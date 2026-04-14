Allanan el palacio presidencial francés por posibles irregularidades en los contratos para las ceremonias del Panteón

Vista general del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, en París. Es el primer allanamiento al complejo desde julio de 2018, cuando agentes registraron la oficina de un colaborador del presidente Macron. (archivo / Reuters)

Agentes de la Brigada Financiera Anticorrupción de la policía judicial francesa allanaron este martes el Palacio del Elíseo en el marco de una investigación sobre la adjudicación de contratos para organizar las ceremonias de ingreso al Panteón, el mausoleo nacional que alberga los restos de las grandes figuras de la historia francesa, informaron fuentes conocedoras del caso a la agencia AFP.

El registro, revelado por el semanario satírico Le Canard Enchaîné, apunta a determinar si la empresa Shortcut Events recibió un trato de favor para hacerse con la organización de esas ceremonias de forma ininterrumpida durante 22 años, entre 2002 y 2024, en posible violación de las normas de contratación pública.

Cada una de esas ceremonias —conocidas en Francia como “panteonizaciones”— tuvo un costo para el Estado de alrededor de dos millones de euros, unos 2,36 millones de dólares, según Le Canard Enchaîné. En total, la investigación abarcaría más de dos décadas de contratos adjudicados a la misma compañía, una firma de unos treinta empleados que también organizó otros eventos de Estado, como la inauguración en 2023 de la Ciudad de la Francofonía en Villers-Cotterêts y los actos del 80 aniversario del desembarco de Normandía en junio de 2024.

La policía judicial analiza si la adjudicación sistemática de esos contratos a Shortcut Events constituyó una infracción a las reglas de los mercados públicos, que en Francia exigen procedimientos de licitación abierta para garantizar la competencia entre proveedores.

Siguiendo instrucciones del juez a cargo de la investigación, durante el registro se entregaron voluntariamente a los investigadores varios ordenadores, según fuentes citadas por el diario Le Figaro.

Una fuente conocedora del procedimiento precisó al mismo medio que el Elíseo colabora sistemáticamente cuando recibe solicitudes de la justicia, aunque respetando el artículo de la Constitución francesa que establece que el presidente de la República no es jurídicamente responsable de los actos realizados en el ejercicio de su mandato. Esa inviolabilidad también implica que ninguna jurisdicción puede solicitar al jefe del Estado su testimonio en un procedimiento judicial mientras esté en funciones.

El presidente Emmanuel Macron durante la ceremonia de ingreso al Panteón del exministro Robert Badinter, artífice de la abolición de la pena de muerte en Francia. Cada "panteonización" le cuesta al Estado alrededor de dos millones de euros. (Christophe Ena / Pool vía Reuters)

El Panteón, conocido como el “templo de los inmortales”, acoge desde finales del siglo XVIII los restos de personalidades que marcaron la historia de Francia. Son los presidentes quienes deciden qué figuras ingresan al recinto.

La investigación cubre el período que va desde 2002 hasta la ceremonia de 2024 en la que fueron ingresados los restos de Missak Manouchian, resistente comunista armenio, poeta y figura emblemática de la lucha contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El último homenajeado fue el ex ministro Robert Badinter, artífice de la abolición de la pena de muerte en Francia, fallecido en 2025 y panteonizado en octubre pasado. La próxima ceremonia está prevista para junio, cuando serán ingresados los restos del historiador y resistente judío Marc Bloch, ejecutado por los nazis.

El allanamiento de este martes es el primero en el Elíseo desde julio de 2018, cuando agentes policiales registraron la oficina de Alexandre Benalla, colaborador del gabinete del entonces presidente Emmanuel Macron, en el marco de un escándalo por el uso irregular de la fuerza durante manifestaciones del 1 de mayo de ese año.

El Elíseo no emitió un comunicado público sobre el registro. AFP y EFE confirmaron el operativo a través de fuentes conocedoras del caso. Le Canard Enchaîné, semanario con una larga trayectoria en la revelación de casos de corrupción en Francia, fue el primero en informar sobre la operación.