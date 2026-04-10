Estados Unidos

Un hombre en situación de calle rescató a un niño perdido en Miami y arrestaron a la madre por negligencia

El menor fue entregado a servicios sociales tras confirmarse que la progenitora desconocía su paradero y ahora enfrenta cargos judiciales

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Un SUV policial blanco con luces rojas y azules intermitentes en una calle mojada, bajo una estructura elevada de hormigón. Se ven otros coches y una persona con paraguas
La actuación de la comunidad y la difusión mediática fueron clave para identificar y reunir a la familia del menor tras 12 horas de búsqueda. (Telemundo)

Un menor de seis años fue encontrado solo en una calle del barrio Allapattah, en Miami, poco antes de la medianoche del miércoles 8 de abril de 2026. La policía arrestó a su madre, Annie Rivera, por negligencia infantil, luego de comprobar que la mujer desconocía la ausencia de su hijo y no había denunciado su desaparición, según confirmaron voceros oficiales a medios locales como los canales WSVN, Local10 y la estación hispana Univisión Miami.

El menor, con retraso en el habla y posible diagnóstico dentro del espectro autista, se encontraba en buen estado de salud al momento del hallazgo. Fue un hombre en situación de calle quien lo localizó cerca de la intersección de la avenida 7 y la calle 17 del noroeste y lo trasladó a un negocio para pedir ayuda.

Las autoridades lo pusieron bajo la custodia de la agencia estatal Departamento de Niños y Familias de Florida.

Difusión mediática y rápida identificación

La policía de Miami no logró identificar de inmediato al menor, ya que no podía comunicarse con claridad debido a sus dificultades del habla. Los agentes difundieron una imagen del niño a través de medios locales, y la escuela del menor, tras reconocerlo, notificó a la policía aportando los datos necesarios para ubicar a su familia.

Una captura de pantalla de un volante del Departamento de Policía de Miami con el título 'NEED TO IDENTIFY' y una foto pixelada de un menor
El menor, con retraso en el habla, fue hallado en buen estado por un hombre en situación de calle y puesto bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida. (Telemundo)

Durante el operativo, transcurrieron 12 horas desde que el niño fue hallado hasta que la familia fue localizada. La colaboración del entorno escolar fue decisiva para la investigación, según informó el vocero de la policía, Mike Vega, a Telemundo 51, cadena de televisión hispana.

Accionar policial y hallazgo en la vivienda

Los oficiales acudieron al domicilio de Rivera, ubicado cerca del sitio donde había sido hallado el niño. Según relató Vega, la madre no se percató de la ausencia de su hijo y la policía fue quien le informó de la situación. Los agentes esperaron una orden de registro antes de ingresar a la vivienda, cumpliendo con el protocolo establecido.

El informe policial señaló que en la residencia convivían Rivera y otra mujer. El hijo de esta última fue quien advirtió la falta del menor. Rivera manifestó ante las autoridades que suponía que su hijo podía encontrarse en casa de la madrina, aunque no lo había confirmado ni informó la desaparición.

Detención de la madre y situación judicial

Rivera, de treinta años, quedó detenida en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. Enfrenta cargos por negligencia infantil sin daño corporal grave y deberá comparecer ante la justicia en los próximos días. Hasta el momento, no trascendieron antecedentes similares en el núcleo familiar, según informó CBS News Miami, filial local de la cadena CBS.

Primer plano de una joven con cabello largo ondulado, tatuajes faciales, un piercing sobre el labio superior y ojeras, mirando fijamente a la cámara
La justicia determinó que Annie Rivera debe comparecer por cargos de negligencia infantil sin daño grave y permanece en el Centro Correccional Turner Guilford Knight. (Telemundo)

El Departamento de Niños y Familias de Florida mantiene la custodia del menor mientras se evalúa si puede regresar con su madre o si será necesario buscar otra alternativa de cuidado. Las autoridades enfatizaron que el niño se encontraba en condiciones físicas adecuadas y que la actuación conjunta de ciudadanos y la escuela permitió protegerlo a tiempo.

Participación ciudadana y mensaje de las autoridades

El hombre en situación de calle que encontró al niño y lo llevó a un comercio resultó fundamental para alertar a la policía. El testigo explicó a medios locales que actuó por instinto al ver a un menor solo en la vía pública durante la noche.

Las fuerzas de seguridad señalaron la importancia de la participación ciudadana y llamaron a la comunidad a denunciar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo a un niño.

Las autoridades señalaron la necesidad de una vigilancia constante en el entorno familiar, especialmente en casos de menores con necesidades especiales o dificultades de comunicación. La colaboración entre la ciudadanía, la escuela y la policía fue clave para evitar consecuencias graves.

Futuro del menor y evaluación de la custodia

El menor permanece bajo protección estatal hasta que los equipos sociales y judiciales definan la mejor alternativa para su bienestar. Los organismos correspondientes evaluarán informes psicológicos y sociales antes de determinar su futuro.

La decisión dependerá del avance de la investigación y del proceso legal contra la madre.

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