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Un adolescente abrió fuego en una escuela de Turquía e hirió a 16 personas: “Disparó a todo el que se le cruzó”

Un ex alumno de 17 años armado con una escopeta irrumpió en el Instituto Técnico de Anatolia de Siverek. Un profesor permanece en estado crítico. El atacante se quitó la vida

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Un adolescente abrió fuego al entrar a una escuela de Turquía

Un ex alumno de 17 años abrió fuego con una escopeta dentro de una escuela secundaria en el sureste de Turquía este martes, hiriendo a 16 personas antes de suicidarse cuando fue acorralado por la policía, informaron las autoridades. El ataque sacudió a la opinión pública de un país donde los tiroteos en establecimientos educativos son poco frecuentes.

El hecho ocurrió en el Instituto Técnico de Anatolia del distrito de Siverek, en la provincia de Şanlıurfa, cerca de la frontera con Siria. Según un comunicado del Ministerio del Interior turco, entre los heridos se cuentan diez estudiantes, cuatro docentes, un policía y un empleado del comedor escolar. Todos fueron trasladados a centros hospitalarios de la zona. El gobernador de Şanlıurfa, Hasan Sıldak, informó ante la prensa, frente al propio establecimiento, que uno de los profesores se encuentra en estado crítico.

El agresor, nacido en 2007 y ex alumno del mismo colegio al que atacó, ingresó al edificio por la puerta principal en las primeras horas de la mañana y abrió fuego de inmediato y sin mediar palabra. “Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos”, relató un testigo presencial al diario turco Hürriyet.

Imágenes de las cámaras de seguridad del interior del establecimiento ilustran el caos que se desató en cuestión de segundos. El video muestra a estudiantes y personal corriendo hacia las aulas y cerrando las puertas con urgencia antes de que el atacante ingresara al pasillo. En las grabaciones se lo ve detenerse brevemente, bajar la vista hacia la escopeta que lleva en las manos y luego avanzar en dirección a las personas levantando el arma.

Un adolescente con una sudadera blanca y pantalones oscuros sostiene un arma larga apuntando hacia el pasillo de una escuela en Turquía
Cámaras de seguridad captaron el momento en que un adolescente armado entra a una escuela en Turquía y abre fuego. (Captura de pantalla/Reuters)

Numerosas unidades de operaciones especiales de la Policía Nacional y equipos de emergencias médicas se movilizaron al lugar en cuestión de minutos. Las fuerzas de seguridad procedieron primero a evacuar a todos los estudiantes que permanecían en el edificio antes de iniciar la búsqueda del agresor.

Según el gobernador Sıldak, la policía logró acorralarlo dentro de la escuela y los agentes intentaron negociar su rendición, pero el joven se negó. El diario Hürriyet había informado previamente que el atacante se había atrincherado en el interior del colegio. Finalmente, “se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto”, declaró el gobernador ante los medios.

Vista aérea de un pasillo interior con personas caminando, paredes claras y piso de baldosas gris y beige con franjas amarillas
Estudiantes corren hacia las aulas y cierran las puertas segundos antes de que el atacante comience a disparar en el Instituto Técnico de Anatolia de Siverek. (Captura de pantalla/ Reuters)

Las autoridades no precisaron el estado clínico del resto de los hospitalizados, más allá del caso crítico del docente.

Se desconocen los motivos que llevaron al joven a perpetrar el ataque. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar cómo el adolescente accedió al arma.

El caso está sacudiendo a la opinión pública de Turquía, país en el que son poco frecuentes los tiroteos en colegios.

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