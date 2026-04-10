Estos dos importantes museos de Los Ángeles cerrarán sus puertas para prepararse para los Juegos Olímpicos

El Museo de los Pozos de Alquitrán de La Brea y el Centro Getty anuncian cierres temporales para renovaciones previas a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles (Crédito: Time Out/Michael Juliano)

La ciudad de Los Ángeles se prepara para recibir los Juegos Olímpicos de 2028, un evento que no solo transformará su infraestructura de transporte y movilidad, sino que también impactará en su panorama cultural. En este contexto, dos de los museos más relevantes de la ciudad, el Museo de los Pozos de Alquitrán de La Brea y el Centro Getty, han anunciado el cierre temporal de sus instalaciones. Esta decisión responde a la necesidad de modernizar y renovar sus espacios a fin de ofrecer una experiencia mejorada a los miles de visitantes que llegarán con motivo de la cita olímpica. La estrategia de cerrar ambos museos coincide con otros proyectos urbanos, como la ampliación del sistema de metro y la inauguración de nuevos espacios culturales, consolidando así la apuesta de la ciudad por presentarse ante el mundo con sus mejores galas.

El primer anuncio de cierre corresponde al Museo de los Pozos de Alquitrán de La Brea, ubicado en Miracle Mile. Este museo, inaugurado en 1977, nunca había sido sometido a una renovación integral desde su apertura. Por este motivo, se determinó que era el momento adecuado para emprender una transformación mayor, permitiendo que el recinto se adapte a las expectativas de los visitantes contemporáneos y a las exigencias de un evento internacional como los Juegos Olímpicos. El museo permanecerá abierto al público hasta el 6 de julio de este año, ofreciendo a los angelinos y turistas una última oportunidad de recorrer sus salas antes de que comiencen las obras.

El Museo de los Pozos de Alquitrán de La Brea cerrará desde el 6 de julio para una renovación total antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (Crédito: Time Out/Michael Juliano)

La renovación del Museo de los Pozos de Alquitrán de La Brea estará a cargo de los estudios WEISS/MANFREDI y Gruen Associates, encargados de diseñar un espacio completamente nuevo tanto en su interior como en su exterior. El plan contempla la introducción de salas de exposiciones y laboratorios de vanguardia, pensados para ser observados por el público, así como un teatro inmersivo y espacios educativos tanto interiores como al aire libre. Uno de los elementos más destacados será la nueva terraza en la azotea, con vistas al parque circundante de cinco hectáreas y al reconocido friso de la Edad de Hielo del museo. Además, el nuevo diseño integrará el recientemente creado Centro Global Samuel Oschin para la Investigación de la Edad de Hielo, que potenciará las labores científicas y de divulgación del recinto. Todos estos cambios buscan articular el museo, los sitios de excavación, las instalaciones de investigación y el parque en un solo campus cohesionado, interconectado por un circuito peatonal de un kilómetro que facilitará el recorrido de los visitantes.

Antes de cerrar sus puertas, el Museo de los Pozos de Alquitrán de La Brea celebrará una serie de eventos especiales que permitirán a los visitantes disfrutar por última vez de su atmósfera original. El 12 de junio, se realizará una edición especial de KCRW Summer Nights, que ofrecerá acceso gratuito al museo fuera del horario habitual y actividades especiales. El 27 de junio, tendrá lugar una fiesta de baile con temática disco bajo el nombre de “Last Dance at La Brea Tar Pits”. Además, los residentes de Los Ángeles pueden acceder al museo sin costo de lunes a viernes entre las 15:00 y las 17:00, una invitación a aprovechar las últimas semanas antes del cierre. Estas actividades buscan despedir el museo en su versión actual y preparar el terreno para la transformación que se avecina.

Durante el período en que el museo permanezca cerrado, las emblemáticas atracciones al aire libre, como los pozos de alquitrán y el Pozo del Lago con la famosa familia de mamuts, seguirán en funcionamiento. Estas áreas continuarán recibiendo visitantes y se prevé que, con la próxima apertura de las Galerías David Geffen en el LACMA, los pozos atraigan aún más público. La investigación científica y las excavaciones tampoco se detendrán: los arqueólogos proseguirán con la extracción de fósiles, una tarea que han realizado durante casi 120 años, garantizando así la continuidad de la labor educativa y científica del sitio.

El Centro Getty reabrirá en la primavera de 2028 con mejoras en accesibilidad, sostenibilidad, conectividad y nuevas experiencias para los visitantes

En el caso del Centro Getty, la institución permanecerá abierta hasta el 15 de marzo de 2027. Aunque las obras no implican una renovación estructural completa, el museo ha anunciado la “serie de iniciativas de modernización más significativa desde su inauguración en 1997”. Entre las mejoras previstas se encuentran un vestíbulo renovado, una nueva cafetería-librería, espacios comerciales, galerías modernizadas, nuevas obras encargadas a artistas y mejoras en los edificios y áreas públicas. También se reforzará la conectividad móvil y Wi-Fi, con una atención especial en la sostenibilidad. El tranvía eléctrico que transporta a los visitantes hasta el museo recibirá mejoras, junto con una experiencia de llegada y salida más accesible. El objetivo es reabrir en la primavera de 2028, coincidiendo con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Mientras el Centro Getty esté cerrado, la Villa Getty, situada en la costa y que reabrió el verano pasado tras el incendio de Palisades, continuará abierta. Además de su colección de antigüedades griegas y romanas, albergará temporalmente una selección de pinturas del Centro Getty, evocando la época en que la villa funcionaba como la única sede artística del Getty. Frente al Centro Getty, en el Bulevar Sepúlveda, un nuevo edificio servirá como espacio para eventos y programas culturales, el cual permanecerá activo incluso después de la reapertura del museo principal.

Hasta la llegada de la fecha de cierre, el Centro Getty mantiene una nutrida programación. Este verano continuará con su popular ciclo de conciertos Off the 405 y una variada agenda de exposiciones. Entre las actividades más esperadas destaca la muestra “Paul R. Williams: Arquitectura que trasciende las barreras raciales”, que se inaugura el 16 de diciembre y estará dedicada al arquitecto afroamericano que contribuyó a modelar el actual perfil arquitectónico de Los Ángeles.