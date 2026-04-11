Atacan a golpes a una mujer en Brooklyn por exigir que limpien excremento de perro

La víctima fue atendida en el One Brooklyn Health-Interfaith Medical Center y se encuentra en condición estable tras la agresión. (Cámara de seguridad)

Una anciana de 75 años fue atacada en Brooklyn después de pedir a dos mujeres que recogieran los desechos de sus perros. La agresión ocurrió en horas de la mañana y solo se detuvo cuando un vecino veterano de la Marina, Mr. Barnett, presenció el incidente e intervino.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y fue descrito por testigos. El barrio de Crown Heights se vio sacudido por el nivel de violencia involucrado y por la intervención del testigo.

Según el New York Post, Linda Scott resultó golpeada varias veces en la cara y derribada a su jardín delantero por una de las paseadoras. El video muestra que, aun en el suelo, la atacaron a puñetazos y le dieron pisotones en la cabeza.

El ataque se desató luego de que Linda Scott pidiera a dos mujeres recoger los desechos de sus perros cerca de su casa. (Cámara de seguridad)

La rápida reacción de Barnett, vecino de 37 años y exmilitar, impidió que la agresión continuara. Barnett logró separar a la atacante de la anciana, mientras los perros corrían por el lugar.

El hijo de Scott llegó durante esos minutos. El dolor de la víctima era intenso, pero la prioridad del exmilitar era controlar la situación y protegerla.

Scott fue trasladada al One Brooklyn Health-Interfaith Medical Center. Según confirmaron las autoridades a New York Post, permanecía estable tras recibir atención.

La víctima y el contexto del ataque

La agresión se produjo poco después de las 9:00. La cámara Ring captó la escena en President Street, cerca de Troy Avenue. Barnett contó al diario mencionado anteriormente que había regresado del gimnasio al notar el altercado.

“Vi una disputa sobre los excrementos de perro... era una discusión, gritos de un lado a otro”, explicó Barnett.

La agresión a una anciana de 75 años en Crown Heights, Brooklyn, alarma por el nivel de violencia registrado en la comunidad. (Cámara de seguridad)

Al ver que una joven se acercaba a Scott de manera agresiva, interpretó que la situación iba a escalar: “Subió el portón y la joven se acercó y le puso las manos encima. Empezó a agredirla; entonces fue cuando salí del coche”.

La víctima le dijo a su hijo: “‘Esa mujer me golpeó’”. Los gritos de Scott eran audibles en la grabación de la cámara y su estado alertó a quienes estaban cerca.

Antecedentes y testimonio familiar

El video muestra que, antes del ataque, una de las mujeres acusó a Scott de arrojar amoníaco a su perro. La anciana reconoció ante el canal local News 12 que había vertido el líquido en un lote vacío junto a su casa, utilizado habitualmente por dueños de perros que no limpian los desechos de sus mascotas.

De acuerdo con su hijo Matthew Scott, el propósito era “mantener alejado el mal olor” y negó que la sustancia se hubiera usado como arma.

Scott manifestó en entrevista con News 12: “La joven no tenía ningún derecho a golpearme ni a mí ni a ninguna otra persona mayor. A nadie. Punto”.

La reacción comunitaria y consecuencias

Barnett rehusó ser definido como héroe y expresó a New York Post que su intervención fue un acto de civismo: “Simplemente es hacer lo correcto, cuidar del vecino y, más que nada, de otro ser humano”.

El vecino describió a Scott como una persona con muchos años de residencia en el barrio y lamentó que un conflicto cotidiano escalara de esa manera.

La fachada del Interfaith Medical Center donde fue trasladada la anciana tras el ataque. (Google Maps)

“Esto pudo haber sido solo una conversación. No ofrece un buen ejemplo para la próxima generación”, afirmó. Para Barnett, “El ejemplo para quienes vienen creciendo no puede ser la violencia cada vez que hay un desacuerdo”.

El ataque ha alarmado a la comunidad, que expresa preocupación por el aumento de situaciones violentas y el deterioro de la convivencia en Nueva York.

Investigación policial

La policía de Nueva York informó que la atacante permanecía prófuga hasta el viernes, cuando el diario sensacionalista New York Post publicó la información. No se han reportado detenciones ni avances en la investigación.

La difusión viral del video y la reacción de los vecinos pusieron en evidencia la importancia de responder ante agresiones a personas mayores y de promover el respeto en situaciones cotidianas.