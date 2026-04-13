Estados Unidos

Wall Street cerró con ganancias pese a las tensiones en Medio Oriente y el aumento del petróleo

El repunte de los precios del crudo y la escalada en el Golfo pérsico tras el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes impulsaron las ganancias en los principales índices bursátiles

Guardar
Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 13 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 13 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El cierre de Wall Street reflejó un clima de cautela y expectativas ante la escalada de tensiones en Oriente Medio y el repunte de los precios del petróleo, tras el anuncio de un bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y las amenazas de represalias por parte de Teherán. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron el lunes, con el S&P 500 avanzando un 1,02 % hasta las 6.886,23 unidades, el Nasdaq Composite un 1,23 % a 23.183,40 y el Dow Jones Industrial Average un 0,61 % hasta los 48.207,66 puntos.

El aumento de la cotización del petróleo marcó la jornada. El Brent subió un 4,37 % y cerró en 99,36 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) finalizó en 99,08 dólares, un incremento del 2,6 %. Estas alzas se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara el bloqueo de los barcos que entran o salen de puertos iraníes, endureciendo el control en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita el 20 % del crudo mundial.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, calificó de ilegales tanto el bloqueo estadounidense como el presunto cobro de peajes por parte de Irán. En los últimos dos días solo once barcos han transitado por Ormuz, mientras que unos 1.300 buques permanecen varados en la zona, con 20.000 marineros afectados por la situación.

La reacción de Irán fue advertir sobre posibles represalias contra puertos de sus vecinos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán. El fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán alimentó la percepción de riesgo en el suministro energético global. Trump afirmó que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para negociar, aunque reiteró que no aceptará ningún acuerdo que permita el acceso de Teherán a armas nucleares.

El temor a un corte más severo en el paso de Ormuz fortaleció la tendencia alcista del crudo, aunque los precios moderaron su subida durante la tarde por la preocupación de que los altos valores puedan afectar el crecimiento económico y reducir la demanda de energía. En Europa, el precio del crudo físico para entrega inmediata alcanzó máximos históricos de cerca de 150 dólares por barril.

Imagen de archivo de una bomba extractora de crudo en una plataforma de perforación al sur de Midland, Texas, EEUU. 11 junio 2025. REUTERS/Eli Hartman
Imagen de archivo de una bomba extractora de crudo en una plataforma de perforación al sur de Midland, Texas, EEUU. 11 junio 2025. REUTERS/Eli Hartman

En Wall Street, la expectativa de una posible solución al conflicto y la moderación de los precios del petróleo contribuyeron a la recuperación de los índices. Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, apuntaron a que el repunte del petróleo podría ser transitorio y limitar el impacto en la economía estadounidense. El sector tecnológico encabezó las subidas, liderado por empresas de software como Microsoft y Oracle.

Mientras tanto, los grandes bancos estadounidenses iniciaron la temporada de resultados trimestrales. Goldman Sachs reportó un beneficio de USD 5.630 millones, aunque su acción cayó un 1,9 % por señales de debilidad en ingresos por operaciones de renta fija, materias primas y divisas.

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro a 10 años descendieron a 4,29 %, lo que podría aliviar la presión sobre las tasas hipotecarias, en ascenso desde el inicio de la guerra. Las bolsas europeas y asiáticas registraron retrocesos, con el Hang Seng de Hong Kong y el Kospi de Corea del Sur bajando un 0,9 % cada uno.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revisó a la baja en 500.000 barriles diarios su previsión de demanda mundial para el segundo trimestre, reflejando la incertidumbre por el conflicto. El viernes previo, el WTI había cerrado con una caída semanal del 13 %, la mayor desde 2020, en un contexto de volatilidad marcado por los altibajos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

(Con información de EFE, AP y Reuters)

Temas Relacionados

Wall StreetaccionespetróleoBrentWTIMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

La detención de un maestro en Miami-Dade por conducta inapropiada sacude a la comunidad escolar

El arresto de un docente acusado de comportamiento indebido ha generado preocupación entre padres y autoridades educativas, quienes ahora exigen medidas inmediatas para garantizar la protección y el bienestar de los estudiantes del distrito

La detención de un maestro en Miami-Dade por conducta inapropiada sacude a la comunidad escolar

El estado de Texas abre investigación sobre Lululemon por químicos en ropa deportiva

La fiscalía de Texas ha puesto en marcha una revisión para determinar si una empresa internacional ha comercializado indumentaria con compuestos sintéticos que puedan exceder los límites de seguridad establecidos por normativas estatales

El estado de Texas abre investigación sobre Lululemon por químicos en ropa deportiva

Conmoción y tristeza en Sunrise por el crimen de un hombre en silla de ruedas asesinado al salir de una fiesta

El fallecimiento de Kendrick English tras el violento ataque fuera de un salón de banquetes ha dejado a familiares y vecinos sumidos en el dolor, mientras la comunidad homenajea su memoria y exige respuestas a las autoridades locales

Conmoción y tristeza en Sunrise por el crimen de un hombre en silla de ruedas asesinado al salir de una fiesta

La ciudad de Asbury Park presenta una opción de ocio para neoyorquinos con Silverball Retro Arcade

Un espacio ubicado cerca de la playa reúne juegos emblemáticos de varias décadas sin necesidad de fichas, con tarifas fijas y diversas comodidades, incluyendo estacionamiento, tienda de regalos y servicio de comidas

La ciudad de Asbury Park presenta una opción de ocio para neoyorquinos con Silverball Retro Arcade

Un adolescente de Florida será juzgado como adulto por el asesinato y abuso sexual de su hermanastra en un crucero

El fallecimiento de Anna Kepner durante un viaje familiar a bordo del Carnival Horizon ha conmocionado a su entorno más cercano, mientras la justicia federal avanza con un proceso judicial abierto y la comunidad exige respuestas

Un adolescente de Florida será juzgado como adulto por el asesinato y abuso sexual de su hermanastra en un crucero

TECNO

Qué falta para que la inteligencia artificial llegue realmente a los vehículos

Qué falta para que la inteligencia artificial llegue realmente a los vehículos

Apple lidera el mercado global de smartphones pese a la escasez de memoria y la caída general de envíos

El error al usar el refrigerador que aumenta un 30% su consumo energético

Tren en Brasil: así es el proyecto que promete velocidades superiores a 350 kilómetros por hora

España tendrá su primera autopista con límite de velocidad controlado por la IA en tiempo real

ENTRETENIMIENTO

Frankie Muniz resulta ileso tras choque en competencia de NASCAR

Frankie Muniz resulta ileso tras choque en competencia de NASCAR

Nicole Kidman da a conocer su nueva vocación: "Ojalá existieran personas que pudieran brindar consuelo"

Las confesiones más sorprendentes de Liza Minnelli: amores, excesos y encuentros únicos

La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual, así respondió la cantante de “Firework”

Los detalles detrás del reencuentro de Cobie Smulders y Jason Segel que conquistaron la producción de Shrinking

MUNDO

El triunfo electoral de Péter Magyar abre una nueva etapa política en Hungría

El triunfo electoral de Péter Magyar abre una nueva etapa política en Hungría

Meloni calificó de “inaceptables” las palabras de Trump contra el papa León XIV

Qué cambia en Europa tras la derrota de Orbán en Hungría: acceso a fondos y giro político

La policía de Río halló un artefacto explosivo en Copacabana a semanas del concierto gratuito de Shakira

Aliados de la OTAN se niegan a sumarse al bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump