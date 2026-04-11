El Servicio Postal de Estados Unidos solicita aumentar el precio de los sellos desde julio

USPS advierte que, sin reformas o más financiamiento, podría agotar su liquidez en los próximos 12 meses y poner en riesgo la entrega de correo en todo Estados Unidos (REUTERS/Mario Anzuoni).

En un contexto de déficit financiero, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) solicitó a la Comisión Reguladora Postal (PRC) autorización para incrementar el precio de los sellos postales desde el 12 de julio de 2026, lo que supone un alza del 4,8%.

Esta medida se presenta cuando el organismo advierte que, de no conseguir reformas adicionales o financiamiento, corre el riesgo de agotar su liquidez en los próximos 12 meses. Por consiguiente, el USPS detalló en su comunicado oficial que se encuentran “utilizando todas las herramientas a su alcance, incluyendo la autoridad regulatoria, para garantizar que podamos seguir cumpliendo con nuestra obligación de servicio universal y servir al público estadounidense”.

El precio del sello sube por tercera vez en dos años mientras se discute la viabilidad del modelo actual

La propuesta de aumentos incluye sobres de hasta una onza para correo medido, que pasarán de 74 a 78 centavos, postales domésticas, que subirán de 61 a 65 centavos, y correspondencia internacional, donde el envío de cartas y postales aumentará de USD 1,70 a 1,75. El adicional por onza se mantiene en 29 centavos.

A su vez, en el comunicado oficial, el organismo informó que solicitó ajustes de precios para otros productos de correo de primera clase, publicaciones periódicas, correo publicitario del USPS, servicios de paquetería y algunos servicios especiales, aunque no se detallaron los nuevos valores.

Estos aumentos entrarían en vigor si la Comisión Reguladora Postal aprueba el ajuste. Mientras tanto, la organización mantiene congeladas las contribuciones patronales al sistema federal de pensiones para asegurar el cumplimiento de obligaciones inmediatas, como el pago de nóminas, a proveedores y la entrega del correo, según informó CNBC.

La propuesta contempla subas para cartas, postales y sobres nacionales e internacionales (REUTERS/Rachel Wisniewski).

USPS prevé quedarse sin fondos en 2027 si no se aprueban reformas de fondo

De acuerdo con la declaración de David Steiner, director general del Servicio Postal de Estados Unidos, ante el Congreso en marzo, la institución podría quedarse sin efectivo en menos de 12 meses si se mantiene el ritmo actual de gastos. Según reportó CNBC, este escenario impediría al organismo cumplir con el pago de nóminas y proveedores antes de febrero de 2027, lo que afectaría directamente el despacho de correspondencia a escala nacional.

En cuanto al financiamento del organismo, este se autofinancia mediante la venta de estampillas y servicios, ya que no recibe fondos tributarios para sus gastos operativos. Tal como detalla FOX 5 NY, en 2025 registró pérdidas netas de USD 9.000 millones y en 2024, USD 9.500 millones. Aunque los ingresos operativos aumentaron en USD 916 millones (1,2 %) gracias a su servicio Ground Advantage, los egresos continúan superando ampliamente los ingresos.

USPS busca equilibrar sus finanzas tras registrar pérdidas netas superiores a USD 9.000 millones en los últimos dos años fiscales (REUTERS/Benoit Tessier).

Un factor central en la crisis financiera del Servicio Postal de Estados Unidos es la disminución en el volumen de envíos. Según cifras presentadas por Steiner al comité de supervisión de la Cámara de Representantes, el flujo postal anual se ha reducido en más de USD 104 mil millones de envíos desde 2006. Calculado al valor actual del sello, esto implica cerca de USD 81 mil millones menos en ingresos anuales por este concepto.

Para enfrentar la urgencia de liquidez, el Servicio Postal implementó un recargo temporal del 8% en los servicios de paquetería prioritarios a partir del 26 de abril, vigente hasta el 17 de enero, con el objetivo de compensar los mayores costos logísticos derivados del incremento en el precio del combustible, informó FOX 5 NY.

En cuanto a posibles soluciones, el director del Servicio Postal de Estados Unidos señaló que elevar el límite de endeudamiento constituye la vía más sencilla y directa que el Congreso puede aplicar de inmediato para respaldar a la agencia.