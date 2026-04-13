Conmoción y tristeza en Sunrise por el crimen de un hombre en silla de ruedas asesinado al salir de una fiesta

La Policía de Sunrise identificó a Kendrick English como la víctima fatal del ataque ocurrido durante una fiesta de cumpleaños en West Oakland Park Boulevard (Captura Telemundo Miami)

La noche del sábado, un hombre en silla de ruedas recibió varios disparos frente a un salón de banquetes en Sunrise, Florida, según informó la policía local.

El hecho dejó consternada a la comunidad, que el domingo se reunió para rendir homenaje a la víctima, identificada como Kendrick English, de 48 años.

De acuerdo con el informe de la Policía de Sunrise, el incidente ocurrió en el 6072 de West Oakland Park Boulevard, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños.

La celebración terminó de forma abrupta al escucharse una serie de disparos en el exterior del recinto. El pánico cundió entre los asistentes, quienes llamaron rápidamente a los servicios de emergencia.

Los oficiales encontraron a English gravemente herido y solicitaron asistencia médica, pero las heridas resultaron fatales.

Francisco Sanchez, de 26 años, fue detenido y acusado de asesinato con depravación tras el tiroteo que causó la muerte de Kendrick English (Captura Telemundo Miami)

Kendrick English murió a causa de los disparos recibidos, confirmaron las autoridades. La familia explicó que English vivía con una parálisis grave desde hacía años y dependía de una silla de ruedas eléctrica para movilizarse, lo que genera aún más interrogantes respecto a los motivos del ataque y la evidente vulnerabilidad en la que se encontraba en el momento del crimen.

Durante la jornada dominical, la comunidad de Sunrise expresó su pesar por el crimen. Decenas de personas acudieron en vigilia al lugar del tiroteo y cubrieron el sitio con velas y globos en señal de duelo.

Amigos, familiares y vecinos recordaron a English por su disposición para ayudar a los demás y su actitud siempre solidaria.

Quién era Kendrick English y cómo repercutió su muerte en Sunrise

English, exestrella de fútbol americano de la Stranahan High School, sufrió una lesión durante un partido que le provocó parálisis.

Pese a las dificultades, integró de forma activa su entorno, convirtiéndose en figura paterna para jóvenes del barrio. Su amiga Alexis Dorrell expresó: “Era un alma noble, un alma en paz. La última persona a la que pensé que le pasaría algo así”.

Durante la vigilia, predominó la conmoción y la incredulidad entre los presentes. Sheronda Williams-Perry, amiga cercana, manifestó: “No sé cuál era la supuesta amenaza. Cómo le vas a disparar a una persona de tres a cinco veces, ¿sabes?, que estaba indefensa”. Este sentimiento refuerza la exigencia de respuestas a las autoridades.

La memoria de English sigue presente en la comunidad, donde era conocido por su apoyo a quienes lo rodeaban y por su capacidad de sobreponerse a la adversidad.

La comunidad de Sunrise organizó una vigilia en honor a Kendrick English, cubriendo el lugar del crimen con velas y globos como símbolo de duelo (Captura Telemundo Miami)

Investigación y detención del presunto responsable

Tras el tiroteo, la policía detuvo a Francisco Sanchez, de 26 años, acusado de asesinato con depravación y peligrosa indiferencia.

Sanchez permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Broward mientras avanza el proceso judicial. Hasta la fecha, las autoridades no han revelado los motivos detrás del enfrentamiento ni si existía algún vínculo previo entre el detenido y la víctima.

La familia y el entorno de English enfatizan que no existía motivo alguno para considerarlo una amenaza. Señalan que, a pesar de su discapacidad, era una persona apreciada, con lazos fuertes en el vecindario y con antecedentes de colaboración con jóvenes en situaciones de riesgo.

El ataque contra una persona en total indefensión abrió el debate sobre la seguridad en eventos comunitarios.

La investigación policial continúa abierta. Los investigadores han solicitado a los testigos que aporten datos para esclarecer el caso, mientras analizan grabaciones de cámaras de seguridad del área.

Francisco Sanchez, de 26 años, fue detenido por la policía como presunto responsable del homicidio de Kendrick English en Sunrise (Captura Telemundo Miami)

Reclamos y expectativas tras el crimen

Numerosos asistentes a la vigilia señalaron la huella que dejó English en Sunrise. “Es una pérdida terrible. él no merecía eso”, aseguró Williams-Perry, quien destacó su disposición para apoyar a los demás y su presencia constante en situaciones difíciles. La comunidad coincide en que English debe ser recordado por su generosidad y su entrega a los demás.

Mientras el vecindario sigue rindiendo tributo a Kendrick English, la familia exige justicia y transparencia en el proceso judicial. La atención se centra en cada nuevo avance del caso.