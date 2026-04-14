Estados Unidos

Las fotos de la emotiva bienvenida a Victor Glover en Texas tras su regreso de Artemis II

El astronauta fue recibido con aplausos y mensajes de admiración en League City, luego de convertirse en el primer afroamericano en pilotar una misión lunar histórica para la NASA

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El astronauta Victor Glover, vestido con un traje de vuelo azul, sonríe y levanta el pulgar en medio de una multitud diversa que lo saluda con las manos en alto
El astronauta Victor Glover, en su traje de vuelo azul, posa con una gran multitud de admiradores de todas las edades en su barrio residencial.

El regreso de Victor Glover a League City, Texas, desató una celebración sin precedentes en su comunidad. Apenas dos días después de completar una misión como piloto de la nave Orion en la expedición Artemis II de la NASA, los vecinos lo recibieron con vítores, pancartas y un ambiente de orgullo local.

El astronauta, quien se convirtió en el primer afroamericano en participar en una travesía lunar de este tipo, caminó las calles de su barrio y saludó a quienes lo acompañaron desde el inicio de su carrera.

Calle residencial llena de gente, ondeando banderas de EE. UU. en las aceras. Una van negra y un coche azul circulan. Casas y árboles en el fondo
Victor Glover es recibido con entusiasmo y orgullo por sus vecinos al regresar a su barrio tras la misión Artemis II

El amerizaje en el Pacífico, el 10 de abril de 2026, marcó el final de un viaje de 10 días en el que Glover y sus compañeros recorrieron más de un millón de kilómetros.

La expedición Artemis II rompió el récord de distancia de una nave tripulada y superó la marca establecida por Apolo 13.

Hombre de tez oscura en uniforme azul con parches en el brazo saluda desde la ventanilla abierta de una van negra. Se ve parcialmente al conductor
Glover saluda sonriente desde la ventana de una camioneta negra.

En League City, las familias resaltaron la importancia de ver a alguien de su entorno protagonizar una expedición de este tipo. “Para mis niños, ver que alguien de nuestra comunidad puede llegar tan lejos es algo enorme”, dijo una madre a KHOU 11.

El rol de Victor Glover en Artemis II y la celebración en League City

Nacido en California en 1976 y formado como ingeniero y piloto de la Marina de Estados Unidos, Glover asumió el puesto de piloto en la misión Artemis II. Durante el vuelo, apoyó la navegación, supervisó sistemas clave y trabajó como segundo al mando junto al comandante Reid Wiseman.

Primer plano de un grupo diverso de personas sonriendo; un hombre calvo con camisa azul a la izquierda, una mujer con rastas a la derecha, y varios niños y jóvenes detrás
El regreso de Victor Glover inspira a jóvenes de League City a perseguir sus sueños en la ciencia y la tecnología.

La tripulación incluyó también a Christina Koch y Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense.

La misión no aterrizó en la Luna. Su objetivo fue probar la nave Orion y todos sus sistemas con tripulación en una trayectoria alrededor del satélite, preparándose para futuras misiones que sí buscarán el descenso lunar.

Un hombre calvo sonriente con un traje de vuelo azul de la NASA está en un jardín delantero con globos y un letrero de "Bienvenido a Casa Victor" con diseños de la bandera de EE. UU
Glover sonríe ampliamente frente a su casa, decorada con globos y letreros de "Bienvenido a Casa Victor" con motivos de la bandera de Estados Unidos, celebrando su regreso.

Los astronautas alcanzaron una distancia máxima de 406.771 kilómetros de la Tierra, una marca nunca antes lograda por seres humanos, según informó la NASA.

Un hombre calvo sonriente con un traje de astronauta azul de la NASA está rodeado de niños que sostienen teléfonos, con decoraciones de banderas de EE. UU. en el fondo
Victor Glover, sonriente y vestido con su traje espacial azul, interactúa con un grupo de niños emocionados por su regreso.

La bienvenida en League City tuvo un tono íntimo y familiar. Vecinos y familias enteras salieron a las aceras para recibirlo. Un asistente lo sintetizó en KHOU 11 al señalar: “No es todos los días que tu vecino da la vuelta a la luna y regresa”.

Los niños expresaron entusiasmo y contaron que la experiencia los motivó a imaginarse en el futuro alcanzando metas similares. “Cuando sea grande podré contarle a mis hijos todo esto”, afirmó uno de los pequeños.

Un astronauta de uniforme azul abraza a un niño en un evento de bienvenida. Varias personas observan y graban. Al fondo, carteles con banderas de EE.UU
Un astronauta en uniforme azul comparte un emotivo abrazo con un niño y firma autógrafos.

Entre los jóvenes afroamericanos presentes, una participante del festejo destacó: “Me hizo sentir bien ver que alguien negro haya logrado algo tan grande y ser el primero en hacerlo”.

El camino de Victor Glover hasta convertirse en astronauta

Glover no tuvo un único destino marcado desde niño. Se formó paso a paso, primero como piloto de la Marina y luego como ingeniero. La NASA lo seleccionó como astronauta en 2013 y, antes de Artemis II, ya había hecho historia al participar en la primera misión operacional tripulada de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, donde vivió seis meses en misión continua.

Hombre de tez oscura con traje azul de uniforme y parche de la bandera estadounidense en el hombro derecho, rodeado por una multitud que toma fotos con teléfonos
El amerizaje exitoso en el Pacífico simboliza el cierre de una etapa clave para la conquista lunar

Durante su carrera, acumuló más de 3.000 horas de vuelo en más de 40 aeronaves distintas, realizó más de 400 aterrizajes en portaaviones y participó en 24 misiones de combate. En la misión Artemis II, además de pilotar, Glover colaboró en las observaciones científicas de la superficie lunar, tomando notas y describiendo texturas, colores y morfologías nunca vistas por humanos.

“Es muy complicado de describir, es asombrosa”, declaró Glover al regresar.

Fe, diversidad y mensajes para el futuro

Glover llevó su vida espiritual consigo al espacio. En su misión anterior, celebró oraciones y comuniones semanales, lo que la NASA apoyó plenamente, según relató al portal cristiano La Corriente.

Compartió la experiencia de convivir en órbita con compañeros de distintas creencias y valoró las conversaciones profundas sobre Dios y la humanidad.

Un hombre con traje azul de astronauta de pie en un césped, hablando con niños cuyas espaldas se ven en primer plano. Detrás, una casa con bandera de EE. UU. y un camión negro
La celebración en League City refleja el orgullo de una ciudad que acompañó a su vecino desde los inicios de su carrera.

El regreso de Glover a Texas consolidó su papel como figura pública. Durante la bienvenida, alentó a los jóvenes de su comunidad a perseguir sus metas y a creer en sus posibilidades, más allá de cualquier obstáculo.

Un astronauta calvo, vistiendo un traje de vuelo azul con parches, se encuentra al aire libre con los brazos abiertos, frente a una casa de piedra y vegetación
Las palabras de aliento de Victor Glover motivaron a niños y jóvenes a confiar en sus capacidades

La historia de Victor Glover, marcada por el trabajo constante y el acompañamiento de su comunidad, terminó con la celebración de su ciudad natal.

Como resumieron los asistentes a KHOU 11: “La experiencia será recordada no solo por el viaje a la luna, sino por la posibilidad de presenciar el regreso de alguien que los vecinos vieron crecer en estas mismas calles”.

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