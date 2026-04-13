Wall Street cerró con ganancias pese a las tensiones en Medio Oriente y el aumento del petróleo

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 13 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El cierre de Wall Street reflejó un clima de cautela y expectativas ante la escalada de tensiones en Oriente Medio y el repunte de los precios del petróleo, tras el anuncio de un bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y las amenazas de represalias por parte de Teherán. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron el lunes, con el S&P 500 avanzando un 1,02 % hasta las 6.886,23 unidades, el Nasdaq Composite un 1,23 % a 23.183,40 y el Dow Jones Industrial Average un 0,61 % hasta los 48.207,66 puntos.

El aumento de la cotización del petróleo marcó la jornada. El Brent subió un 4,37 % y cerró en 99,36 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) finalizó en 99,08 dólares, un incremento del 2,6 %. Estas alzas se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara el bloqueo de los barcos que entran o salen de puertos iraníes, endureciendo el control en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita el 20 % del crudo mundial.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, calificó de ilegales tanto el bloqueo estadounidense como el presunto cobro de peajes por parte de Irán. En los últimos dos días solo once barcos han transitado por Ormuz, mientras que unos 1.300 buques permanecen varados en la zona, con 20.000 marineros afectados por la situación.

La reacción de Irán fue advertir sobre posibles represalias contra puertos de sus vecinos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán. El fracaso de las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán alimentó la percepción de riesgo en el suministro energético global. Trump afirmó que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para negociar, aunque reiteró que no aceptará ningún acuerdo que permita el acceso de Teherán a armas nucleares.

El temor a un corte más severo en el paso de Ormuz fortaleció la tendencia alcista del crudo, aunque los precios moderaron su subida durante la tarde por la preocupación de que los altos valores puedan afectar el crecimiento económico y reducir la demanda de energía. En Europa, el precio del crudo físico para entrega inmediata alcanzó máximos históricos de cerca de 150 dólares por barril.

Imagen de archivo de una bomba extractora de crudo en una plataforma de perforación al sur de Midland, Texas, EEUU. 11 junio 2025. REUTERS/Eli Hartman

En Wall Street, la expectativa de una posible solución al conflicto y la moderación de los precios del petróleo contribuyeron a la recuperación de los índices. Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, apuntaron a que el repunte del petróleo podría ser transitorio y limitar el impacto en la economía estadounidense. El sector tecnológico encabezó las subidas, liderado por empresas de software como Microsoft y Oracle.

Mientras tanto, los grandes bancos estadounidenses iniciaron la temporada de resultados trimestrales. Goldman Sachs reportó un beneficio de USD 5.630 millones, aunque su acción cayó un 1,9 % por señales de debilidad en ingresos por operaciones de renta fija, materias primas y divisas.

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro a 10 años descendieron a 4,29 %, lo que podría aliviar la presión sobre las tasas hipotecarias, en ascenso desde el inicio de la guerra. Las bolsas europeas y asiáticas registraron retrocesos, con el Hang Seng de Hong Kong y el Kospi de Corea del Sur bajando un 0,9 % cada uno.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revisó a la baja en 500.000 barriles diarios su previsión de demanda mundial para el segundo trimestre, reflejando la incertidumbre por el conflicto. El viernes previo, el WTI había cerrado con una caída semanal del 13 %, la mayor desde 2020, en un contexto de volatilidad marcado por los altibajos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

(Con información de EFE, AP y Reuters)