La otra cara de Abigail Breslin, la niña de “Little Miss Sunshine”: del éxito infantil a la anorexia y una agresión sexual

Abigail Breslin celebra sus 30 años recordando su ascenso a la fama con "Little Miss Sunshine" y los retos personales que enfrentó tras el éxito (REUTERS/Fox Searchlight Pictures)

Abigail Breslin, la actriz que conquistó al mundo a los diez años con su papel en Little Miss Sunshine, cumple 30 años cargando una historia personal marcada por trastornos alimenticios, una agresión sexual y la pérdida de su padre.

Lejos del brillo que proyectó en pantalla, la artista enfrentó décadas de lucha silenciosa que solo fue revelando con el paso del tiempo.

El filme de 2006, dirigido por Valerie Faris y Jonathan Dayton con un presupuesto de apenas ocho millones de dólares, catapultó a Breslin al estrellato global.

Su personaje, Olive Hoover, es una niña que viaja con su disfuncional familia 800 millas a bordo de una furgoneta Volkswagen de 1979 para participar en un concurso de belleza infantil.

La película fue adquirida en el Festival de Sundance de ese año en lo que entonces fue el mayor acuerdo de distribución en los 28 años de historia del certamen, y llegó a obtener cuatro nominaciones al Oscar, ganando dos: mejor actor de reparto para Alan Arkin y mejor guion original para Michael Arndt.

La actriz confesó en 2024 que el rodaje de la famosa película dejó huellas en su autoestima y percepción corporal (REUTERS/Ringo Chiu)

Pero el éxito tuvo un costo personal. Abigail Breslin reconoció en el pódcast Vulnerable with Christy Carlson Romano, en 2024, que el rodaje dejó huellas en su autoestima.

“Definitivamente tuve un momento de profunda inseguridad cuando vi a todas las otras chicas en el concurso de belleza y pensé: ‘¿Soy la fea?’”, declaró.

La intérprete usó relleno para dar a su personaje una contextura más grande, y admitió haberse sentido cohibida al verse en pantalla.

A los 13 años fue diagnosticada con ansiedad, y a los 15 le detectaron anorexia y bulimia. En octubre de 2020, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, Breslin compartió un mensaje en redes sociales.

“Durante un tiempo me sentí avergonzada de estas etiquetas y del estigma que conllevan. Ahora lo veo como parte de quien soy. Cada día que no tengo un ataque de pánico es una victoria”, escribió en Instagram.

Trastornos alimenticios, ansiedad y bulimia marcaron la adolescencia de Breslin, quien hoy se muestra resiliente y comprometida con la salud mental (Fox Searchlight Pictures)

Su compromiso con la causa la llevó también a pronunciarse públicamente en defensa de otras jóvenes. En 2024, al conocerse que Alabama Barker, hija del músico Travis Barker, había comenzado a tomar medicamentos para bajar de peso a raíz de comentarios negativos en redes sociales, Breslin reaccionó ante la noticia.

“Esto me pone muy triste. Llevo varios años libre de mi propio trastorno alimenticio y no tengo ningún juicio hacia las personas que toman este tipo de medicamentos, pero el hecho de que haya empezado a tomarlos por comentarios en internet es absolutamente devastador”, sostuvo.

Y agregó: “Por favor, seamos más amables. No tienen idea de lo traumatizantes que pueden ser ese tipo de comentarios”.

En 2016, la actriz también arremetió contra la franquicia Gold’s Gym tras una campaña publicitaria que, según ella, promovía una imagen corporal negativa.

“Cosas como esta son la razón por la que las niñas de nueve años desarrollan trastornos alimenticios”, escribió en sus redes sociales, exigiendo que la empresa se avergonzara de su mensaje.

Abigail Breslin reveló haber sufrido agresión sexual por parte de un exnovio, abordando el estigma que enfrentan las sobrevivientes y defendiendo la importancia de creer sus relatos (Fox Searchlight Pictures)

A esas batallas se sumó otro capítulo doloroso: Abigail Breslin reveló públicamente haber sido víctima de agresión sexual por parte de un exnovio, lo que le dejó un diagnóstico de estrés postraumático. Explicó en Instagram por qué no lo denunció en su momento.

“Primero, estaba en estado de shock y en total negación. No quería verme como una ‘víctima’, así que lo suprimí y fingí que nunca había ocurrido. Además, tenía una relación con mi violador y temía no ser creída”, aseguró.

Y añadió: “Que se diga que las violaciones denunciadas son las únicas que cuentan contribuye a la ideología de que las sobrevivientes de violaciones no denunciadas no importan. Es injusto, falso y no ayuda en nada”.

En febrero de 2021, en plena pandemia, Breslin anunció en Instagram el fallecimiento de su padre, Michael, a los 78 años a causa del COVID-19.

“Está siendo difícil escribir esto. Más difícil de lo que pensé. Estoy en shock y devastada”, comenzó el mensaje en el que describió a su padre como un hombre alegre, bullicioso, tenaz y rebelde que amaba la vida y a su familia.

En 2023, la estrella participó en la reunión del elenco de "Little Miss Sunshine" en el 20 aniversario de la película (Fox Searchlight Pictures)

Hoy, Abigail Breslin está casada con Ira Kunyansky, con quien contrajo matrimonio en 2023. En enero de este año participó en la reunión del elenco de Little Miss Sunshine en el Festival de Sundance, con motivo del 20 aniversario del filme, junto a Paul Dano, Toni Collette y Greg Kinnear.