El conflicto en Medio Oriente dispara el precio del diésel y pone en riesgo a los transportistas en Estados Unidos

El precio del diésel en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico, impulsado por la escalada del conflicto geopolítico en Medio Oriente (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

El incremento del precio del diésel en Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico, impulsado por la reciente escalada del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel en Medio Oriente.

Esta situación afecta de manera directa a los más de 3 millones de camioneros del país, en especial a los transportistas independientes y a las pequeñas flotas, que representan la mayoría del sector. Según el medio Reuters, la persistente inestabilidad geopolítica en la región podría intensificar aún más la presión sobre la industria y derivar en una reducción significativa de la capacidad de transporte por carretera.

El lunes, el precio promedio nacional del diésel se ubicó en USD 5,52/galón, superando el récord anterior registrado en junio de 2022, cuando la invasión de Rusia a Ucrania provocó un alza abrupta, según datos de la empresa tecnológica de gestión de flotas Samsara, que monitorea el consumo de combustible de más de 5.500 flotas en todo el país.

California y Texas experimentaron los mayores incrementos, una tendencia replicada en otros estados clave como Hawái, Nevada y Carolina del Norte, donde las tensiones internacionales han tenido un efecto inmediato en los valores del combustible.

La escalada del precio del diésel ha obligado a una parte de los transportistas a tomar decisiones drásticas para mantener su actividad.

De acuerdo con una encuesta de la firma de análisis logístico DAT Freight & Analytics, citada por Reuters, el 18% de más de 540 empresas consultadas en marzo suspendió operaciones debido a los costos elevados, mientras que el 44% selecciona sus cargas con mayor cuidado y el 45% redujo la cantidad de kilómetros recorridos.

El impacto afecta de forma directa a los transportistas independientes, quienes suelen afrontar el costo del combustible sin posibilidad de negociar precios preferenciales ni aplicar recargos a sus clientes, a diferencia de las grandes empresas.

En Estados Unidos, el sector del transporte por carretera cuenta con cerca de 580.000 transportistas activos, de los cuales el 91,5% opera con 10 camiones o menos, según la Asociación Estadounidense de Transporte por Carretera (ATA) y el Departamento de Transporte. Este predominio de pequeñas empresas y trabajadores autónomos convierte a este grupo en el más vulnerable frente al incremento de los costos operativos.

El precio promedio nacional del diésel en Estados Unidos subió a 5,52 dólares por galón, registrando marcados aumentos en estados como California y Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dean Croke, analista principal de DAT, sostuvo que la rentabilidad de la mayoría de los pequeños transportistas desapareció entre diciembre y febrero pasados, un fenómeno que amenaza la continuidad de miles de operadores.

El impacto de la escalada del diésel se refleja en testimonios como el de Heather Hickson Griffith, transportista de maquinaria pesada en Oklahoma y exmarine, quien relató a Reuters haber pagado hasta USD 8/galón en California, una cifra que, en sus palabras, “consume mis ahorros más rápido que en 2022”. Para reducir gastos, ha optado por eliminar gastos no esenciales, como las comidas en restaurantes.

Su empresa familiar, GKZ Trucking, que opera 21 camiones, enfrenta una situación que podría llevarla al borde del colapso antes de fin de año si la tendencia persiste.

Las grandes compañías, como FedEx, cuentan con mecanismos para amortiguar el impacto de la volatilidad de los precios, pero también han advertido sobre consecuencias negativas si el encarecimiento se mantiene.

FedEx alertó que la persistencia de precios elevados podría afectar sus resultados del cuarto trimestre, ya que el aumento en los costos de transporte podría trasladarse a los clientes y, eventualmente, al consumidor final.

En 2024, el sector de transporte por carretera movilizó 11.300 millones de toneladas de mercancías, equivalente al 75% del total nacional, y generó USD 906 mil millones en ingresos, según la Asociación Estadounidense de Transporte por Carretera (ATA). Si bien el costo del transporte representa una fracción relativamente baja del precio final de la mayoría de los productos, en bienes como la leche puede superar el 20% del valor, de acuerdo con investigadores del Instituto de Transporte de Texas A&M, centro de investigación académico.

Este aumento de los costos logísticos eleva la presión inflacionaria sobre las cadenas de suministro y afecta la competitividad de las empresas.

Kelly Soderlund, jefa de análisis de la empresa tecnológica de gestión de flotas Samsara, explicó que la subida del diésel ha sido más pronunciada que la de la gasolina.

Durante los primeros días de la guerra en Ucrania, ambos combustibles subieron de manera similar, pero recientemente el impacto ha recaído con mayor fuerza sobre los operadores logísticos, desplazando parte de la presión desde los consumidores hacia las empresas de transporte.

Aunque la inflación nacional se mantiene por debajo de los niveles de la crisis registrada durante la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, el riesgo de que los costos logísticos se trasladen a los precios finales sigue siendo elevado.

El gasto federal masivo y las interrupciones en las cadenas de suministro contribuyeron entonces a una inflación aguda, según detalla Reuters, y el escenario actual presenta riesgos similares si la situación geopolítica se deteriora.

El estrecho de Ormuz y la amenaza de un nuevo aumento en el precio del crudo

El 91,5% de los casi 580.000 transportistas estadounidenses opera con diez camiones o menos, lo que los vuelve especialmente vulnerables ante el alza de costos logísticos

El estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el comercio global de petróleo y gas, se ha convertido en el epicentro de la preocupación internacional. La posibilidad de una interrupción más severa en los flujos energéticos podría forzar nuevos aumentos en el precio del diésel a nivel mundial.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en la consultora GasBuddy, indicó que la falta de acuerdo para un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán durante el último fin de semana provocó un nuevo salto en los precios internacionales del crudo y anticipó incrementos en los próximos meses para automovilistas y empresas.

Avery Vise, vicepresidente de transporte por carretera de la firma de análisis FTR Transportation Intelligence, advirtió que el encarecimiento del diésel podría provocar el cierre de “miles de pequeños transportistas”, lo que agravaría la actual restricción de capacidad de fletes en el país. Vise considera que existe alta probabilidad de que las tarifas de transporte superen incluso los aumentos registrados en 2022.

El debate político por el aumento del diésel

El debate político por el precio del diésel se intensifica en un año electoral en Estados Unidos, elevando la preocupación social y empresarial por la economía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del precio del combustible adquiere un peso político adicional en un año electoral. El impacto sobre el costo de vida y la logística genera preocupación tanto entre los operadores del sector como entre los consumidores y empresas dependientes del transporte.

Esta tendencia se convierte en un factor de presión para el gobierno federal y para los principales partidos políticos, ya que el costo del diésel puede incidir directamente en el debate público y en las expectativas económicas de cara a las elecciones de mitad de mandato.