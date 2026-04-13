La ciudad de Asbury Park presenta una opción de ocio para neoyorquinos con Silverball Retro Arcade

Silverball Retro Arcade cuenta con distintos juegos clásicos

Nueva York es una de las ciudades que se caracteriza por tener distintas actividades para hacer en la Gran Manzana. Algunos ciudadanos prefieren hacer pequeñas escapadas fuera de la ciudad y uno de los destinos elegidos de la costa está a un corto viaje en la línea ferroviaria NJ Transit: Asbury Park.

Cuáles son los principales atractivos en Asbury Park

Este lugar es una ciudad conocida por sus locales de música, su paseo marítimo y sus amplias playas de arena, un punto donde convergen la nostalgia y el atractivo contemporáneo.

Quienes buscan alternativas de ocio encuentran en Silverball Retro Arcade una propuesta destacada. Este salón, ubicado en la costa de Asbury Park, alberga más de 150 juegos clásicos de pinball y arcade, Skee Ball y un menú variado disponible en tres bares.

El entorno de Asbury Park, reconocido por sus recintos musicales y paseos costeros, convierte la ciudad en un destino habitual para escapadas breves desde Nueva York, Foto. Expedia

Allí, todos los juegos tienen la modalidad de juego libre, lo que significa que no se requieren monedas con la entrada.

El espacio invita a disfrutar de las máquinas recreativas clásicas en compañía de amigos o familia, con la posibilidad de compartir un cóctel o cerveza. Los asistentes también pueden aprovechar el Happy Hour de lunes a viernes, de 16:00 a 19:00, que ofrece 50% de descuento en bebidas.

Además, el lugar brinda diferentes servicios a sus clientes: aparcamiento disponible, restaurante y vendedor de comida en el recinto, ofertas para grupos, tienda de regalos, habitaciones privadas y semiprivadas, DJ, almuerzos, cenas y bar completo. Se presenta como una opción adecuada para toda la familia y para actividades hasta la noche.

Silverball Retro Arcade tiene más de 150 juegos clásicos de pinball y arcade, Skee Ball, buena comida en tres bares.

En Silverball Retro Arcade, el modelo de ingreso es “entrada y juego”. No hacen falta fichas y el acceso a cada máquina se realiza por una tarifa fija, la cual varía entre pases por horas y pases diarios. Según detalla Secret NYC, la colección reúne equipos restaurados desde la década del 50, con títulos que muestran la evolución del pinball y las consolas en los años 80 y 90.

El recinto, a escasos metros de la playa de Asbury Park, funciona a modo de museo dinámico. Su selección varía de manera continua, por lo cual la experiencia y la historia del pinball se actualizan en cada visita, de acuerdo con la publicación citada. Silverball se orienta a preservar el legado tangible de los salones de juegos, un entretenimiento difícil de replicar en entornos digitales.

Cómo llegar desde Nueva York

Asbury Park se sitúa a aproximadamente 90 minutos de Manhattan, lo que convierte su paseo marítimo en una alternativa ideal para una excursión de un día o una breve escapada de fin de semana.

En tren, el trayecto más directo es a través de la línea North Jersey Coast de NJ Transit desde Penn Station. El recorrido dura cerca de dos horas e implica un transbordo en Long Branch. Al arribar a la estación de Asbury Park, el paseo marítimo queda a una breve caminata o a pocos minutos en Uber.

Quienes viajan en coche pueden tomar la autopista Garden State Parkway hasta la salida 102.