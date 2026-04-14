Outlook Lite dejará de funcionar en Android: fecha clave y cómo evitar perder tus correos

Outlook Lite dejará de estar disponible en Android. (Microsoft)

La aplicación Outlook Lite tiene los días contados en Android. Microsoft confirmó que el servicio será retirado definitivamente el 25 de mayo de 2026, marcando el fin de esta versión ligera diseñada para dispositivos de gama baja y conexiones limitadas. A partir de esa fecha, la app dejará de funcionar correctamente y ya no permitirá acceder al correo electrónico desde su interfaz.

El cierre no implica la desaparición del servicio de correo ni la eliminación de cuentas. Los usuarios conservarán sus emails, archivos adjuntos y eventos de calendario, ya que toda la información está vinculada a la cuenta y no a la aplicación. Sin embargo, será necesario migrar a otras opciones para seguir accediendo al buzón sin inconvenientes.

El proceso de retirada de Outlook Lite comenzó meses atrás. Desde el 6 de octubre de 2025, la aplicación dejó de estar disponible para nuevas descargas en tiendas oficiales. Desde entonces, solo quienes ya la tenían instalada han podido continuar utilizándola, aunque con el aviso de su inminente discontinuidad.

Microsoft anunció que Outlook Lite dejará de funcionar de manera definitiva en dispositivos Android.

Qué ocurrirá después del cierre

Tras el 25 de mayo de 2026, Outlook Lite podría seguir abriéndose en algunos dispositivos, pero su funcionamiento será limitado o inestable. La navegación dentro de la app dejará de responder con normalidad y el acceso al correo será prácticamente inutilizable.

Microsoft ha señalado que este tipo de transición es habitual cuando una aplicación deja de recibir soporte. Sin actualizaciones ni mantenimiento, las funciones comienzan a fallar progresivamente, lo que obliga a los usuarios a migrar a soluciones más actuales.

Cómo evitar perder el acceso al correo

La alternativa principal es instalar la versión completa de Microsoft Outlook para Android. El proceso es sencillo: una vez descargada la aplicación, basta con seleccionar la opción “Agregar cuenta”, ingresar la dirección de correo y completar la autenticación. En caso de tener activada la verificación en dos pasos, será necesario validar el acceso con el método adicional correspondiente.

Microsoft Outlook Lite dejará de funcionar en los sistemas Android a partir de mayo de 2026.

Microsoft también ofrece una opción de migración directa desde la propia app. Algunos usuarios aún pueden encontrar el botón “Upgrade” dentro de Outlook Lite, que facilita el cambio a la versión completa sin necesidad de buscarla manualmente.

Otra vía es acudir a la tienda de aplicaciones, buscar Outlook e instalarlo desde allí. En ambos casos, no es necesario transferir correos ni archivos, ya que todo el contenido permanece almacenado en los servidores asociados a la cuenta.

Alternativas para dispositivos con menos recursos

Uno de los principales desafíos del cierre de Outlook Lite es que muchos de sus usuarios eligieron esta versión por las limitaciones de sus dispositivos. La aplicación completa de Outlook puede resultar más exigente en términos de rendimiento y consumo de datos.

Para estos casos, Microsoft recomienda utilizar Outlook en su versión web desde el navegador del teléfono, una opción compatible con la mayoría de dispositivos móviles actuales. Aunque no ofrece la misma experiencia que una app nativa, permite revisar correos y gestionar la cuenta sin necesidad de instalar software adicional.

Microsoft aseguró que usuarios podrán usar Outlook desde la web. (Foto: Microsoft)

También es posible configurar cuentas de Outlook o Microsoft 365 en aplicaciones de correo ya integradas en Android, como Gmail. Esta alternativa puede ser útil para quienes buscan una solución más ligera o ya utilizan otra plataforma para gestionar sus mensajes.

Fin de una etapa

Outlook Lite fue lanzado como una solución para ampliar el acceso al correo electrónico en mercados con dispositivos de menor capacidad y conexiones inestables. Su retiro responde a una estrategia de simplificación del ecosistema de aplicaciones, concentrando el desarrollo en una única plataforma más completa.

El cierre marca el fin de una etapa para usuarios que priorizaban la simplicidad y el bajo consumo de recursos. Sin embargo, las opciones disponibles garantizan la continuidad del servicio, siempre que se realice la transición antes de la fecha límite.