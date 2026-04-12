Estados Unidos

Cuándo comenzará el ciclo escolar 2026-27 en Pittsburgh y cuáles son las fechas claves

Los estudiantes de colegios públicos de la ciudad podrán adelantar la planificación de sus actividades familiares y académicas gracias a la anticipada definición de jornadas libres y recesos mediante el acuerdo institucional

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La Junta de Educación de Pittsburgh Public Schools aprueba el calendario escolar 2026-27 con fechas clave anticipadas para estudiantes y docentes (Freepik)
La Junta de Educación de Pittsburgh Public Schools aprueba el calendario escolar 2026-27 con fechas clave anticipadas para estudiantes y docentes (Freepik)

La Junta de Educación de Pittsburgh aprobó recientemente el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026-27, un documento que determina no solo las fechas clave del año académico, sino también la estructura de recesos y los días libres para estudiantes y personal.

La decisión, comunicada por la propia junta y difundida por USA TODAY, responde al mandato legal de anticipar la organización y garantizar que docentes, alumnos y familias puedan planificar sus actividades con más de un año de antelación. El ciclo académico para estudiantes concluirá el 8 de junio de 2027, mientras que el inicio general de la actividad lectiva será el 24 de agosto para primaria y secundaria, sumando más de 10 semanas de vacaciones estivales.

Durante el año escolar 2026-27, los estudiantes de los colegios públicos de Pittsburgh disfrutarán de 12 días festivos oficiales fuera de los habituales recesos de invierno y primavera, un dato relevante que no suele figurar de forma explícita en los escritos iniciales sobre el tema.

Además, el receso invernal está programado para durar 11 días, del 24 de diciembre de 2026 al 4 de enero de 2027, según precisó la información oficial. El receso de primavera se extenderá del 22 al 26 de marzo, con el retorno a clases fijado para el 29 de marzo.

Fachada principal de la Perry Traditional Academy con columnas, múltiples ventanas, entrada, asta de bandera y escalinata. Rodeada de césped y árboles
El ciclo lectivo 2026-27 en Pittsburgh comenzará el 24 de agosto y finalizará el 8 de junio, con más de diez semanas de vacaciones estivales (Pittsburgh Public Schools)

Estructura, negociación sindical y fechas del ciclo lectivo

La organización del calendario escolar de Pittsburgh Public Schools está determinada por varios factores normativos y sindicales. El desarrollo y aprobación del calendario obedece a lo establecido por el Acta 14 de 1949 del estado de Pensilvania y la política 902 del distrito escolar, a lo que se suman los términos del convenio colectivo de Pittsburgh Federation of Teachers, como detalló el propio distrito en su plataforma oficial.

Una característica relevante es la disposición de ocho medias jornadas a lo largo del ciclo lectivo, reservadas para formación profesional de docentes y personal educativo.

El cuerpo docente retomará sus actividades el 18 de agosto de 2026 y el personal paraprofesional lo hará el 21 del mismo mes, permitiendo una preparación previa al inicio del ciclo para los estudiantes.

Los alumnos de jardín de infantes tendrán su incorporación escalonada, comenzando el 27 de agosto, tres días después de los demás niveles. Al cierre del periodo lectivo, los estudiantes finalizarán clases el 8 de junio de 2027 y los docentes lo harán el 10 de junio, como reportó USA TODAY.

Los alumnos de jardín tendrán su ingreso escalonado a fines de agosto (Freepik)
Los alumnos de jardín tendrán su ingreso escalonado a fines de agosto (Freepik)

Días festivos y recesos programados

La distribución de días feriados durante el ciclo toma en cuenta las principales festividades nacionales y religiosas, incluyendo el Día del Trabajo, Rosh Hashaná, Yom Kipur, Eid al-Fitr, el Día de los Veteranos, Acción de Gracias, Nochebuena, Navidad y los primeros días del Año Nuevo, el Día de Martin Luther King y el Día de los Caídos en Guerra, conforme a las normas establecidas por el distrito y recogidas en el sitio oficial de Pittsburgh Public Schools.

Comparación con el ciclo anterior y proceso de revisión

Para el año anterior, el 2025-26, la estructura general del calendario es similar, con el final del ciclo para los estudiantes el 12 de junio de 2026 y la última jornada docente dos días después.

Las jornadas de capacitación profesional, las fechas de reuniones con familias y los días exclusivos para actividades administrativas también se encuentran detallados por la administración del distrito.

Gobierno oficializó el calendario de feriados para el 2025. (Foto: Difusión)
La aprobación y publicación del calendario escolar de Pittsburgh responde a obligaciones legales, sindicales y pedagógicas revisadas por el gabinete ejecutivo del distrito (Difusión)

La planificación, que contempla tanto los objetivos de instrucción pedagógica como las obligaciones sindicales y legislativas, es revisada por el gabinete ejecutivo de la superintendencia y por el comité ejecutivo del sindicato de docentes antes de ser confirmada y publicada por Pittsburgh Public Schools.

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