Mundo

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar universidades norteamericanas e israelíes en Medio Oriente

La República Islámica lanzó la advertencia luego de acusar a Washington y Tel Aviv de haber bombardeado dos centros educativos vinculados al régimen en Teherán e Isfahán. Exigió que condenen los presuntos ataques, o de lo contrario la amenaza “se llevará a cabo”

Guardar
La Guardia Revolucionaria de Irán declaró como objetivos militares a universidades de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio (Europa Press)
La Guardia Revolucionaria de Irán declaró como objetivos militares a universidades de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio (Europa Press)

La madrugada de este domingo, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que considera universidades de Israel y Estados Unidos en Oriente Medio como objetivos militares y exigió su evacuación, luego de acusar a Washington y Tel Aviv de haber atacado instituciones educativas iraníes.

Según lo señalado por la República Islámica, la madrugada del sábado, EEUU e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el pasado jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, sin que se registraran víctimas mortales en ninguno de los dos casos.

La Guardia Revolucionaria especificó en su comunicado que “profesores, estudiantes y residentes” cercanos a universidades estadounidenses en la región deben mantenerse al menos a un kilómetro de distancia de estos recintos.

El comunicado oficial advierte que la amenaza se mantendrá hasta que se ataque a dos centros educativos extranjeros (Reuters)
El comunicado oficial advierte que la amenaza se mantendrá hasta que se ataque a dos centros educativos extranjeros (Reuters)

Además, para evitar ataques contra sus instituciones educativas, con excepción de dos ya señaladas, el gobierno de Estados Unidos debe condenar oficialmente los bombardeos contra los centros iraníes antes del mediodía del lunes 30 de marzo, hora local de Irán, de acuerdo a lo advertido por la Guardia Revolucionaria: “Si el Gobierno de EEUU quiere que sus universidades en la región no sean objetivos, menos dos de ellas, debe condenar oficialmente el bombardeo”.

También exige que Washington impida que sus aliados ataquen otros centros de educación e investigación. Si estas condiciones no se cumplen, “la amenaza sigue en pie y se llevará a cabo”, concluye la información.

La situación se agrava por el cruce de amenazas entre Washington y Teherán. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que ordenará bombardear centrales eléctricas iraníes si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes del 6 de abril.

Este paso marítimo es estratégico para el comercio mundial de petróleo y su cierre podría tener repercusiones globales. Las tensiones persisten a pesar de las negociaciones indirectas que mantienen ambos países para intentar resolver el conflicto bélico iniciado tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El presidente estadounidense puso plazo hasta el 6 de abril para la reapertura del paso estratégico (Reuters)
El presidente estadounidense puso plazo hasta el 6 de abril para la reapertura del paso estratégico (Reuters)

En paralelo, la región experimenta un clima de inseguridad creciente. Dos drones lanzados contra la embajada estadounidense en Bagdad fueron interceptados por la defensa antiaérea iraquí.

Un segundo funcionario iraquí confirmó a AP que uno de los dispositivos era un dron explosivo y fue derribado antes de alcanzar su objetivo. El último ataque similar había ocurrido el 18 de marzo, tras lo cual las brigadas de Hezbolá, grupo armado iraquí vinculado a Irán, declararon una tregua unilateral.

Simultáneamente, el ejército estadounidense negó informaciones difundidas por la Guardia Revolucionaria sobre supuestos ataques de Irán en Dubái y la muerte de 500 personas en escondites estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos.

La tensión armada también se manifiesta en la frontera entre Irán e Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) detectaron el lanzamiento de misiles desde territorio iraní hacia Israel en las últimas horas. Los sistemas de defensa aérea fueron activados para interceptar la amenaza.

Según la Comandancia del Frente Interno israelí, se enviaron directivas preventivas a teléfonos móviles de las zonas afectadas, instando a la población a buscar refugio inmediato y a permanecer en espacios protegidos hasta recibir nuevas instrucciones oficiales.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IránEstados UnidosUniversidadesGuerra en Medio OrienteIsraelÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAGuerra en Irán

Últimas Noticias

Intensas lluvias provocaron inundaciones y caos en Dubái y otras ciudades de Emiratos Árabes Unidos

El fenómeno reavivó la preocupación por la infraestructura de drenaje y el impacto del cambio climático en la región

Intensas lluvias provocaron inundaciones y caos en Dubái y otras ciudades de Emiratos Árabes Unidos

Los rebeldes hutíes anunciaron un segundo ataque contra Israel desde Yemen

Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron que lograron neutralizar un dron y detener un misil antes de que cruzara la frontera

Los rebeldes hutíes anunciaron un segundo ataque contra Israel desde Yemen

Reza Pahlavi llamó a no negociar con el régimen de Irán: “Nunca serán socios honestos ni auténticos para la paz”

En su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Texas, el ex príncipe heredero afirmó que solo un cambio total representa una opción viable para el país persa

Reza Pahlavi llamó a no negociar con el régimen de Irán: “Nunca serán socios honestos ni auténticos para la paz”

La villa de Wengen resurge como destino exclusivo en los Alpes suizos

El pueblo alpino, en el Valle de Lauterbrunnen, destaca por su exclusividad, tranquilidad y paisajes impresionantes, atrayendo a viajeros que buscan experiencias auténticas lejos del turismo masivo y el ruido urbano

La villa de Wengen resurge como destino exclusivo en los Alpes suizos

Una escena “apocalíptica”: el cielo de Australia Occidental se tiñó de rojo sangre ante el avance del ciclón Narelle

Imágenes y testimonios describieron paisajes donde el sol quedó oculto tras un manto de polvo, mientras la luz roja cubría esa región australiana

Una escena “apocalíptica”: el cielo de Australia Occidental se tiñó de rojo sangre ante el avance del ciclón Narelle
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El guiño a Trump y Hannah Montana de Pedro Sánchez en redes sociales: “Hoy vamos a darle caña”

El guiño a Trump y Hannah Montana de Pedro Sánchez en redes sociales: “Hoy vamos a darle caña”

Plan B llega con error a San Lázaro: Kenia López Rabadán se dice sin facultades para corregirlo

Impactante incendio en una planta del Parque Industrial de Pilar: un operario murió y otro fue hospitalizado

Capturan a miembro de La Federación implicado en extorsiones a obras y transporte en Lima: detenido tenía un amplio prontuario criminal

Qué es y cómo afecta a la salud la ketamina, la droga hallada en un camión en Caballito

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Menor de 11 años mata a su hermano de 7 de un disparo accidental en República Dominicana

Sabalenka: "Mi meta siempre ha sido escribir mi nombre en la historia, y acabo de hacerlo"

La Guardia Revolucionaria anuncia ataques recíprocos contra universidades de EEUU en Oriente Próximo

La Justicia ordena suspender la construcción de cárcel de máxima seguridad en Guatemala

Intensas lluvias provocaron inundaciones y caos en Dubái y otras ciudades de Emiratos Árabes Unidos

ENTRETENIMIENTO

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en un nuevo proyecto

A 10 años de “Goblin”, el exitoso kdrama reúne a sus protagonistas en un nuevo proyecto

Tiene 9 años y levantó 80 kilos: el caso de Lucy Milgrim, la niña que desafía los límites

El legado continúa: Arnold Schwarzenegger entrena a su hijo para competir en fisicoculturismo

Taylor Swift arrasó en los iHeartRadio Awards 2026 y dedicó unas palabras a Travis Kelce: “Me siento feliz, segura y libre”

La opinión de Sean Penn sobre el guion de “Una batalla tras otra”: “Era una página tras otra que rompía con lo convencional”