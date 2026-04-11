Este estado lidera el aumento de precios de vivienda en EEUU mientras el mercado inmobiliario se desacelera

Nueva Jersey lidera el incremento anual de precios de viviendas en Estados Unidos, según el Cotality Home Price Index de febrero de 2026. (Captura de video)

El mercado inmobiliario de Estados Unidos experimentó una desaceleración en febrero de 2026, mientras Nueva Jersey registró el mayor incremento anual de precios de viviendas a nivel nacional, según datos del Cotality Home Price Index, el índice privado de precios inmobiliarios. El fenómeno impacta a compradores, desarrolladores y autoridades estatales en un contexto marcado por la presión de las tasas hipotecarias y la migración laboral. Este reporte adquiere relevancia por el contraste con la tendencia general del país, donde el crecimiento promedio de los precios residenciales se mantuvo cercano al 0,5%.

El estudio difundido por Cotality Home Price Index revela que Nueva Jersey acumuló un aumento del 5,9% en los precios de la vivienda entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026, cifra que supera ampliamente el promedio nacional de 0,5% en ese periodo. Newark, la ciudad más grande del estado, encabeza el ranking de incrementos entre las 100 áreas metropolitanas más relevantes, con una suba anual de 6,7%. La oferta de inmuebles permanece por debajo de los niveles pre-pandémicos en la región, lo que genera competencia intensa y sostiene la presión sobre los precios de cierre.

La evolución registrada en el noreste, y en particular en Nueva Jersey, se produce mientras mercados que anteriormente lideraban el dinamismo, como Florida y Montana, muestran retrocesos en los precios residenciales. El informe atribuye el fenómeno a la llegada de trabajadores desde Nueva York y al peso de sectores como el financiero y la industria farmacéutica, que dinamizan la demanda local.

¿Por qué aumentan los precios de la vivienda en Nueva Jersey?

El reporte posiciona a Nueva Jersey como el estado de mayor incremento interanual en el valor de la vivienda, con una variación de 5,9%. Esta cifra representa una diferencia respecto al promedio nacional y refleja un mercado local impulsado por factores estructurales y coyunturales.

La ciudad de Newark destaca por liderar el avance entre las 100 principales áreas metropolitanas del país, con una suba anual de 6,7% en los precios residenciales. En contraste, trece estados experimentaron descensos, entre ellos Florida, con una baja superior al 2%, y Washington D.C. y Montana, con caídas cercanas al 3%. El análisis también muestra que el 40% de las viviendas en Nueva Jersey se vendieron por encima del precio solicitado, indicador de una demanda elevada y una oferta acotada.

“Estas tendencias diversas indican un proceso en curso de ajuste de precios, donde las ventas y las comparaciones siguen siendo limitadas, y subrayan un mercado que se está reequilibrando localmente en vez de corregirse en todo el país”, afirmó Selma Hepp, economista jefe de la firma de análisis inmobiliario, en el informe publicado.

Los precios residenciales en Newark subieron un 6,7% anual, ubicando a la ciudad en la cima del ranking entre las 100 principales áreas metropolitanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores explican el auge inmobiliario en Nueva Jersey en 2026?

El crecimiento de la demanda en Nueva Jersey se vincula a la migración de trabajadores provenientes de Nueva York, quienes optan por alternativas de vivienda más accesibles sin resignar acceso a oportunidades laborales ni a los sistemas de transporte. El estudio resalta que muchos de los nuevos compradores pertenecen a sectores como banca, tecnología e industria farmacéutica, lo que eleva la presión sobre la oferta de inmuebles locales.

La oferta de viviendas nuevas no acompaña el ritmo de la demanda. El análisis subraya que la disponibilidad de inmuebles en venta sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que restringe las opciones y contribuye a la tendencia alcista de los precios de cierre. El comportamiento del mercado se describe como una fase de “descubrimiento de precios”, caracterizada por alta competencia y un volumen limitado de transacciones de referencia.

¿Cómo evolucionan los precios de la vivienda en Estados Unidos y qué diferencia a Nueva Jersey?

El informe indica que el resto de Estados Unidos presenta estabilidad en los precios residenciales tras años de incrementos acelerados, especialmente en regiones del sur y el oeste, que durante la pandemia atrajeron a nuevos residentes. Durante 2025 y 2026, la situación cambió y mercados como Florida y Montana experimentaron ajustes a la baja, en contraste con el dinamismo del noreste.

En todo el país, el crecimiento promedio fue de solo 0,5% en febrero de 2026. El estudio destaca el impacto de la migración interna desde grandes ciudades hacia áreas metropolitanas de menor costo, como Newark, que ha modificado el mapa del mercado inmobiliario.

¿Qué papel juega la oferta y la demanda en la evolución de los precios?

La presión sobre los precios en Nueva Jersey responde a un desbalance entre oferta y demanda. El informe señala que el stock de viviendas en venta permanece muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. La cifra de viviendas cerradas por encima del precio solicitado, que ronda el 40%, constituye un indicador de demanda insatisfecha. El estudio enfatiza que esta situación sostiene la tendencia alcista y dificulta el acceso a la vivienda para nuevos compradores.

El promedio nacional de aumento en el valor de viviendas apenas alcanzó el 0,5%, mientras Nueva Jersey registró un alza del 5,9% interanual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo influyen las tasas hipotecarias en el mercado inmobiliario?

El análisis realizado por la consultora de análisis inmobiliario señala que la reducción previa de las tasas hipotecarias, antes de la temporada de compras de primavera, alentó expectativas de recuperación en los precios y las operaciones. No obstante, el reciente aumento en el costo del financiamiento redujo el interés de los compradores y postergó la posibilidad de un repunte más generalizado del mercado.

“El reciente incremento en las tasas hipotecarias ha reducido la demanda en el mercado de la vivienda, cambiando las expectativas para una recuperación más amplia este año”, puntualizó Hepp en el informe oficial. La evolución del mercado dependerá de la disponibilidad de viviendas, la migración laboral y el comportamiento de las tasas de interés en los próximos trimestres.

¿Qué sectores impulsan la demanda de vivienda en Nueva Jersey?

La presión sobre el mercado inmobiliario de Nueva Jersey se explica en parte por la llegada de trabajadores vinculados a banca, tecnología e industria farmacéutica. La migración desde Nueva York responde a la búsqueda de alternativas habitacionales que permitan mantener el nivel salarial y el acceso a centros de empleo, sin los elevados costos propios de Manhattan.

El informe subraya que la ausencia de una oferta suficiente de viviendas nuevas constituye una de las causas principales del alza en los precios, tendencia que podría mantenerse si no se registran cambios relevantes en la construcción o en la política habitacional.

¿Qué implicancias tiene la tendencia de precios para compradores, vendedores y autoridades?

El entorno presentado por el informe implica que los compradores en Nueva Jersey enfrentan barreras de acceso, competencia intensa y precios superiores a los observados en otras regiones del país. Los vendedores encuentran condiciones favorables para negociar, ante la escasez de alternativas y el predominio de la demanda sobre la oferta.

Las autoridades estatales y locales monitorean la evolución del sector, con el objetivo de implementar medidas que permitan incrementar la oferta y moderar la presión sobre los precios residenciales. El futuro de la tendencia dependerá de la capacidad de respuesta del sector inmobiliario y de la evolución de variables financieras y productivas.