitio por parte del gobierno federal, mientras que representantes de la organización Stonewall Community Foundation, dedicada a la comunidad LGBTQ+ de Nueva York, remarcaron la importancia de defender estos símbolos.

Elisa Crespo, de la Stonewall Community Foundation, subrayó: “No se pueden borrar nuestras contribuciones porque una administración quiera imponer su propio prejuicio”.

El impacto en la comunidad y visitantes del Monumento Stonewall

La importancia de la bandera fue respaldada también por participantes en las protestas y visitantes habituales del sitio. Lachlan Cartwright, presente en la campaña para reponer la bandera, recordó que “es un símbolo de esperanza, libertad y derechos gays” y cuestionó la decisión de retirarla.

Para muchas personas, el monumento y el emblema forman parte de su viaje personal y colectivo.

El fallo prohíbe que futuros gobiernos remuevan la bandera del Orgullo en Stonewall por razones políticas, blindando la memoria del movimiento. (Reuters)

Elizabeth Inoza expresó: “He estado fuera del clóset casi 20 años. Este lugar es donde supe que no estaba sola, es nuestro espacio y nuestra historia”.

El acuerdo final entre el gobierno federal y los demandantes autoriza que la bandera recupere su lugar en el monumento de forma estable, permitiendo su remoción únicamente por tareas de mantenimiento. Así, se restituye no solo un símbolo relevante para la comunidad LGBTQ+, sino también un elemento central del espacio que, año tras año, recibe a miles de visitantes de distintas partes de Estados Unidos y del mundo.