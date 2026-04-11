Estados Unidos

Competencia de robótica en Miami: el Watsco Center recibe a los mejores equipos estudiantiles del mundo

Estudiantes de distintos países presentan innovadores proyectos tecnológicos en un evento internacional que premia la creatividad y la excelencia académica

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Joven con gafas de seguridad y sudadera roja examinando componentes de un robot. A su lado, un ingeniero calvo con barba y gafas observa
El Watsco Center de la Universidad de Miami alberga la competencia internacional de robótica estudiantil FIRST 2026 con equipos de cuatro continentes. (FIRST Robotics Competition)

El Watsco Center de la Universidad de Miami fue escenario esta semana de la edición 2026 de la competencia internacional de robótica estudiantil FIRST. El recinto recibió a cuarenta y siete equipos de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, quienes compiten hasta el 11 de abril en la FIRST Robotics South Florida Regional Competition.

El evento se extiende del 8 al 11 de abril en Miami. El objetivo es lograr un pase al campeonato mundial de Houston, según la información oficial de la organización.

Desde el miércoles 8 de abril, los participantes se han enfrentado a pruebas que exigen creatividad, trabajo en equipo y conocimientos técnicos.

Cuatro jóvenes con gafas de seguridad y uniformes oscuros observan un robot con estructuras metálicas, cables y una luz naranja. Hay decoraciones colgantes de fondo
47 equipos de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia compiten en Miami por un lugar en el FIRST World Championship de Houston. (FIRST Robotics Competition)

Entre los equipos destacan representantes de México, Brasil, Colombia, Turquía, Polonia, Japón y República Dominicana, además de agrupaciones de Florida y otros estados de Estados Unidos.

Todos participan en juegos temáticos que evalúan sus capacidades en programación y construcción de robots industriales.

Una competencia global y abierta al público

La cita de Miami cuenta con alcance internacional y apertura a la comunidad. La entrada es gratuita, aunque la organización solicita registrarse previamente a través de la plataforma de entradas Eventbrite, para controlar el acceso.

El público puede observar desde las tribunas cada fase de la competencia, desde los partidos clasificatorios hasta los enfrentamientos de eliminación directa, todo transmitido en vivo por los canales oficiales de FIRST.

Un hombre adulto de espaldas, con gorra, gesticula ante un grupo de jóvenes que lo observan en un taller o exhibición con herramientas y equipos
El reto de la edición 2026, llamado 'REBUILT™ presented by Haas', desafía a los estudiantes a diseñar robots inspirados en la ingeniería del pasado y del futuro. (FIRST Robotics Competition)

El torneo se desarrolla bajo un reglamento estricto y establece un tiempo limitado para cada desafío. Los equipos deben diseñar una estrategia, construir su propio robot y coordinar su operación en el campo de juego.

Este año, el reto lleva por nombre “REBUILT™ presented by Haas” y propone imaginar y construir soluciones inspiradas en la ingeniería del pasado y del futuro.

El objetivo: un lugar en el mundial de Houston

El premio mayor para los ganadores no es solo el trofeo regional, sino la posibilidad de clasificar al FIRST World Championship, que se realizará en Houston a partir del 29 de abril. En ese certamen, los mejores equipos del mundo competirán en una escala mayor, con más de 200 agrupaciones inscritas de distintos continentes.

Mosaico de seis paneles. Se ven marcadores digitales con los números 972, 15 y 6328. Jóvenes con camisetas azules del equipo "6328 Mechanical Advantage" observan atentos. Otros participan con equipo
Delegaciones destacadas de México, Brasil, Colombia, Turquía, Polonia, Japón y República Dominicana impulsan la diversidad cultural en el torneo internacional. (FIRST Robotics Competition)

La dinámica de la competencia incluye partidos de práctica, rondas clasificatorias y eliminatorias. Los jueces evalúan tanto el desempeño técnico como la capacidad de resolver problemas y la colaboración entre los jóvenes.

Se otorgan reconocimientos especiales para equipos que destacan en innovación y liderazgo.

Equipos y diversidad cultural en el Watsco Center

La edición 2026 resalta por la variedad de participantes internacionales. Entre las delegaciones figuran PrepaTec Nautilus de México, Brazilian Storm de Brasil, Lightning Blue Lizards de Colombia y Bora Robotics de Turquía.

También están presentes agrupaciones de Polonia, Japón y República Dominicana. Además, la competencia reúne a equipos de Florida como RamTech, SigmaC@T Robotics Team y Children of the Swamp, que cuentan con amplia trayectoria en el circuito de Estados Unidos.

Experiencia educativa y actividades complementarias

El programa abarca más que duelos de robótica. Los estudiantes asisten a talleres de liderazgo, mentoría y diseño industrial, en los que expertos comparten conocimientos y experiencias, con la finalidad de fortalecer las habilidades blandas de los jóvenes y acercar la ciencia y la tecnología a nuevas generaciones.

Un modelo 3D azul transparente de una estructura de edificio flota en primer plano, mientras tres personas, una con gafas VR, lo observan
Talleres de liderazgo, mentoría y diseño industrial complementan la experiencia educativa y fomentan el desarrollo de habilidades blandas entre los estudiantes. (FIRST Robotics Competition)

El evento depende de más de 130 voluntarios y cuenta con apoyos logísticos para asegurar la seguridad y comodidad de participantes y visitantes. Hay controles de acceso y se prohíbe ingresar con mochilas o alimentos externos, de acuerdo a las normas del recinto universitario.

Espacios de convivencia y colaboración estudiantil

Las actividades del South Florida Regional incluyen momentos de convivencia fuera del campo de juego: participación en actividades lúdicas y asistencia a las FIRST Dances, que refuerzan el sentido de comunidad del certamen.

“Cada artefacto que construimos cuenta una historia”, resume el lema de la temporada 2026, que invita a los jóvenes a imaginar y construir un mundo mejor.

Información práctica y cómo seguir el evento

Quienes no puedan acercarse al Watsco Center tienen la opción de seguir el torneo mediante las transmisiones en vivo disponibles en la plataforma de videos YouTube y en la web oficial de FIRST.

La agenda diaria, los resultados de partidos y los rankings de equipos se actualizan en tiempo real en el sitio del evento.

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